Кристина Резцова – главная претендентка женской сборной на медаль Пекина-2022. Все благодаря рождению дочери

В первой гонке сезона-2021/22 Кристина Резцова заняла восьмое место – неожиданно высокое на фоне прошлых выступлений. До индивидуалки Эстерсунда лучшим результатом российской биатлонистки в личных гонках была 18 позиция в пасьюте двумя годами ранее. На попадании в топ-10 Резцова не остановилась и в нынешнем сезоне уже четыре раза поднялась на пьедестал почета в рамках Кубка мира. Кристина завоевала серебро и бронзу в эстафетах, финишировала третьей в масс-старте и выиграла смешанную эстафету.

Результаты биатлонистки особенно впечатляют, учитывая пропуск прошлого сезона. Резцова отсутствовала на Кубке мира-2020/21 из-за рождения ребенка – в прошлом феврале у спортсменки появилась дочь Александра. Беременность не только не помешала Резцовой в подготовке к Играм, но и помогла выйти на новый уровень.

Кристина Резцова Фото © 2019 Getty Images

«Я была в эмоциональной яме, что ли. Сезон-2019/20 был у меня первым на Кубке мира – не сказать, что успешным в личных гонках. Наверное, у меня немножко пропали желание и мотивация. Беременность стала как глоток воздуха. Я изменила отношение и сейчас больше кайфую от того, что происходит, и не зацикливаюсь 24/7», – рассказала Резцова в интервью Sports.ru.

Кристина не откладывала лыжи вплоть до восьмого месяца беременности, а спустя несколько месяцев после родов вернулась к полноценным тренировкам. Чтобы не оставлять младенца, Резцова отказалась от централизованной подготовки с национальной командой и сконцентрировалась на восстановлении по индивидуальной программе. На помощь пришел Виталий Норицын – экс-тренер сборной России, который сейчас работает с командой Болгарии.

Межсезонье с ребенком оказалось приятной, но непростой задачей: «Почти по каждому сбору возникали проблемы с проживанием. Например, я не могла жить в гостинице – для ребенка нужна кухня. То есть надо снимать квартиру, причем как можно ближе к комплексу. Не везде есть такая возможность».

Также один из минусов индивидуальной подготовки – отсутствие медицинского персонала и должного контроля физического состояния: «За все лето я сходила на массаж один раз. Биохимиков, докторов не было. Абсолютно никакого контроля – ни лактометра, ничего, исключительно свои ощущения».

В необычной подготовке Резцовой к сезону активно участвовал ее муж Иван Анисимов – бывший лыжник сборной России. Супруг отвечал за дисциплину, мотивацию и практические советы. «Иван кайфует от того, что делает, он тренируется независимо от того, на сборе он или дома, вообще не может сидеть на месте. Поэтому и меня заставлял ходить с ним на тренировки, когда между сборами были вместе. Потом это уже вошло в привычку», – рассказала Кристина в интервью РИА Новости.

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов с пониманием отнесся к ситуации и не был слишком принципиальным в плане подготовительного процесса. Специалист не настаивал на том, чтобы Резцова готовилась к сезону так же, как другие биатлонистки сборной. Главный критерий для всех был один – результат.

Кристина Резцова Фото © 2021 Getty Images

За месяцы одиночных тренировок Кристина научилась концентрироваться на себе, а не на внешних факторах. Биатлонистка выполняла именно ту работу, которая ей была нужна. Также отпала необходимость оглядываться на партнерш и сравнивать себя с ними. «Кто-то быстро входит в форму, а ты входишь медленнее и не понимаешь: вроде делаю то же самое – почему отстаю? И начинается паника – хотя, возможно, тебе просто нужно больше времени», – поделилась наблюдениями спортсменка.

Если раньше, приходя на огневой рубеж, Резцова постоянно обращала внимание на соперниц, то теперь фокусируется исключительно на своей стрельбе. Убрав лишний стресс из тренировок и гонок, в новом сезоне ей удалось значительно улучшить все показатели. Настолько, что олимпийская медаль не станет сюрпризом.