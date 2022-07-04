Легкая атлетика. Фанни Бланкерс-Кун: «Летучая домохозяйка» из Нидерландов

История Фанни Бланкерс-Кун – это история и пример «self-made women», который вдохновляет уже больше полувека. В далеком 1948 году на Олимпийских играх в Лондоне 30-летняя домохозяйка с двумя детьми из Нидерландов показала всему миру, на что способна целеустремленная амбициозная женщина. Фанни завоевала четыре золотых медали в различных дисциплинах легкой атлетики на одной Олимпиаде, став тем самым первой женщиной в истории с таким достижением. World Athletics признала Бланкерс-Кун лучшей легкоатлеткой мира XX столетия. С 1981 года в Нидерландах ежегодно проводят международные соревнования – Мемориал Фанни Бланкерс-Кун.

Трудно представить, но амбиции Бланкерс-Кун могли быть похоронены в быту – будущий муж был против ее карьеры, но смелая и решительная Фанни отстояла свои интересы, и в итоге состоялась и как спортсменка, и как мать и жена.

Фанни Бланкерс-Кун родилась в большой семье в провинции Утрехт и росла в окружении четырех родных братьев. Она с детства занималась плаванием, легкой атлетикой и гимнастикой. Фанни была настоящей фанаткой спорта и все свое время посвящала тренировкам. С возрастом стало ясно, что разрываться между тремя видами невозможно. В 17 лет она сделала нелегкий, но, как выяснилось потом, правильный выбор в пользу легкой атлетики. Фанни начала тренироваться в спортивном клубе Амстердама, где вскоре поняли, что новая звезда легкой атлетики зажглась. Даже несмотря на то, что в начале карьеры Фанни проигрывала в беге на старте, она обладала невероятной силой, упорством и техничностью.

Фанни Бланкерс-Кун после победы на Олимпиаде в Лондоне на дистанции 200 м

В 1935 году Фанни участвовала в чемпионате Голландии и в забеге на 800 м обошла действующую чемпионку, выиграла и установила при этом национальный рекорд. Талантливая легкоатлетка впечатлила тренеров сборной и была включена в состав команды на Олимпийские игры-1936 в Берлине. С того момента тренером восходящей звезды стал бывший легкоатлет Ян Бланкерс, который впоследствии стал супругом Фанни.

На своей дебютной Олимпиаде в Берлине 18-летняя голландка не смогла показать впечатляющих результатов: она заняла шестое место в прыжках в высоту и пятое место в эстафете 4х100 в составе женской команды. А соревнования на ее коронной дистанции 800 м в Берлине-1936 не проводились.

В 1937 году началось доминирование Фанни в легкой атлетике Голландии. Она показывала выдающиеся результаты в беге на 100 и 200 м, в прыжках в высоту и пятиборье. Ее карьера расцветала, и было принято решение готовиться к Олимпийским играм-1940 в Хельсинки. Но этой мечте не было суждено сбыться. В 1939 году началась Вторая мировая война.

В 1940-м Фанни вышла замуж за Яна Бланкерса, хотя до свадьбы он был решительно против спортивной карьеры будущей жены: правила общества того времени предлагали женщинам после замужества становиться домохозяйками. Однако Фанни поставила своему будущему супругу ультиматум: выйдет замуж, только если он разрешит ей продолжить карьеру в спорте. Он в итоге сдался.

Ян Бланкерс поздравляет свою супругу Фанни после победы в забеге на 200 м на Олимпийских играх-1948 в Лондоне Фото © 2012 Getty Images

Шла война, Фанни успела стать матерью и через три месяца после родов вернуться к тренировкам. В первые годы Второй мировой она участвовала в некоторых соревнованиях и везде непременно побеждала. Фанни недоедала, но умудрялась при этом заниматься семьей и соревноваться. В 1943 году она установила новые мировые рекорды в прыжках в высоту и в прыжках в длину. Последние годы войны тренироваться и выступать было все сложнее. Повсюду был голод, зимы были слишком суровые. Однако в 1944 году ей удалось установить новый мировой рекорд на стометровке и командный рекорд в эстафете 4х100.

Фанни Бланкерс-Кун прошла войну, голод и болезни, но при этом сохранила силу воли и желание жить и побеждать. В феврале 1946 года она родила второго ребенка, через три месяца вернулась к тренировкам. Постепенно жизнь и режим налаживались, Фанни набирала форму.

Фанни Бланкерс-Кун на Олимпийских играх в Лондоне

В 1946 году на чемпионате Европы в Осло Бланкерс-Кун выиграла золото в беге на 80 м с барьерами и в эстафете 4х100. Но она ожидала большего: Фанни претендовала на медали в стометровке и в прыжках в высоту, полуфиналы в этих видах проходили в один день, один за другим. Но в последней попытке на прыжках Фанни упала и сильно повредила колени. Врачу понадобилось два часа, чтобы извлечь остатки гравия с дорожки из кожи, шрамы от падения остались с ней на всю жизнь.

Фанни следовала за олимпийской мечтой: тренировалась, устанавливала новые рекорды, выигрывала. Она уверенно получила свое место в национальной сборной Голландии и отправилась на Игры-1948 в Лондон. На момент Олимпиады ей было 30 лет. Невероятно волевая и сильная Фанни принимала участие в трех индивидуальных дисциплинах и одной командной.

Фанни Бланкерс-Кун финиширует первой на дистанции 100 м, Лондон-1948 Фото © 1948 Getty Images

2 августа 1948 года Бланкерс-Кун выиграла финал олимпийской стометровки. 4 августа стала первой с олимпийским рекордом в финале на дистанции 80 м с барьерами. Спустя еще два дня Бланкерс-Кун в третий раз стала олимпийской чемпионкой, на этот раз в забеге на 200 м. 7 августа 1948 года Фанни бежала последний этап в финале женской эстафеты 4х100: по ходу дистанции она уступала соперницам из Австралии и Канады, но, совершив фантастический рывок, голландка пересекла финишную линию первой. Есть четвертое золото! За свои достижения Фанни получила прозвище «Летучая домохозяйка». Она стала первой женщиной в истории, выигравшей четыре золотых медали на Олимпийских играх.

Fanny Blankers-Koen

Фанни Бланкерс-Кун получила признание во всем мире. В 1989 году президент МОК Хуан Антонио Самаранч лично вручал легендарной легкоатлетке Олимпийский орден. В 1999 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ныне World Athletics) признала Бланкерс-Кун лучшей легкоатлеткой мира XX столетия, Фанни была введена в Зал Славы. В Роттердаме за выдающиеся спортивные достижения был установлен ее памятник. В Хенгело ежегодно проводится Мемориал Бланкерс-Кун.