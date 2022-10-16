Футбол. «Золотой мяч-2022»: кто фаворит, список претендентов, когда церемония, где смотреть

В понедельник, 17 октября, в Париже, в театре Шатле состоится церемония вручения «Золотого мяча-2022». В 66-й раз журнал France Football выбирает лучших футболистов мира и презентует им самую популярную личную награду в мировом футболе. Важное изменение этого года – теперь оценка игроков экспертами происходит не по календарному году, а по сезону – то есть 17 октября будет выбран лучший футболист сезона 2021/22. Церемония начнется в 21.30 мск.

Кто в шорт-листе «Золотого мяча-2022»?

Еще в августе журнал France Football опубликовал список из 30 кандидатов на приз. Наибольшее представительство у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» – по 6 футболистов. Обе команды боролись за трофей АПЛ и вошли в топ-4 по итогам выступления в Лиге чемпионов. 5 представителей у «Реала» – действующего чемпиона Испании и обладателя трофея Лиги чемпионов.

А вот полный список претендентов: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Рафаэл Леау («Милан», Португалия), Кристофер Нкунку («Лейпциг», Франция), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», Англия), Винисиус («Реал», Бразилия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия), Роберт Левандовски («Барселона»/«Бавария», Польша), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Каземиро («Манчестер Юнайтед»/«Реал», Бразилия), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Южная Корея), Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия), Карим Бензема («Реал», Франция), Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Садио Мане («Бавария»/«Ливерпуль», Сенегал), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»/«Бенфика», Уругвай), Майк Меньян («Милан», Франция), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд/«Аякс», Кот-д′Ивуар), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Антонио Рюдигер («Реал»/«Челси», Германия), Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Душан Влахович («Ювентус», Сербия).

Обращает на себя внимание отсутствие в списке нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Он, к слову, действующий обладатель награды. Месси не включили в финальный список кандидатов впервые с 2005 года. Плюс это всего третий случай в истории, когда действующего обладателя «ЗМ» не включили в список на следующий год.

Однако в France Football объяснили это тем, что теперь не учитывают достижения игрока на протяжении всей карьеры, а только конкретное выступление в сезоне, которое Месси провалил. Также в списке не оказалось Неймара. Зато есть Криштиану Роналду – главный антагонист Месси последних лет.

Кто фаворит?

Все букмекеры отдают предпочтение нападающему «Реала» Кариму Бензема. Он лучший бомбардир команды в чемпионате Испании и Лиги чемпионов прошедшего сезона. И в целом забил 44 мяча в 46 матчах. Даже основные конкуренты игрока – Роберт Левандовски и Садио Мане признают, что именно француз заслужил награду по итогам прошлого сезона. Также в его поддержку выступали многие другие бывшие и нынешние футболисты.

Помимо «Золотого мяча» France Football вручит награду лучшей футболистке сезона, лучшему молодому игроку и лучше вратарю.

Где смотреть церемонию вручения «Золотого Мяча 2022»?

Следить за ходом событий можно на официальном сайте журнала France Football.