Календарь Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2022/23 включает пять этапов в ноябре, декабре и феврале и февральский финал. Olympics представляет подробное расписание Кубка мира в сезоне 2022/23

Конькобежный спорт. Календарь Кубка мира 2022/23

11 – 13 ноября. Кубок мира. 1-й этап. Ставангер, Норвегия

11 ноября. Мужчины.1 500 м. Командная гонка. Женщины. 500 м. 3000 м

12 ноября. Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 1500 м. Командная гонка

13 ноября. Мужчины. 1000 м. Масс-старт. Женщины. 1000 м. Масс-старт

18 – 20 ноября. Кубок мира. 2-й этап. Херенвен, Нидерланды

18 ноября. Мужчины. 1000 м. Масс-старт. Женщины. 1000 м. Масс-старт

19 ноября. Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 1500 м. Командный спринт

20 ноября. Мужчины. 1500 м. Командный спринт. Женщины. 500 м. 3000 м

9 – 11 декабря. Кубок мира. 3-й этап. Калгари, Канада

Мужчины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 5000 м. Масс-старт. Командная гонка. Женщины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 3000 м. Масс-старт. Командная гонка

16 – 18 декабря. Кубок мира. 4-й этап. Калгари, Канада

Мужчины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 10000 м. Масс-старт. Командный спринт. Женщины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 5000 м. Масс-старт. Командный спринт

10 – 12 февраля. Кубок мира. 5-й этап. Томашув-Мазовецки, Польша

Мужчины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 5000 м. Масс-старт. Командная гонка. Женщины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 3000 м. Масс-старт. Командная гонка

17 – 19 февраля. Финал Кубка мира. Томашув-Мазовецки, Польша

Мужчины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 5000 м. Масс-старт. Командный спринт. Женщины. 500 м. 1000 м. 1500 м. 3000 м. Масс-старт. Командный спринт

Календарь всех крупнейших соревнований в конькобежном спорте в сезоне 2022/23 смотрите здесь

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