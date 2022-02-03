Мы вместе. Как японские прыгуны с трамплина добились олимпийского золота

В Японии эту историю вспоминают каждые четыре года. Она сродни сказанию, которое передается из поколения в поколение.

Дело было так.

На зимней Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере сборная Японии по прыжкам с трамплина претендовала на золотые медали.

Перед последним раундом, когда на вершине ждал своей очереди чемпион мира Масахико Харада, японцы уверенно опережали сборную Германии. Казалось, дело сделано.

Однако немец Йенс Вайсфлог свой прыжок выполнил прыжок на отлично и усилил давление на Хараду.

Харада не совладал с нервами и не допрыгнул до точки, которая гарантировала японцам золото. Пришлось довольствоваться серебром.

Масахико Харада после неудачного прыжка в Лиллехаммере-1994

Четыре года спустя на домашней Олимпиаде в Нагано японская сборная с Харадой в составе была полна решимости завоевать золото. После первой попытки она занимала четвертое место.

Соревнования прервали из-за снегопада. Если бы их не разрешили возобновить, места на пьедестале распределялись бы по результатам в первой попытке.

Организаторы решили: продолжаем, только если прыгнут все 25 накатчиков – спортсмены, которые совершают тестовые прыжки перед началом состязаний.

Среди накатчиков был и товарищ Харады по сборной времен Лиллехаммера – Дзинья Нисиката. Травма помешала ему попасть в состав олимпийской команды в Нагано.

Надежды Японии на победу оказались в руках накатчиков. В частности – в руках Нисикаты, чьи мечты о золотой медали не сбылись из-за неудачного прыжка Харады четыре года назад.

Они сделали свое дело. Японская сборная стала олимпийским чемпионом. Харада не подвел.

Прыжок Дзиньи Нисикаты в Лиллехаммере

Сегодня Харада – главный координатор японской делегации на Олимпиаде-2022 в Пекине. Его и Нисикату вспоминают вместе.

Их история, показанная глазами Нисикаты и других невоспетых героев, была экранизирована. В прошлом году вышел фильм «Душа Хиномару» («Хиномару» в Японии называют национальный флаг).

Она вдохновила нынешнюю плеяду японских прыгунов, в частности фаворитов Олимпиады в Пекине – Сару Таканаси и Рею Кобаяси.

Эта история о том, что мы всегда должны оставаться вместе, в радости и горе.

«После Олимпиады-1998 в Нагано об этом случае вспоминают каждые четыре года», – рассказывает Нисиката.

«Меня спрашивают, что я чувствовал тогда. Уже даже фильм сняли. Если бы я стал олимпийским чемпионом в Лиллехаммере, не было бы этой замечательной истории».

«Я спокойно отношусь к той неудаче. Даже рад, что все сложилось именно так».

«Хотя тогда я не выиграл золотую медаль, я действительно хочу сказать: «Спасибо».