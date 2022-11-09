Календарь Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2022/23 включает пять этапов в ноябре, декабре и феврале и февральский финал. Olympics представляет подробное расписание Кубка мира в сезоне 2022/23
Конькобежный спорт. Календарь Кубка мира 2022/23
11 – 13 ноября. Кубок мира. 1-й этап. Ставангер, Норвегия
11 ноября. Мужчины.1 500 м. Командная гонка. Женщины. 500 м. 3000 м
12 ноября. Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 1500 м. Командная гонка
13 ноября. Мужчины. 1000 м. Масс-старт. Женщины. 1000 м. Масс-старт
18 – 20 ноября. Кубок мира. 2-й этап. Херенвен, Нидерланды
18 ноября. Мужчины. 1000 м. Масс-старт. Женщины. 1000 м. Масс-старт
19 ноября. Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 1500 м. Командный спринт
20 ноября. Мужчины. 1500 м. Командный спринт. Женщины. 500 м. 3000 м
9 – 11 декабря. Кубок мира. 3-й этап. Калгари, Канада
Мужчины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 5000 м. Масс-старт. Командная гонка. Женщины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 3000 м. Масс-старт. Командная гонка
16 – 18 декабря. Кубок мира. 4-й этап. Калгари, Канада
Мужчины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 10000 м. Масс-старт. Командный спринт. Женщины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 5000 м. Масс-старт. Командный спринт
10 – 12 февраля. Кубок мира. 5-й этап. Томашув-Мазовецки, Польша
Мужчины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 5000 м. Масс-старт. Командная гонка. Женщины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 3000 м. Масс-старт. Командная гонка
17 – 19 февраля. Финал Кубка мира. Томашув-Мазовецки, Польша
Мужчины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 5000 м. Масс-старт. Командный спринт. Женщины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 3000 м. Масс-старт. Командный спринт
Календарь всех крупнейших соревнований в конькобежном спорте в сезоне 2022/23 смотрите здесь
Смотрите прямые трансляции Кубка мира по конькобежному спорту на каналах холдинга «Матч» (в основном, «Матч! Арена») и на Sportbox.ru