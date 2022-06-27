Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли 2022 - у «Колорадо»

Шестой матч финальной серии в борьбе за Кубок Стэнли Национальной хоккейной лиги сезона оказался последней игрой сезона-2021/22. «Колорадо» на выезде смог одержать победу над «Тампой» - 2:1, завершив тем самым в свою пользу и всю серию – 4:2. Команда из Денвера вернула себе Кубок Стэнли после 21-летнего перерыва – в предыдущий раз хоккеисты «Колорадо» становились обладателями главного трофея НХЛ в 2001 году.

«Тампе» так и не удалось совершить чудо, отыгравшись в серии, проиграв в ней первые два матча, а затем уступая – 1:3. С такого счета в серии до четырех побед за всю историю финалов Кубка Стэнли команда отыгрывалась лишь однажды, и то 80 лет назад – в 1942 году это сделали хоккеисты «Торонто» в противостоянии с «Детройтом». «Тампа» этот подвиг повторить не смогла, хотя и выиграла со счетом 3:2 пятый матч на площадке соперника. Но вот в шестой встрече на своем льду для команды Джона Купера все завершилось. Началось в этом матче для «Тампы» все совсем неплохо, и уже в дебюте встречи капитан «молний» Стивен Стэмкос открыл счет. Однако второй период стал переломным – шайбы Нэйтана Маккиннона и Арттури Лехконена позволили хоккеистам «Колорадо» выйти вперед, после чего они смогли сберечь свое минимальное преимущество до конца встречи. В результате «Тампа» так и не смогла сделать победный хет-трик, выиграв Кубок Стэнли третий год подряд. Зато свое собственное достижение оформил «Колорадо», выиграв свой третий финал Кубка из трех проведенных – правда, на это у команды из Денвера ушло не три года, а больше четверти века (с 1996 года).

Еще до старта нынешнего сезона команда «Колорадо» считалась одним из главных фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Располагая яркими лидерами в атаке (прежде всего, это Нэйтан Маккиннон) и в обороне (Кэйл Макар), она в предыдущие сезоны часто страдала из-за проблем на последнем рубеже. Приглашение в нынешнее межсезонье голкипера Дарси Кемпера должно было решить эту проблему, сделав «Колорадо» одной из самых сбалансированных команд лиги. Получилось это лишь отчасти, так как стабильную игру на протяжении сезона Кемпер демонстрировал далеко не всегда. Тем не менее, хоккеисты «Колорадо», набрав в регулярном чемпионате 119 очков, уверенно победили в Западной конференции. А в плей-офф последовательно прошли «Нэшвилл» (4:0 в серии), «Сент-Луис» (4:2) и «Эдмонтон» (4:0). Блистательная игра Маккиннона (18 очков в первых трех раундах плей-офф) и Макара (21 результативный балл), а также отличные действия переместившегося в первое звено Валерия Ничушкина (в его активе в нынешнем плей-офф 9 заброшенных шайб и 15 очков), позволили скомпенсировать некоторую нестабильность Кемпера и его сменщика Павела Францоуза в воротах. А финальную серию против «Тампы» и Кемпер провел просто отлично, ничуть не уступив своему звездному оппоненту из команды соперника Андрею Василевскому. В итоге в решающей серии «Колорадо» предстал командой практически без слабых мест, заслуженно завоевав трофей.

Самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли 2022 был признан Кэйл Макар, добавивший этот приз «Конн Смайт Трофи» к уже завоеванному им «Норрис Трофи» лучшего защитника сезона в лиге (прежде подобный «дубль» удавался лишь легендарным Бобби Орру и Никласу Лидстрему). В плей-офф с учетом финала Макар набрал 29 очков (8+21), установив по этому показателю рекорд результативности для защитников НХЛ в XXI веке.