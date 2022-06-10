Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 2022. Рим: результаты и видео лучших моментов

Поздним вечером четверга, 9 июня, в Риме прошел пятый в 2022 году этап самой престижной легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига». Главным событием соревнований, проводящихся в честь великого итальянского спринтера — олимпийского чемпиона-1980 и действующего рекордсмена Европы на 200 м Пьетро Меннеа, стал забег у женщин на любимой дистанции «Стрелы с юга». Безусловная претендентка на победу — ямайская королева олимпийского спринта в Токио Элейн Томпсон-Хера — очень быстро оторвалась от колодок и после выхода с виража лидировала, однако на финишной прямой невероятную частоту шагов продемонстрировала ее соотечественница Шерика Джексон.

Томпсон-Хера с трудом удержала и вторую позицию — всего одну сотую ей уступила чемпионка мира-2019 Дина Эшер-Смит из Великобритании. Джексон же выиграла с гигантским для спринта преимуществом в 34 сотые секунды, а также установила новый рекорд соревнований — 21.91.

Не менее впечатляющим получился победный забег олимпийской чемпионки в беге на дистанции 800 м Атинг Му. Спортсменка из США не только показала лучший результат сезона в мире — 1:57.01, но и задала такой впечатляющий темп, что сразу семь ее соперниц разменяли двухминутный барьер. Еще одной чемпионке Токио-2020 Джасмин Камачо-Куинн удалось и установить новый рекорд соревнований в Риме, и пробежать дистанцию 100 м с барьерами быстрее всех в 2022-м. Представляющая Пуэрто-Рико спортсменка в точности повторила время победного олимпийского финала — 12.37.

У мужчин из беговых событий стоит выделить самую длинную дистанцию — 5000 м. В состязаниях стайеров мировой рекордсмен на миле в помещениях эфиоп Йомиф Кежелча задавал темп до заключительного круга, однако за 200 м до финиша отсидевшийся у него за спиной кенийский тандем вырвался вперед и разбирался в финальном спурте. Чемпион Николас Кипкорир Кимели сумел побить рекорд соревнований, принадлежавший ранее его великому соотечественнику Элиуду Кипчоге: 12:46.33 против 12:46.53.

Даже с учетом высоких результатов, показанных на дорожке в этот вечер, выступления в технических дисциплинах получились даже ярче. В метании диска продолжает феерить Кристиан Чех. В Риме словенец выдал мощную серию из четырех заключительных попыток, любая из которых гарантировала бы ему победу: 68.76, 69.06, 69.71 и, наконец, 70.72 — рекорд соревнований. Олимпийский чемпион из Швеции Даниэль Столь занял третье место и продолжил закреплять «комплекс Чеха» — четвертое поражение в сезоне-2022.

В прыжках с шестом у женщин повторился сценарий предыдущего этапа Лиги в Рабате. Чемпионка мира в помещениях Сэнди Норрис (США) одержала победу с лучшим результатом сезона в мире — 4.81 м, а олимпийские чемпионки Кэти Нэджиотт и Екатерини Стефаниди остались за пределами призовой тройки. Обладательница токийского золота Малайка Михамбо из Германии лидировала в секторе для прыжков в длину (6.79) до предпоследнего раунда, когда также успешно выступающая в тройном прыжке Марина Бех-Романчук из Украины выполнила победную попытку на 6.85 м.

У мужчин в прыжках в высоту римский триумф не удался кумиру местной публики Марко Тамбери. Эпатажный олимпийский чемпион, уже традиционно выступавший в ярких носках и с наполовину бритым лицом, не сумел взлететь выше 2.24. Этого результата по попыткам хватило для третьего места. Победу с 2.27 одержал ДжуВон Харрисон из США.

Расписание всех этапов

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