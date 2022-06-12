Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли 2022. Финал. «Тампа» - «Колорадо»: расписание игр, что ждать, где смотреть  

Финалистами Кубка Стэнли в сезоне 2021/22 Национальной хоккейной лиги стали «Колорадо» и «Тампа», и этот состав участников решающей серии многие предсказывали еще до начала регулярного чемпионата. По ходу сезона обе команды не избежали спадов, но в плей-офф уверенно дошли до главного противостояния друг с другом.

На Западе хоккеисты «Колорадо» в трех предыдущих сериях нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли отдали соперникам всего два матча (причем оба – «Сент-Луису», тогда как серии с «Нэшвиллом» и «Эдмонтоном» выиграли всухую – 4:0). Путь «Тампы» к финалу оказался сложнее, и уже в первом раунде против «Торонто» дело в серии дошло до решающего седьмого матча, который «Тампа» выиграла его со счетом 2:1. Затем команда Джона Купера неожиданно легко в четырех матчах одержала победу в серии против географических соседей и победителей регулярного чемпионата из «Флориды». А в финале Восточной конференции, уступив в первых двух матчах «Нью-Йорк Рейнджерс», затем выиграла четыре матча подряд и пришла на встречу к уже ожидавшему ее «Колорадо».

Да, состав участников нынешнего финала Кубка Стэнли оказался весьма предсказуем, но при этом в НХЛ подобные предсезонные прогнозы оправдываются крайне редко, и нынешний случай – скорее, исключение из правила. К тому же исторические траектории, по которым «Колорадо» и «Тампа» пришли к финалу-2022, лишь добавляют интереса к этому противостоянию. Хоккеисты «Колорадо» в последние годы стабильно назывались одними из самых главных (а в большинстве прогнозов – и вовсе главными) фаворитами на Западе. Год от года этот фаворитский статус команды из Денвера укреплялся, однако в четырех предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли «Колорадо» ни разу не удалось пройти дальше второго раунда. А сам главный трофей НХЛ предыдущий раз приезжал в Денвер больше 20 лет назад – в 2001 году.

«Тампа» же, выигравшая два предыдущих розыгрыша Кубка Стэнли, с третьей подряд победой может войти в историю НХЛ в качестве новой «команды-династии». В последний раз одной команде удавалось взять три Кубка Стэнли подряд еще в начале 1980-х, и этого добивалось уникальное звездное поколение «Нью-Йорк Айлендерс» во главе с Майком Босси и Брайаном Троттье.

Финал Кубка Стэнли 2022 года обещает стать по-настоящему звездным противостоянием, так как в составе обеих команд есть яркие лидеры, подошедшие к тому же к нынешнему плей-офф едва ли не в идеальной форме. В «Колорадо» это, прежде всего, нападающий Нэтан Маккиннон и защитник Кэйл Макар. 26-летний Маккиннон набрал в 14 матчах нынешнего Кубка Стэнли уже 18 баллов (11 голов плюс семь передач) и невероятно близок к реализации главной мечты своей жизни – Кубку Стэнли. У Макара статистика результативности и вовсе выглядит поразительно для защитника – 22 балла (5+17) за 14 игр, то есть 23-летний игрок в среднем набирает больше полутора очков за матч плей-офф.

В составе «Тампы» фантастически проводят нынешний плей-офф Никита Кучеров и Онджей Палат, а в шестом матче против «Рейнджерс» на первый план вышел заслуженный капитан Стивен Стэмкос, забросивший обе шайбы своей команды, которые открыли ей дорогу в финал. В ситуации «Тампы» стоит выделить и две персональные истории. Нападающий Пэт Марун может выиграть уникальный четвертый подряд для себя Кубок Стэнли (до триумфов с «Тампой» в 2020 и 2021 годах Марун выигрывал трофей и в 2019-м в составе «Сент-Луиса»). А Кори Пэрри, как и многие игроки «Тампы», тоже будет играть в финале третий год подряд, но в обоих предыдущих случаях он выступал за соперников своей нынешней команды (соответственно, за «Даллас» и «Монреаль»). И вряд ли его устроит этот необычный хет-трик из трех подряд поражений в финалах за три разные команды.

Преимуществом «Тампы» в финальной серии может оказаться класс вратаря. Андрей Василевский по ходу нынешнего плей-офф только прибавляет, и в серии с «Рейнджерс» выглядел именно так, как и должен выглядеть MVP предыдущего розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда как в дуэте голкиперов «Колорадо» главному тренеру Джареду Беднару еще, похоже, только предстоит определиться, на кого делать основную ставку в финале – на Дарси Кемпера или на Павла Францоуза. Уверенно промаршировать по трем раундам плей-офф Запада эта неопределенность на последнем рубеже «Колорадо» ничуть не помешала, но в серии против «Тампы» вратарский вопрос может стать одним из ключевых факторов.

Кубок Стэнли 2022. Финал. Расписание матчей

16 июня. 3:00. «Тампа» - «Колорадо»

19 июня. 3:00. «Тампа» - «Колорадо»

21 июня. 3:00. «Колорадо» - «Тампа»

23 июня. 3:00. «Колорадо» - «Тампа»

25 июня. 3:00. «Тампа» - «Колорадо» (если потребуется)

27 июня. 3:00. «Колорадо» - «Тампа» (если потребуется)

29 июня. 3:00. «Тампа» - «Колорадо» (если потребуется)

Матчи финала Кубка Стэнли можно смотреть на официальном канале НХЛ по подписке (кроме России), а в Украине, Казахстане, Беларуси, Армении, Грузии, Азербайджане и Молдове - на каналах Setanta Sport.