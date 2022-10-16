Футбол. «Золотой мяч»: все победители с 1956 года

Все обладатели награды «Золотой мяч» в истории: от Стэнли Мэттьюза до Лионеля Месси

Автор: Дмитрий Зимин
Футбол
Фото © 2015 Getty Images

17 октября состоится вручение уже 66-й по счету премии «Золотой мяч», которой награждают лучших футболистов мира. Первая награда нашла своего обладателя в далеком 1956 году. Тогда приз забрал британский нападающий Стэнли Мэттьюз. До 1995 года на премию претендовали только футболисты из Европы. Во многом поэтому ни Пеле, ни Диего Марадона ни разу не номинировались на «Золотой мяч». Но когда правила изменились, половину призов забирали футболисты, рожденные на других континентах.

До 2007 года в голосовании участвовали только спортивные журналисты. Потом добавились тренеры и капитаны футбольных сборных. А с 2010 по 2016-й год France Football вручал награду совместно с ФИФА.

Важное нововведение этого года – теперь лучшего футболиста выбирают не по итогам календарного года, а по итогам сезона. По мнению учредителей премии, так награда станет более справедливой.

Olympics представляет всех обладателей «Золотого мяча» за всю историю. На данный момент наибольшее число раз – семь – премию выигрывал Лионель Месси.

«Золотой мяч»: все победители
Год Игрок Страна Клуб Амплуа
1956 Стэнли Мэттьюз Великобритания «Блэкпул» нападающий
1957 Альфредо Ди Стефано Испания «Реал Мадрид» нападающий
1958 Раймон Копа Франция «Реал Мадрид» нападающий
1959 Альфредо Ди Стефано Испания «Реал Мадрид» нападающий
1960 Луис Суарес Испания «Барселона» нападающий
1961 Омар Сивори Италия «Ювентус» нападающий
1962 Йозеф Масопуст Чехословакия «Дукла» полузащитник
1963 Лев Яшин СССР «Динамо Москва» вратарь
1964 Денис Лоу Шотландия «Манчестер Юнайтед» нападающий
1965 Эйсебио Португалия «Бенфика» нападающий
1966 Бобби Чарльтон Англия «Манчестер Юнайтед» нападающий
1967 Флориан Альберт Венгрия «Ференцварош» нападающий
1968 Джордж Бест Северная Ирландия «Манчестер Юнайтед» полузащитник
1969 Джанни Ривера Италия «Милан» полузащитник
1970 Герд Мюллер ФРГ «Бавария» нападающий
1971 Йохан Кройф Нидерланды «Барселона» нападающий
1972 Франц Беккенбауэр ФРГ «Бавария» защитник
1973 Йохан Кройф Нидерланды «Барселона» нападающий
1974 Йохан Кройф Нидерланды «Барселона» нападающий
1975 Олег Блохин СССР «Динамо Киев» нападающий
1976 Франц Беккенбауэр ФРГ «Бавария» защитник
1977 Аллан Симонсен Австрия «Боруссия М» нападающий
1978 Кевин Киган Англия «Гамбург» нападающий
1979 Кевин Киган Англия «Гамбург» нападающий
1980 Карл-Хайнц Румменигге ФРГ «Бавария» нападающий
1981 Карл-Хайнц Румменигге ФРГ «Бавария» нападающий
1982 Паоло Росси Италия «Ювентус» нападающий
1983 Мишель Платини Франция «Ювентус» полузащитник
1984 Мишель Платини Франция «Ювентус» полузащитник
1985 Мишель Платини Франция «Ювентус» полузащитник
1986 Игорь Беланов СССР «Динамо Киев» полузащитник
1987 Рууд Гуллит Нидерланды «Милан» полузащитник
1988 Марко Ван Бастен Нидерланды «Милан» нападающий
1989 Марко Ван Бастен Нидерланды «Милан» нападающий
1990 Лотар Маттеус Германия «Интер» защитник
1991 Жан-Пьер Папен Франция «Марсель» нападающий
1992 Марко Ван Бастен Нидерланды «Милан» нападающий
1993 Роберто Баджо Италия «Ювентус» нападающий
1994 Христо Стоичков Болгария «Барселона» нападающий
1995 Джордж Веа Либерия «Милан» нападающий
1996 Маттиас Заммер Германия «Боруссия Д» защитник
1997 Роналдо Бразилия «Интер» нападающий
1998 Зинедин Зидан Франция «Ювентус» полузащитник
1999 Ривалдо Бразилия «Барселона» нападающий
2000 Луиш Фигу Португалия «Реал Мадрид» полузащитник
2001 Майкл Оуэн Англия «Ливерпуль» нападающий
2002 Роналдо Бразилия «Реал Мадрид» нападающий
2003 Павел Недвед Чехия «Ювентус» полузащитник
2004 Андрей Шевченко Украина «Милан» нападающий
2005 Роналдиньо Бразилия «Барселона» полузащитник
2006 Фабио Каннаваро Италия «Реал Мадрид» защитник
2007 Кака Бразилия «Милан» подузащитник
2008 Криштиану Роналду Португалия «Манчестер Юнайтед» нападающий
2009 Лионель Месси Аргентина «Барселона» нападающий
2010 Лионель Месси Аргентина «Барселона» нападающий
2011 Лионель Месси Аргентина «Барселона» нападающий
2012 Лионель Месси Аргентина «Барселона» нападающий
2013 Криштиану Роналду Португалия «Реал Мадрид» нападающий
2014 Криштиану Роналду Португалия «Реал Мадрид» нападающий
2015 Лионель Месси Аргентина «Барселона» нападающий
2016 Криштиану Роналду Португалия «Реал Мадрид» нападающий
2017 Криштиану Роналду Португалия «Реал Мадрид» нападающий
2018 Лука Модрич Хорватия «Реал Мадрид» полузащитник
2019 Лионель Месси Аргентина «Барселона» нападающий
2020 награда не вручалась из-за пандемии COVID-19
2021 Лионель Месси Аргетина «ПСЖ» нападающий

Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь