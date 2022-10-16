Футбол. «Золотой мяч»: все победители с 1956 года

17 октября состоится вручение уже 66-й по счету премии «Золотой мяч», которой награждают лучших футболистов мира. Первая награда нашла своего обладателя в далеком 1956 году. Тогда приз забрал британский нападающий Стэнли Мэттьюз. До 1995 года на премию претендовали только футболисты из Европы. Во многом поэтому ни Пеле, ни Диего Марадона ни разу не номинировались на «Золотой мяч». Но когда правила изменились, половину призов забирали футболисты, рожденные на других континентах.
До 2007 года в голосовании участвовали только спортивные журналисты. Потом добавились тренеры и капитаны футбольных сборных. А с 2010 по 2016-й год France Football вручал награду совместно с ФИФА.
Важное нововведение этого года – теперь лучшего футболиста выбирают не по итогам календарного года, а по итогам сезона. По мнению учредителей премии, так награда станет более справедливой.
Olympics представляет всех обладателей «Золотого мяча» за всю историю. На данный момент наибольшее число раз – семь – премию выигрывал Лионель Месси.
|Год
|Игрок
|Страна
|Клуб
|Амплуа
|1956
|Стэнли Мэттьюз
|Великобритания
|«Блэкпул»
|нападающий
|1957
|Альфредо Ди Стефано
|Испания
|«Реал Мадрид»
|нападающий
|1958
|Раймон Копа
|Франция
|«Реал Мадрид»
|нападающий
|1959
|Альфредо Ди Стефано
|Испания
|«Реал Мадрид»
|нападающий
|1960
|Луис Суарес
|Испания
|«Барселона»
|нападающий
|1961
|Омар Сивори
|Италия
|«Ювентус»
|нападающий
|1962
|Йозеф Масопуст
|Чехословакия
|«Дукла»
|полузащитник
|1963
|Лев Яшин
|СССР
|«Динамо Москва»
|вратарь
|1964
|Денис Лоу
|Шотландия
|«Манчестер Юнайтед»
|нападающий
|1965
|Эйсебио
|Португалия
|«Бенфика»
|нападающий
|1966
|Бобби Чарльтон
|Англия
|«Манчестер Юнайтед»
|нападающий
|1967
|Флориан Альберт
|Венгрия
|«Ференцварош»
|нападающий
|1968
|Джордж Бест
|Северная Ирландия
|«Манчестер Юнайтед»
|полузащитник
|1969
|Джанни Ривера
|Италия
|«Милан»
|полузащитник
|1970
|Герд Мюллер
|ФРГ
|«Бавария»
|нападающий
|1971
|Йохан Кройф
|Нидерланды
|«Барселона»
|нападающий
|1972
|Франц Беккенбауэр
|ФРГ
|«Бавария»
|защитник
|1973
|Йохан Кройф
|Нидерланды
|«Барселона»
|нападающий
|1974
|Йохан Кройф
|Нидерланды
|«Барселона»
|нападающий
|1975
|Олег Блохин
|СССР
|«Динамо Киев»
|нападающий
|1976
|Франц Беккенбауэр
|ФРГ
|«Бавария»
|защитник
|1977
|Аллан Симонсен
|Австрия
|«Боруссия М»
|нападающий
|1978
|Кевин Киган
|Англия
|«Гамбург»
|нападающий
|1979
|Кевин Киган
|Англия
|«Гамбург»
|нападающий
|1980
|Карл-Хайнц Румменигге
|ФРГ
|«Бавария»
|нападающий
|1981
|Карл-Хайнц Румменигге
|ФРГ
|«Бавария»
|нападающий
|1982
|Паоло Росси
|Италия
|«Ювентус»
|нападающий
|1983
|Мишель Платини
|Франция
|«Ювентус»
|полузащитник
|1984
|Мишель Платини
|Франция
|«Ювентус»
|полузащитник
|1985
|Мишель Платини
|Франция
|«Ювентус»
|полузащитник
|1986
|Игорь Беланов
|СССР
|«Динамо Киев»
|полузащитник
|1987
|Рууд Гуллит
|Нидерланды
|«Милан»
|полузащитник
|1988
|Марко Ван Бастен
|Нидерланды
|«Милан»
|нападающий
|1989
|Марко Ван Бастен
|Нидерланды
|«Милан»
|нападающий
|1990
|Лотар Маттеус
|Германия
|«Интер»
|защитник
|1991
|Жан-Пьер Папен
|Франция
|«Марсель»
|нападающий
|1992
|Марко Ван Бастен
|Нидерланды
|«Милан»
|нападающий
|1993
|Роберто Баджо
|Италия
|«Ювентус»
|нападающий
|1994
|Христо Стоичков
|Болгария
|«Барселона»
|нападающий
|1995
|Джордж Веа
|Либерия
|«Милан»
|нападающий
|1996
|Маттиас Заммер
|Германия
|«Боруссия Д»
|защитник
|1997
|Роналдо
|Бразилия
|«Интер»
|нападающий
|1998
|Зинедин Зидан
|Франция
|«Ювентус»
|полузащитник
|1999
|Ривалдо
|Бразилия
|«Барселона»
|нападающий
|2000
|Луиш Фигу
|Португалия
|«Реал Мадрид»
|полузащитник
|2001
|Майкл Оуэн
|Англия
|«Ливерпуль»
|нападающий
|2002
|Роналдо
|Бразилия
|«Реал Мадрид»
|нападающий
|2003
|Павел Недвед
|Чехия
|«Ювентус»
|полузащитник
|2004
|Андрей Шевченко
|Украина
|«Милан»
|нападающий
|2005
|Роналдиньо
|Бразилия
|«Барселона»
|полузащитник
|2006
|Фабио Каннаваро
|Италия
|«Реал Мадрид»
|защитник
|2007
|Кака
|Бразилия
|«Милан»
|подузащитник
|2008
|Криштиану Роналду
|Португалия
|«Манчестер Юнайтед»
|нападающий
|2009
|Лионель Месси
|Аргентина
|«Барселона»
|нападающий
|2010
|Лионель Месси
|Аргентина
|«Барселона»
|нападающий
|2011
|Лионель Месси
|Аргентина
|«Барселона»
|нападающий
|2012
|Лионель Месси
|Аргентина
|«Барселона»
|нападающий
|2013
|Криштиану Роналду
|Португалия
|«Реал Мадрид»
|нападающий
|2014
|Криштиану Роналду
|Португалия
|«Реал Мадрид»
|нападающий
|2015
|Лионель Месси
|Аргентина
|«Барселона»
|нападающий
|2016
|Криштиану Роналду
|Португалия
|«Реал Мадрид»
|нападающий
|2017
|Криштиану Роналду
|Португалия
|«Реал Мадрид»
|нападающий
|2018
|Лука Модрич
|Хорватия
|«Реал Мадрид»
|полузащитник
|2019
|Лионель Месси
|Аргентина
|«Барселона»
|нападающий
|2020
|награда не вручалась из-за пандемии COVID-19
|2021
|Лионель Месси
|Аргетина
|«ПСЖ»
|нападающий