Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал»: что ждать и где смотреть

Во вторник, 11 октября, в четвертом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов в Варшаве сыграют «Шахтер» и «Реал». Команды уже встречались неделю назад на «Сантьяго Бернабеу», и тогда мадридцы не без труда победили со счетом 2:1. Конечно, у хозяев было приличное преимущество, но в последнее время у них не особо получается трансформировать его в голы. В последних трех матчах всего четыре забитых мяча – точно не предел мечтаний для действующих победителей Лиги чемпионов.

Плюс есть и кадровые проблемы – по-прежнему травмирован основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа. И далеко не факт, что он сыграет в ближайшем матче. В воротах его заменяет украинец Андрей Лунин, у него пока только один матч на ноль – субботний с «Хетафе». Главные опасения болельщиков заключаются не во второй игре с «Шахтером», а в матче 16 октября, когда «Реал» сыграет с «Барселоной». Там мало кто хочет видеть в воротах неопытного Лунина и рассчитывают на появление Куртуа. Но пока позитивных новостей нет. Вероятно, против «Шахтера» точно выйдет украинский голкипер.

Для «Шахтера» важно зацепиться хотя бы за одно очко на домашнем стадионе. Ведь они здорово начали розыгрыш, набрав четыре балла в матче с «Лейпцигом» и «Селтиком». И автоматически стали претендентами на выход в плей-офф. Так что ничья с «Реалом» на своем поле только укрепит их шансы. И все будет зависеть только от них.

Где смотреть матч «Шахтер» – «Реал»?

В прямом эфире встречу покажет киноплатформа MEGOGO. Начало в 22.00.