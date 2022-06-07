Легкая атлетика. Рекорду Европы на дистанции 200 м в 2022-м исполнится 43 года

В истории итальянской легкой атлетики было три олимпийских чемпиона в индивидуальном спринте: в Токио-2020 на стометровке первенствовал Ламонт Марсель Джейкобс, в далеком 1960-м мало известный современным поклонникам «Королевы спорта» Ливио Берутти в Риме победил на дистанции 200 м, а великий Пьетро Меннеа взял золото в аналогичной дисциплине на Играх в Москве-1980. Годом ранее (10 сентября 1979 года) «Стрела юга» в Мехико промчался любимые полкруга за 19.72 секунды. Рекорд мира продержался 17 лет — в Атланте-1996 его превзошел Майкл Джонсон, быстрейшее же время в истории континента по-прежнему остается в активе Меннеа. Ни пиковый Кристоф Леметр, ни сверхстабильный Чуранди Мартина, ни Рамиль Гулиев в 2000-е не смогли приблизиться к результату мастера из небольшого города на самом юге Апеннин.

Пьетро Меннеа — воплощение уникальной для спринта эпохи 1970-х — начала 1980-х. Тогда европейским атлетам удалось отодвинуть бегунов из США и Ямайки на второй план. Прежде всего, благодаря противостоянию итальянской «Стрелы» и Валерия Борзова. Будущий первый председатель Олимпийского комитета Украины в семидесятые брал медали всех возможных уровней одну за другой. Золотой дубль на Играх в Мюнхене-1972 (100и 200 м), шесть побед на дистанции 60 м в рамках чемпионата Европы — Борзов улетал от соперников со старта и в мощном силовом стиле рвал сопротивление воздуха.

Валерий Борзов финиширует первым в финале на дистанции 200 м на Олимпийских играх в Мюнхене-1972. Меннеа на фото – третий. Семь лет спустя итальянец установит мировой рекорд и действующий рекорд Европы, а еще через год станет чемпионом Игр-1980 в Москве

Меннеа был совсем другим: южанин не спешил отрываться от колодок, мышечной массой не обладал, на каноны техники также не обращал внимания (ни о каком «высоком бедре» Пьетро не слышал), однако на финальной прямой летел над дорожкой с недосягаемой для соперников скоростью. Уникальным для бегуна на короткие дистанции было и долголетие итальянца: свое заветное золото он выиграл на третьей для себя Олимпиаде в Москве в возрасте 28 лет, а затем выступил и в Лос-Анджелесе-1984, и в Сеуле-1988 (в последнем случае был знаменосцем сборной на церемонии закрытия).

Cвое заветное золото Пьетро Меннеа выиграл на третьей для себя Олимпиаде – в Москве Фото © imago images/Horstmüller

Даже после ухода из спорта Пьетро оставался чрезвычайно влиятельной персоной. В середине 1990-х он ушел в политику, многое сделал для развития своего родного региона Апулия, а затем пять лет заседал в Европарламенте. В стороне от легкой атлетики Меннеа не оставался — наблюдал с трибуны, как Усейн Болт раздвигает горизонты возможного на дистанциях 100 и 200 м. Увы, из жизни лучший спринтер Италии ушел также быстро, как бежал по дорожке стадиона — 21 марта 2013 года в возрасте 60 лет после тяжелой болезни. Проходивший вскоре футбольный матч «скуадры адзурры» против Бразилии начался с минуты молчания — никогда ранее она не посвящалась представителю другого вида спорта. В том же году в память Меннеа были организованы престижные соревнования в Риме (сейчас они проводятся в рамках «Бриллиантовой лиги»), а в 2014-м на маршрут вышел новейший железнодорожный экспресс его имени по маршруту, соединившему родной для Пьетро регион и столицу страны.