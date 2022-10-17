Футбол. «Золотой мяч-2022»: Карим Бензема получил награду, Куртуа признан лучшим вратарем

Во Франции завершилась 66-ая церемония вручения премии журнала «France Football» «Золотой мяч». В Париж приехали лучшие футболисты из разных клубов, попавшие в число претендентов, известные тренеры и селебрити. Главную награду вечера ожидаемо получил нападающий «Реала» Карим Бензема. В прошлом сезоне он забил 44 гола в 46 матчах, выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании. Второе место в голосовании занял нападающий «Баварии» Садио Мане. Третье – полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне.

Главное нововведение этого года – приз вручали по итогам сезона, а не года, как ранее. Таким образом, «France Football» – учредители премии – решили добавить в розыгрыш больше объективности. И в этот раз действительно мало у кого есть сомнения в справедливости выбора. Интересно, что начиная с 2008 года «Золотой мяч» только раз доставался не Лионелю Месси или Криштиану Роналду. Это случилось в 2018-м году, когда награду взял Лука Модрич. В 2020-м, когда ее не вручали из-за эпидемии коронавируса, победителем, скорее всего, стали бы Роберт Левандовски. А в 2021-м «Золотой мяч» очень неожиданно взял Месси, хоть это решение и подвергли масштабной критике. Но теперь победитель – 34-летний Бензема.

Интересно, что в этом году Месси вообще не попал в итоговый список претендентов. А Роналду занял только 20-е место.

Также в этот вечер были определены победители в следующих номинациях:

1. Лучший молодой игрок мира – Гави («Барселона»)

2. Лучшая футболистка мира – Алексия Путельяс («Барселона»)

3. Лучший нападающий (премия Герда Мюллера) – Роберт Левандовски («Барселона»)

4. Лучший вратарь (премия Льва Яшина) – Тибо Куртуа («Реал»)

5. Лучший клуб сезона – «Манчестер Сити».

Карим – первый француз с 1998 года, выигравший «Золотой мяч». В 1998-м награду получил Зинедин Зидан, присутствовавший на нынешней церемонии. А вот что сказал Бензема после получения награды:

«Большое спасибо всем. Это был нелегкий путь. Какое-то время я не выступал за сборную, и горжусь тем, что вернулся. Горжусь своей работой и тем, что смог преодолеть трудные времена. Хочу поблагодарить товарищей по клубу и сборной, а также моего замечательного президента (клуба – прим. Olympics), которого я считаю частью своей семьи, который дал мне шанс и всегда был рядом. Этот трофей индивидуальный, но благодарность коллективная.

Моя детская мечта воплотилась в жизнь. Это сложно, но не невозможно. Я предпочитаю играть в команде, а не забивать. Этот трофей – вознаграждение за усилия.

Моя мама очень мне помогла, и я рад, что она со мной в этот вечер. Получить такую награду, имея стаж более 30 лет — это результат большого труда. Я тренируюсь, если это возможно, немного больше других, а для этого нужна мотивация».

«Золотой мяч-2022». Итоги

1. Карим Бензема («Реал» Мадрид)

2. Садио Мане («Бавария»)

3. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)

4. Роберт Левандовски («Бавария»)

5. Мохамед «Салах» («Ливерпуль»)

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

7. Тибо Куртуа («Реал»)

8. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)

9. Лука Модрич («Реал» Мадрид)

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

11. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

12. Рияд Марез («Манчестер Сити»)

13. Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд)

14. Рафаэл Леау («Милан»), Фабиньо («Ливерпуль»)

16. Виргил ван Дейк («Ливерпуль»)

17. Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Душан Влахович («Фиорентина») и Луси Диас («Ливерпуль»)

20. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

21. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

22. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Фил Фоден и Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»)

25. Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Челси»), Йозуа Киммих («Бавария»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль») и Майк Меньян («Милан»).