Кубок мира по конькобежному спорту 2022/23: расписание, результаты, где смотреть

Кубок мира по конькобежному спорту в сезоне 2022/23 годов проходит на протяжении трех с небольшим месяцев – с 11 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года будет проведено шесть этапов. Причем будет задействованы всего четыре катка, поскольку «Олимпийский овал Калгари» в Канаде и «Ледовая арена Томашув-Мозавцеки» в Польше проведут конькобежные топ-старты по два раза. Кроме того, в постолимпийском сезоне в конькобежной элите не обойдется без смены поколений, ведь такие легенды как Ирен Вюст, Свен Крамер, Кадайра Нао завершили свои блистательные карьеры. Не увидим мы и великолепного стайера Нильса ван дер Пула, также объявившего об уходе из коньков.

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О финале Кубка мира в сезоне-2021/22 и прощании с легендами читайте здесь. Кодайра ушла из спорта позже остальных суперзвезд, буквально перед стартом международного сезона, в конце октября 2022 года Нао выиграла восьмой подряд титул чемпионки Японии в беге на 500 м, после чего повесила коньки на гвоздь. Как бы то ни было, все обладатели Кубка мира прошлого сезона на разных дистанциях (за исключением ван дер Пула) продолжили свои выступления. Само собой, по-прежнему очень сильна сборная Нидерландов во главе с трехкратной олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в Пекине Ирен Схаутен. Также в строю Фемке Кок, Ютта Лердам, Патрик Руст, Томас Крол, Кай Вербай, Кьелд Найс. Наверняка появятся и новые молодые нидерландские звездочки.

Ирен Схаутен не настроена сбавлять обороты после феноменального олимпийского сезона Фото © GETTY IMAGES

Кроме того, после прорывного сезона многого ждут от американки Эрин Джексон, выигравшей в коротком спринте (500 м) как Игры в Пекине, так и зачет Кубка мира. Ее опытнейшие партнеры по сборной США Бриттани Боу и Джо Мантия также решили продолжать. Интересно будет посмотреть на олимпийского чемпиона Пекина на 500 м Гао Тиньюя из Китая и на его соперничество с канадцем Лораном Дюбреем. Также способны на многое итальянка Франческа Лоллобриджида, бельгиец Барт Свингс и японские спринтерские команды у мужчин и женщин во главе с Такаги Михо. Безусловно, возможны и сюрпризы.

До Нового года конькобежцы успеют провести четыре этапа, после чего последует почти двухмесячный перерыв в Кубке мира. Завершится все в Томашув-Мозавецком в конце февраля сдвоенными (пятый этап + финал) соревнованиями, которые станут как важнейшими стартами сами по себе, так и репетицией мартовского чемпионата мира на отдельных дистанциях в Херенвене.

Смотрите прямые трансляции Кубка мира по конькобежному спорту на каналах холдинга «Матч» (в основном, «Матч! Арена») и на Sportbox.ru

Результаты этапов Кубка мира по конькобежному спорту по мере их проведения смотрите здесь

Также подробную информацию по каждому этапу Кубка мира в сезоне 2022/23 смотрите здесь