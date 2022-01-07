Легкая атлетика. Календарь World Indoor Tour-2022

В начале 2022 года по всему миру пройдет более 30 международных легкоатлетических соревнований в помещениях, объединенных в одну серию - World Indoor Tour. Турниры делятся на категории – самые престижные имеют золотой статус (Gold), вторые по значимости серебряный (Silver), менее важные - бронзовый (Bronze). Также в календаре есть и челленджеры. Olympics представляет полное расписание соревнований Мирового легкоатлетического тура в залах на 2002 год.

Календарь World Indoor Tour-2022

22 января. American Track League. Бирмингем, США. Бронза

22 января. Meeting de Paris Indoor. Париж, Франция. Серебро

22 января. Manchester World Indoor Tour. Манчестер. Серебро

27 января. Kladno Indoor. Кладно, Чехия. Бронза

28 января. INIT INDOOR MEETING Karlsruhe. Карлсруэ, Германия. Золото

29 января. Millrose Games. Нью-Йорк, США. Золото

30 января. Hvězdy v Nehvizdech. Нехвиздех, Чехия. Серебро

30 января. CMCM Indoor Meeting. Кирхберг, Люксембург. Бронза

3 февраля. Czech Indoor Gala. Острава, Чехия. Серебро

4 февраля. Meeting Elite de Miramas. Мирамас, Франция. Бронза

4 февраля ISTAF Indoor Berlin. Берлин, Германия. Серебро

5 февраля. Hustopečské skákání. Хустопецке, Чехия. Бронза

5 февраля. Dr. Sander Invitational. Нью-Йорк, США. Бронза

6 февраля. Dynamic New Athletics Indoor Match. Глазго, Великобритания. Бронза

6 февраля. New Balance Indoor Grand Prix. Нью-Йорк, США. Золото

6 февраля. RIG Games. Рейкьявик, Исландия. Челленджер

8 февраля. Beskydska Latka. Тринец, Чехия. Бронза

9 февраля. International Pole Vault Invitational. Упсала, Швеция. Челленджер

9 февраля. Mondeville Meeting. Мондевиль, Франция. Бронза

11 февраля. Orlen Cup 2022. Лодзь, Польша. Серебро

12 февраля. Meeting Metz Moselle Athlelor. Мец, Франция. Серебро

12 февраля. American Track League. Альбукерке, США. Бронза

12 февраля. PSD Bank Indoor Meeting. Дортмунд, Германия. Бронза

13 февраля. Nordic Indoor Match. Упсала, Швеция. Челленджер

14 февраля. Meeting de l’Eure. Валь-де-Реуиль, Франция. Серебро

15 февраля. 28. Banskobystrická latka. Баньска Быстрица, Словакия. Серебро

17 февраля. Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais. Льевен, Бельгия. Золото

19 февраля. Müller Indoor Grand Prix. Бирмингем, Великобритания. Золото

19 февраля. All Star Perche by Quartus. Обье, Франция. Серебро

20 февраля. ISTAF Indoor Düsseldorf. Дюссельдорф, Германия. Серебро

22 февраля. Copernicus Cup. Торунь, Польша. Золото

26 – 27 февраля. Chinese Indoor Tour Round 1. Ченгду, Китай. Бронза

2 марта. World Indoor Tour Madrid 2022. Мадрид, Испания. Золото

2 – 3 марта. Chinese Indoor Tour Round 2. Ченгду, Китай. Бронза

2 марта. Aarhus Sprint'n'Jump. Орхус, Дания. Челленджер

5 марта. Perche Elite Tour. Руан, Франция. Серебро

6 марта. American Track League. Фейтвилл, США. Бронза

6 марта. Belgrade Indoor Meeting. Белград, Сербия. Серебро

12 – 13 марта. Chinese Indoor Tour Round 3. Шэньчжэнь, Китай. Бронза