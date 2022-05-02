Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли-2022. Четвертьфиналы конференций: расписание игр, история встреч, фавориты 

1 мая в Национальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат, и чуть больше, чем через сутки стартует первый раунд плей-офф. 16 сильнейших команд по итогам регулярного сезона начинают борьбу в четвертьфиналах Западной и Восточной конференций.

Нынешний сезон в НХЛ получился в каком-то смысле уникальным. Три из четырех команд, которые год назад играли в финалах конференций («Монреаль», «Вегас» и «Нью-Йорк Айлендерс»), не сумели пробиться в плей-офф и вообще не вступят в этом сезоне в борьбу за Кубок Стэнли. Другой особенностью сезона-2021/22 в НХЛ является его впечатляющая результативность. В среднем за матч в регулярном чемпионате команды забрасывали 6,3 шайбы – это лучший показатель за четверть века. Восемь игроков набрали за сезон больше 100 баллов, состоялись 102 хет-трика – и это тоже лучшие показатели почти за три десятилетия. Все это позволяет надеяться, что и в плей-офф в этом году команды НХЛ подарят зрителем настоящее зрелище.

Попробуем оценить шансы соперников во всех четвертьфинальных парах Восточной и Западной конференций.

Восток

«Каролина» - «Бостон»

Победитель Столичного дивизиона – «Каролина» - вполне созрела для серьезного успеха. С самого начала сезона боевая команда Рода Бриндамора взяла высокий темп и стабильно провела практически весь регулярный сезон. И пусть ее лучший снайпер Себастьян Ахо с 81 баллом (37+44) находится лишь на 30 месте в списке бомбардиров лиги, зато проявить себя в атаке могут игроки всех четырех звеньев. К тому же отличный сезон проводит датский голкипер Фредерик Андерсен, и его 92,2% отраженных бросков – третий результат среди всех вратарей НХЛ. С 2019-го года судьба в третий раз сводит эти команды в плей-офф, и в обоих предыдущих случаях сильнее оказывался «Бостон». Как и в прежние годы, главные надежды «Брюинз» связаны с их «звеном совершенства» (Давид Пастрняк – Патрис Бержерон – Брэд Маршанд), но в этом году в противостоянии с «Каролиной» его усилий может уже не хватить. Это подтверждают и результаты очных встреч команд по ходу сезона.

Статистика встреч в сезоне-2021/22: 3:0, 7:1, 6:0

Расписание игр: 3, 5, 7, 8 мая, а также 11, 13, 15 мая (если потребуется)

«Торонто» - «Тампа»

«Тампа» начинает поход за третьим подряд Кубком Стэнли, а «Торонто» в этой серии попробует преодолеть свое «проклятие первого раунда». С 2004 года канадская команда не может преодолеть стартовый раунд плей-офф, и соперник, чтобы прервать затянувшуюся серию неудач, в этом году у «Торонто» - хуже не придумаешь. Да, «Тампа» в регулярном чемпионате финишировала на Востоке лишь пятой, но кубковый потенциал команды Джона Купера сомнений не вызывает. В отличие от «Торонто» с его россыпью звездных снайперов, двое из которых вошли в десятку лучших бомбардиров «регулярки»: Остон Мэттьюз – 6-й со 106 баллами (60+46), Митч Марнер – 10-й с 97 (32+65). Однако сбалансированности игре «Торонто» может не хватить, да и вратарская позиция в лице Джека Кэмпбелла, несмотря не его очень неплохой сезон, вызывает опасения.

Статистика встреч в сезоне-2021/22: 2:1 (ОТ), 3:5, 6:2, 1:8

Расписание игр: 3, 5, 7, 9 мая, а также 11, 13, 15 мая (если потребуется)

«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Питтсбург»

Новый главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан за один сезон сумел превратить молодую и чрезвычайно талантливую команду в организованный и способный добиваться результата коллектив. Промежуточный итог– второе место в Столичном дивизионе и четвертое во всей Восточной конференции по итогам «регулярки». Откровением сезона в «Рейнджерс» стала игра голкипера Игоря Шестеркина, ставшего лучшим в лиге и по проценту отраженных бросков (93,5), и по коэффициенту надежности (2,07 пропущенных шайбы в среднем за игру). «Питтсбургу» в этой серии придется очень непросто, но у поколения Сидни Кросби и Евгения Малкина осталось не так много шансов проявить себя в Кубке Стэнли. И звездным ветеранам «Пингвинз» нужно пользоваться каждым из них.

