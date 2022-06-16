Легкая атлетика. Итоги «Бриллиантовой лиги» 2022 в Осло: Дюплантис поиграл на нервах

Шестой этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» Bislett Games в Осло порадовал 16 июня 2022 года целым рядом высочайших результатов. При этом главные звезды и фавориты Якоб Ингебригтсен, Кили Ходжкинсон, Андре де Грасс и Фемке Бол и, конечно же, Арман Дюплантис одержали победы. Хотя Дюплантис был в шаге, то есть в одной попытке, если не от провала, то уж точно от крайне неудачного по своим меркам выступления. Однако Мондо, несмотря на неидеальные условия в секторе для прыжков с шестом, сумел собраться и даже побить собственный рекорд Bislett Games.

Дождливая погода в столице Норвегии привела к тому, что высоту 5,80 Пал Хауген Лиллефосс покорили только местные звезды Сондре Гуттормсен и, а также Дюплантис. Арман пропустил 5,86. Но на довольно проходной для мирового рекордсмена высоте 5,92 у него возникли серьезные затруднения. Две попытки он сорвал, оставался всего один шанс и… Мондо справился. После чего не стал скрывать своей радости. Погода чуть улучшилась, да и позитивные эмоции помогли – Дюплантис взял 6,02, на сантиметр превзойдя собственное прошлогоднее достижение. Однако две попытки на 6,10 были крайне неудачные. А от третьей шведский прыгун вовсе отказался. Тем не менее, бойцовский характер помог ему показать очень неплохой результат.

Рекордом соревнований отметилась и Бол. Ее 52,61 на 400 м с барьерами – великолепное достижение, лучшее для Фемке в нынешнем сезоне. Причем всех соперниц она опередила на две секунды и более. Кили Ходжкинсон показала прекрасный результат на 800 м (1.57,71), почти на четыре десятых опередив свою привычную соперницу Лору Мьюр.

Фемке Бол на 400 м с барьерами опередила ближайшую соперницу на две с лишним секунды Фото © 2022 Getty Images

Де Грасс на стометровке не выбежал из десяти секунд, но для победы ему хватило 10,05. Правда, второго призера Риса Прескода он опередил всего на одну сотую. Также отметим успех Сандры Перкович, метнувшей диск на 66,82 и Павла Файдека, метнувшего диск на 80,56. На 200 м приятно удивила Ида Карстофт из Дании, установившая личный и национальный рекорд (22,72). Хорош был Кирани Джеймс на 400 м, выигравший с 44,78.

Квинтэссенцией соревнований для норвежской публики в отсутствие травмированного рекордсмена мира на 400 м с барьерами Карстена Вархольма (победу на этой дистанции с хорошим временем 47,26 одержал Элисон душ Сантуш) стал забег на милю. Олимпийский чемпион Игр в Токио на 1500 м Якоб Ингебригтсен надежды соотечественников оправдал сполна, побив не только личный и национальный рекорд, но и лучший результат сезона в мире и рекорд «Бриллиантовой лиги» - 3.46,46. Следующий этап «Бриллиантовой лиги» состоится уже совсем скоро – 18 июня в Париже.

Полные результаты смотрите здесь

Расписание всех этапов

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