Конькобежный спорт. Календарь сезона 2022/23: Кубок мира, чемпионаты мира и Европы

Международный сезон 2022/23 в конькобежном спорте стартует ноябрьскими этапами Кубка мира в Европе, в январе состоится чемпионат Европы, в феврале пройдут чемпионаты мира среди юниоров и финал Кубка мира, а в начале марта состоится чемпионат мира на легендарном «Тиалфе» в Херенвене.

Конькобежный спорт. Календарь сезона 2022/23

11 – 13 ноября. Кубок мира. 1-й этап. Ставангер, Норвегия

18 – 20 ноября. Кубок мира. 2-й этап. Херенвен, Нидерланды

26 – 27 ноября. Кубок мира среди юниоров. 1-й этап. Сейняйоки, Финляндия

2 – 4 декабря. Чемпионат четырех континентов. Квебек, Канада

3 – 4 декабря. Кубок мира среди юниоров. 2-й этап. Сейняйоки, Финляндия

9 – 11 декабря. Кубок мира. 3-й этап. Калгари, Канада

16 – 18 декабря. Кубок мира. 4-й этап. Калгари, Канада

6 – 8 января. Чемпионат Европы. Хамар, Норвегия

4 – 5 февраля. Кубок мира среди юниоров. 3-й этап. Инцелль, Австрия

10 – 12 февраля. Чемпионат мира среди юниоров. Инцелль, Австрия

10 – 12 февраля. Кубок мира. 5-й этап. Томашув-Мазовецки, Польша

17 – 19 февраля. Финал Кубка мира. Томашув-Мазовецки, Польша

2 – 5 марта. Чемпионат мира. Херенвен, Нидерланды

Подробное расписание этапов Кубка мира по конькобежному спорту 2022/23 смотрите здесь

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