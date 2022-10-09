Футбол. Жеребьевка Евро-2024: состав групп, с кем сыграет Украина, даты матчей

Во Франкфурте состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу. По ее итогам 53 сборные были распределены на 10 групп – в 7 по пять команд, а в 3 по шесть. Сборная Германии как хозяйка турнира получила прямую путевку в финальную часть турнира, которая пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Интересно, что после объединения Германия еще ни разу не проводила чемпионаты Европы. Хотя в 2006 году в стране был организован чемпионат мира по футболу.

По итогам жеребьевки Евро-2024 получились следующие группы:

Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн

Формат квалификации Евро-2024

Глобально все осталось без изменений. Сборные сыграют друг с другом по круговой системе дома и на выезде. Матчи будут проходить с марта по ноябрь 2023 года. Победители групп и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть.

Также будут разыграны три дополнительные путевки, но через стыковые матчи.

Двенадцать участников розыгрыша отберут на основе выступлений в Лиге наций-2022/23 – номинально это будут победители групп в Лигах А, В и С. Если какая-то из этих сборных выйдет на Евро-2024 через квалификацию, ее место займет следующая сборная из этой группы. Если в какой-то группе будет недостаточно команд, которые не пробились в финальную часть Евро-2024 через квалификацию, отбор будет производиться Лигой ниже, в том числе и в Лиге D.

В каких городах пройдут матчи финальной части Евро-2024

Встречи примут 10 городов и столько же стадионов:

Берлин («Олимпиаштадион» – вместимость 70 000)

Дортмунд («BVB-Штадион» 66 000)

Дюссельдорф «Дюссельдорф Арена» 47 000)

Гамбург («Фолькспаркштадион» 50 000)

Гельзенкирхен («Арена АуфШальке» 50 000)

Кельн («Кельн Штадион» 47 000)

Лейпциг («Лейпциг Штадиум» 42 000)

Мюнхен («Арена Мюнхен» 67 000)

Франкфурт («Франкфурт Арена» 46 000)

Штутгарт («Штутгарт Арена» 54 000)

Из десяти стадионов только «Дюссельдорф Арена» не принимала матчи ЧМ-2006.

«Арена Мюнхен» установит уникальное достижение. На домашнем стадионе «Баварии» пройдут игры двух подряд чемпионатов Европы, так как Мюнхен был в числе 11 городов, принимавших Евро-2020.

Даты матчей квалификации Евро-2024

23-25.03.2023 Тур 1

26-28.03.2023 Тур 2

16-17.06.2023 Тур 3

19-20.06.2023 Тур 4

07-09.09.2023 Тур 5

10-12.09.2023 Тур 6

12-14.10.2023 Тур 7

15-17.10.2023 Тур 8

16-18.11.2023 Тур 9

19-21.11.2023 Тур 10

Стыковые матчи

21.03.2024 полуфиналы

26.03.2024 финалы