Статистика встреч в сезоне-2021/22: 0:1, 5:1, 3:2, 3:0

Расписание игр: 4, 6, 8, 10 мая, а также 12, 14, 16 мая (если потребуется)

«Флорида» - «Вашингтон»

Построенная за два с половиной года тренером Джоэлем Кенневиллем «Флорида» справилась с ситуацией, когда в начале нынешнего сезона он вынужден был покинуть команду. Возглавивший «Флориду» после ухода Кенневилля Эндрю Брюнетт справился с управлением и впервые в истории привел клуб из Санрайза к Президентскому кубку – трофею, вручаемому лучшей команде регулярного чемпионата в НХЛ. Фантастический сезон провел в составе «Флориды» форвард Джонатан Юбердо, набравший 115 очков (35+80). Очень многое в перспективах «Флориды» в Кубке Стэнли будет зависеть от игры в воротах Сергея Бобровского, который провел неплохой регулярный сезон (91,3% отраженных бросков), но должен подтвердить свой класс и в плей-офф. Что же касается «Вашингтона», то, несмотря на бомбардирские подвиги Александра Овечкина (50 шайб и 90 очков в регулярном чемпионате), столичная команда вышла в плей-офф лишь с позиции «wild card». Фаворитом в серии с «Флоридой» «Вашингтон» точно не является, но в его пользу может сыграть гораздо более богатый опыт кубковых встреч.

Статистика встреч в сезоне-2021/22: 5:4 (ОТ), 3:4, 5:4

Расписание игр: 4, 5, 7, 10 мая, а также 12, 14, 16 мая (если потребуется)

Запад

«Миннесота» - «Сент-Луис»

В нынешнем сезоне «Миннесоту» можно с полным основанием назвать командой Кирилла Капризова. Его 108 очков в регулярном чемпионате (47+61) и пятое место в списке лучших бомбардиров лиги – достижения, которые наверняка войдут в новейшую историю «Уайлдз». Именно они позволили «Миннесоте» подняться на вторую строчку в таблице Западной конференции. Однако ее противостояние с «Сент-Луисом» в первом раунде плей-офф представляется абсолютно непредсказуемым, так как кубковый опыт в этой серии – явно в пользу «Блюз». Да и у основного голкипера «Миннесоты» Кэма Тэлбота пока не было в карьере особых достижений в плей-офф, и ему в этом плане предстоит многое доказывать именно сейчас. В частности, в этой серии. Стоит добавить, что и по ходу регулярного чемпионата все три встречи этих команд завершились победами «Сент-Луиса».

Статистика встреч в сезоне-2021/22: 4:6, 3:4 (ОТ), 5:6 (ОТ)

Расписание игр: 3, 5, 7, 8 мая, а также 11, 13, 15 мая (если потребуется)

«Эдмонтон» - «Лос-Анджелес»

«Эдмонтон» по ходу сезона уволил главного тренера Дэйва Типпетта, и теперь уже его сменщику Джею Вудкрофту предстоит доказывать, что команда двух фантастических снайперов – Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля – способна добиваться результата не только по части их персональной статистики. Соперник в первом раунде у «Эдмонтона», на первый взгляд, вполне проходимый, так как в трех предыдущих сезонах «Лос-Анджелес» и вовсе не попадал в плей-офф. Но, по крайней мере, в одном компоненте у «Кингз» есть в этой серии очевидное преимущество: голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик явно стабильнее непредсказуемого вратарского дуэта из «Эдмонтона» в составе Майка Смита и Микко Коскинена.

Статистика встреч в сезоне-2021/22: 1:5, 5:2, 4:3 (ШБ), 3:2

Расписание игр: 3, 5, 7, 9 мая, а также 11, 13, 15 мая (если потребуется)

«Колорадо» - «Нэшвилл»

«Колорадо» считается одним из главных (если вообще не самым главным) фаворитов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Для «Нэшвилла», вскочившего на подножку последнего вагона поезда в плей-офф (команда финишировала лишь пятой в Центральном дивизионе и всего на три очка опередила «Вегас» в борьбе за последнее вакантное место на Западе), успех в одном-двух матчах этой серии уже выглядит программой-максимум. Даже несмотря на наличие в составе невероятного Романа Йоси, который стал самым результативным защитником лиги и занял 12 место в общем списке снайперов – 96 очков (23+73). Но у «Колорадо» тоже хватает своих феноменальных игроков – Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар, Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг и их партнеры в этом году явно нацелились на Кубок.

Статистика встреч в сезоне-2021/22: 6:2, 2:5, 4:5 (ОТ), 4:5 (ШБ)

Расписание игр: 4, 6, 7, 10 мая, а также 12, 14, 16 мая (если потребуется)

«Калгари» - «Даллас»

Победитель Тихоокеанского дивизиона «Калгари» смотрится фаворитом в серии с «Далласом». Даже удивительно, но лучшим бомбардиром сезона в составе команды из Техаса является 37-летний заслуженный ветеран Джо Павелски – 81 очко (27+54). «Калгари» с его предельно дисциплинированной игрой, поставленной главным тренером Дэррилом Саттером (всего 208 пропущенных шайб в «регулярке» - лучший показатель на Западе и третий в лиге после «Каролины» и «Рейнджерс»), и надежным шведским вратарем Якобом Маркстремом вряд ли пропустит «Даллас» и Павелски в следующий раунд.

Статистика встреч в сезоне-2021/22: 3:4 (ОТ), 4:3, 4:2

Расписание игр: 4, 6, 8, 10 мая, а также 12, 14, 16 мая (если потребуется)