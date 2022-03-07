Легкая атлетика. Дюплантис обновляет мировой рекорд в Белграде

Многофункциональный спортивный комплекс «Штарк Арена» в Белграде с 18 по 20 марта будет принимать чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях-2022. Заключительной проверкой готовности к главному событию зимнего сезона «Королевы спорта» для организаторов и спортсменов стал этап World Indoor Tour категории Silver, прошедший в столице Сербии в понедельник, 7 марта.

Один их хедлайнеров соревнований — олимпийский чемпион-2020 и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис прибыл в Белград заблаговременно. В субботу, 5 марта, шведский спортсмен принял участие в открытии выставки музея World Athletics. Одним из объектов на экспозиции стали шиповки, в которых он в 2020 году установил мировой рекорд (6.18 м).

В то же самое время на соревнованиях во французском Руане серебряный призер Игр-2020 Кристофер Нильсен не только одержал победу с рекордом США — 6.05, но и догнал Дюплантиса в рейтинге сильнейших шестовиков зимнего легкоатлетического сезона. Днем позже — 6 марта — американский спортсмен одержал еще одну победу — на турнире в Париже. Казалось, что в борьбе за титул чемпиона мира в мужских прыжках с шестом появляется интрига, однако суперзвездный швед оперативно отреагировал на вызов со стороны главного соперника. На «Штарк Арене» Дюплантис с третьей попытки перелетел планку, установленную на высоте нового мирового рекорда — 6 метров 19 сантиметров. Предыдущее достижение Армана продержалось чуть больше двух лет — на 6.18 он прыгнул 15 февраля 2020 года в Глазго.

В тени невероятного перформанса суперзвезды шеста остались другие события, в том числе, с участием двух чемпионов Токио-2020. Греческий прыгун в длину Мильтиадис Тентоглу превзошел результат своего шведского визави Тобиаса Монтлера всего на два сантиметра: 8.25 м против 8.23.

Итальянский наследник Усейна Болта — обладатель двух золотых олимпийских медалей на стометровке и в эстафете 4 по 100 м Марсель Джейкобс в предварительном раунде бежал значительно быстрее соперников на дистанции 60 м (6.56 с), однако в финале был дисквалифицирован за фальстарт. Победу со скромным результатом 6.69 одержал чемпион Европы в помещениях-2019 Ян Волко из Словакии.

На аналогичной дистанции с барьерами у мужчин сенсационно выиграл 37-летний Петер Свобода. Чешский ветеран свою первую из трех медалей чемпионатов Европы в помещении выиграл еще в 2009-м, а последнюю на данный момент как раз в Белграде в 2017-м.

Еще одна опытнейшая спортсменка и главная звезда сербской легкой атлетики Ивана Шпанович-Дулета оправдала ожидания болельщиков на «Штарк Арене». Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в прыжках в длину одержала уверенную победу с результатом 6.88 м. Примечательно, что и второе место также заняла спортсменка из Сербии — куда менее известная 23-летняя Милица Гардашевич.

Календарь World Indoor Tour-2022 смотрите здесь