Легкая атлетика. Прыжки с шестом. Дюплантис устанавливает мировой рекорд в Стокгольме — 6.16

Главным событием последнего перед чемпионатом мира — 2022 этапа легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 30 июня стал мировой рекорд главной звезды прыжков с шестом — 22-летнего Армана Дюплантиса. Предыдущий рекорд — 6.15 — Мондо установил 17 сентября 2020 года в Риме — также на этапе «Бриллиантовой лиги». На этот раз олимпийский чемпион из Швеции под чутким руководством отца Грега Дюплантиса и при невероятной поддержке домашних трибун со второй попытки перелетел планку на исторической высоте 6 метров 16 сантиметров.

Любопытна каждая деталь этого вечера в прыжковом секторе. Главные соперники — олимпийский рекордсмен Тиаго Браз из Бразилии и вице-чемпион Токио-2020 Кристофер Нилсьен обеспечили Дюплантису достойную разминку — для победы шведу пришлось брать 6.03 — рекорд стадиона.

После этого началось самое интересное: Арман задумался, какую высоту ставить следующей. В этот момент к нему подошел Рено Лавиллени. Экс-мировой рекордсмен и король сектора до Дюплантиса подбодрил своего наследника и настроил его на то, что стоит сразу поднять планку до 6.16 — сам француз преодолевал эту высоту в 2014-м.

Шалость Рено Лавиллени и Армана Дюплантиса по преодолению рекордной высоты 6.16 м... Фото © BILDBYRÅN

Юный швед подошел к подготовке основательно: достал перкуссионный пистолет, размял приводящую мыщцу бедра и перешнуровал шиповки. Лавиллени в это время внимательно следил за направлением и силой ветра. Отмашка от Рено, разбег... и неудача. Ведущий на стадионе заводит трибуны до предела, Дюплантис улыбается, набирает ход и разогретый первой попыткой шест выстреливает его в стокгольмское небо, планка задета, шатается и...остается на месте!

...Удалась! Фото © BILDBYRÅN

Формально достижение Мондо должно называться «лучшим результатом на открытом воздухе», так как в прыжках с шестом нет разделения на рекорды в помещениях и на стадионе. В манеже улетал и выше — на 6.17 и 6.18 (в 2020-м), на 6.19 и 6.20 (в 2022-м, причем второй раз — на чемпионате мира в Белграде). Через несколько недель в Орегоне у Дюплантиса будет прекрасная возможность повторить зимнее достижение на открытом воздухе, тем более, что титула чемпиона мира на стадионе в его коллекции пока нет.