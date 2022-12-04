В воскресенье, 4 декабря, в Валенсии состоялся заключительный легкоатлетический марафон 2022 года в Европе. Забег платинового лейбла по классификации World Athletics получился под стать всему сезону соревнований на классическую дистанцию 42 км 195 м.

Ранее в 2022-м великий кениец Элиуд Кипчоге установил мировой рекорд на мейджоре в Берлине, его соотечественнице Рут Чепнгетич на марафоне в Чикаго не хватило 14 секунд до лучшего результата в истории у женщин, Алмаз Айяна из Эфиопии в Амстердаме установила новый ориентир для дебютанток, а еще один кениец Эванс Чебет стал вторым спортсменом, которому удалось в течение года выиграть два самых сложных мейджора — Бостон и Нью-Йорк.

В Валенсии достижения одной спортсменки и одного из спортсменов из этого списка были превзойдены.

Рекорд у мужчин. Впереди — марафон из 2 часов?

Кениец Келвин Киптум пробежал быстрейший дебютный марафон в истории — 2 часа 1 минута 53 секунды — это на 1 минуту 7 секунд быстрее предыдущего рекорда трассы, установленного Чебетом в 2020 году. Кроме того, результат победителя забега у мужчин уступает всего 44 секунды мировому рекорду Кипчоге. Киптум также вошел в клуб тех марафонцев, которым удавалось преодолеть 42 км 195 м быстрее 2 часов 2 минут. Результат кенийского бегуна — четвертый в рейтинге всех времен. Выше только Кипчоге (два лучших результата в истории) и эфиоп Кенениса Бекеле.

При этом, Киптум превзошел обоих великих — в Валенсии он пробежал быстрейшую вторую половину — 60 минут 11 секунд! С учетом возраста Келвина — ему всего 23 года — и личного рекорда на полумарафоне (58:42) в ближайшем будущем он способен замахнуться на то достижение, которое в официальных стартах не покорялось никому — 42 км 195 м из 2 часов.

В Валенсии будущий победитель начал относительно не быстро — 1:01.42 на экваторе. В группе лидеров на тот момент оставалось 16 спорстменов. Вскоре после схода пейсмейкеров в районе 26-го километра темп поднял чемпион мира Тамират Тола из Эфиопии. Киптум ответил собственным ускорением — в числе претендентов на победу осталось только трое спортсменов. За семь километров до финиша кениец остался в одиночестве и в одиночку поддерживал темп. Его ближайший преследователь — Габриэль Гиай — также не обошелся без достижения. Он установил новый рекорд Танзании — 2 часа 3 минуты ровно. Тола хоть и пробежал дистанцию всего на секунду медленнее личного рекорда, не сумел удержаться в тройке — на последнем километре его обогнал еще один кенийский дебютант Александр Мутисо.