Великие олимпийские моменты. Легкая атлетика. Стефаниди-2016 

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро стали вторыми в карьере 26-летней Екатерини Стефаниди, и она не была явной фавориткой на победу в прыжках с шестом. За четыре года до этого – на своей дебютной Олимпиаде в Лондоне – Стефаниди даже не смогла квалифицироваться в финал. Правда, в следующем олимпийском цикле греческая прыгунья с шестом набирала форму, ее результаты росли: в 2014-м она стала вице-чемпионкой Европы, в 2015-м – вице-чемпионкой Европы в помещении. В 2016 году Стефаниди завоевала бронзу чемпионата мира в помещении и выиграла предолимпийский чемпионат континента, проходивший в Амстердаме, установив при этом рекорд соревнований (4,81 м).

Однако, конкуренция на Играх в Бразилии была высокой даже в отсутствии двукратной олимпийской чемпионки и обладательницы мировых рекордов Елены Исинбаевой. Олимпийский турнир в прыжках с шестом 2016 года собрал мировую легкоатлетическую элиту. Среди соперниц Стефаниди и претенденток на главный спортивный трофей были и действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении Дженнифер Сур из США, и вице-чемпионка Лондона-2012 Ярислей Сильва из Кубы, и серебряный призер предолимпийского чемпионата мира в помещении Сэнди Моррис из США.

Но Стефаниди удалось в буквальном и переносном смысле высоко поставить планку и захватить лидерство уже в квалификации олимпийского турнира. В финал она вышла с первого места, взяв высоту 4,60 м с первой попытки.

Екатерина Стефаниди в финале Олимпийских игр 2016 года Фото © 2016 Getty Images

В финале Стефаниди уверенно дошла до планки 4,70 м. Помимо Екатерини эту высоту с первой попытки взяла дебютантка Игр – 20-летняя Элиза Маккартни из Новой Зеландии, со второй попытки 4,70 м прыгнула Сэнди Моррис. Вместе с ними в следующий раунд смогли выйти двукратная чемпионка Игр Содружества и участница трех Олимпиад Алана Бойд из Австралии, бронзовый призер чемпионата мира в помещении 2012 года и чемпионка Европы-2013 в помещении Холли Брэдшоу из Великобритании и серебряный призер Универсиады-2009 Николь Бюхлер из Швейцарии. Остальные шесть участниц, в числе которых были Сур и Сильва, не смогли преодолеть эту планку и выбыли из борьбы за медали.

На следующем этапе девушки покоряли высоту 4,80 м. Стефаниди, Моррис и Бойд со второй попытки взяли планку, а Элиза Маккартни и вовсе смогла прыгнуть без дополнительных попыток. Брэдшоу и Бюхлер выбыли из дальнейшей борьбы. Участниц становилось все меньше, спортивный накал все ярче. Высоту 4,85 м Екатерини Стефаниди покорила со второй попытки, Сэнди Моррис догнала соперницу, но использовала большее число попыток, Маккартни и Бойд использовали все свои попытки, но так и не смогли прыгнуть 4,85 м.

Следующим этапом для Стефаниди была высота 4,90 м. В олимпийском сезоне ей уже удавалось покорить эту высоту, правда на соревнованиях в помещении. Но в Рио-де-Жанейро на открытом воздухе Екатерини не удалось прыгнуть 4,90 м. Впрочем, как и ее главной оппонентке Сэнди Моррис, которая в итоге стала второй.

Екатерини Стефаниди завоевала титул олимпийской чемпионки в прыжках с шестом, показав результат 4,85 м. Стефаниди стала седьмой греческой спортсменкой и четвертой в легкой атлетике, выигравшей золотую медаль на летних Олимпийских играх. После Игр в Рио-2016 Екатерини призналась, что это были одни из самых сложных соревнований в ее карьере.

Победа на Олимпийских играх вдохновила греческую прыгунью на новые победы и достижения. В 2017 году Екатерини Стефаниди выиграла чемпионат Европы в помещении в Белграде и чемпионат мира в Лондоне, а также была признана лучшей легкоатлеткой года. В 2018 году победила на чемпионате Европы в Берлине и стала третьей на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме. На предолимпийском чемпионате мира в Дохе в 2019-м завоевала бронзовую медаль. На своей третьей Олимпиаде – в Токио – Стефаниди остановилась в шаге от пьедестала.