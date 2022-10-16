Футбол. «Золотой мяч»: все победители с 1956 года

17 октября состоится вручение уже 66-й по счету премии «Золотой мяч», которой награждают лучших футболистов мира. Первая награда нашла своего обладателя в далеком 1956 году. Тогда приз забрал британский нападающий Стэнли Мэттьюз. До 1995 года на премию претендовали только футболисты из Европы. Во многом поэтому ни Пеле, ни Диего Марадона ни разу не номинировались на «Золотой мяч». Но когда правила изменились, половину призов забирали футболисты, рожденные на других континентах.

До 2007 года в голосовании участвовали только спортивные журналисты. Потом добавились тренеры и капитаны футбольных сборных. А с 2010 по 2016-й год France Football вручал награду совместно с ФИФА.

Важное нововведение этого года – теперь лучшего футболиста выбирают не по итогам календарного года, а по итогам сезона. По мнению учредителей премии, так награда станет более справедливой.

Olympics представляет всех обладателей «Золотого мяча» за всю историю. На данный момент наибольшее число раз – семь – премию выигрывал Лионель Месси.