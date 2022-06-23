Фехтование. Чемпионат Европы 2022: десять финалов и четыре золота Италии

На чемпионате Европы-2022 по фехтованию, который прошел в Анталье с 17 по 22 июня, были разыграны 12 комплектов медалей – шесть в личных соревнованиях, и шесть в командных. Успешнее всех выступила на турнире сборная Италии, в активе которой четыре золота. А самым успешным спортсменом чемпионата Европы-2022 стал рапирист с Апеннин, олимпийский чемпион 2016 года Даниэле Гароццо, завоевавший золотые медали и в личном, и в командном турнирах.

При общекомандном успехе сборной Италии над фехтовальщиками из этой страны в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы как будто висел злой рок. В пяти дисциплинах они завоевали серебряные медали, то есть представители Италии проиграли пять финальных поединков в личных соревнованиях из шести состоявшихся. Единственным исключением – итальянцем, выигравшим личный финал - оказался как раз Даниэле Гароццо, но тут вариантов не было, так как в решающем бою он одержал победу над своим соотечественником – первым номером «посева» Томмасо Марини (15:9). В целом Гароццо выиграл чемпионат Европы очень убедительно, ни в одном из боев основной сетки не пропустив от соперников больше 10 уколов.

В результате же остальных итальянских неудач в финалах золотые медали в шести индивидуальных дисциплинах чемпионата Европы завоевали фехтовальщики шести стран. Среди рапиристок лучшей оказалась Леони Эберт из Германии, чемпионами континента в соревнованиях по шпаге стали украинка Влада Харькова и Янник Борель из Франции, а золотые медали в сабле завоевали Сандро Базадзе из Грузии и воспитанница петербургского фехтования Анна Башта, с 2019 года представляющая на международной арене Азербайджан.

Главными действующими лицами командных соревнований чемпионата Европы-2022 стали фехтовальщики Италии и Франции, которые встретились между собой в четырех финалах из шести. В отличие от личных турниров, тут представители Апеннинского полуострова провели решающие встречи намного увереннее, завоевав золотые медали в трех дисциплинах. В финале командного турнира рапиристок звездный итальянский квартет (Арианна Эрриго, Мартина Фаваретто, Франческа Палумбо и Алиса Вольпи) буквально разгромил команду Франции – 45:25. У мужчин в этом виде оружия Гийом Бьянки, Алессио Фокони, Даниэле Гароццо и Томмасо Марини победили в решающей встрече команду Франции с менее явным преимуществом – 45:38 (причем именно французы были у рапиристов рейтинг-фаворитами командного турнира). Еще одно золото принесла Италии мужская команда шпажистов (Габриэле Чимини, Давиде ди Вироли, Андреа Сантарелли, Федерико Висмара), победившая в финале довольно неожиданных для этой турнирной стадии оппонентов из Израиля – 45:32.

Два комплекта золотых наград в командных турнирах – у фехтовальщиц Франции, и оба раза в финалах они одержали победу над соперницами из Италии. Французские шпажистки (Мари-Флоранс Кандассами, Орьен Малло, Лорен Ремби и Коралин Виталис) победили в финале соперниц с Апеннин со счетом 43:30, а саблистки (Сара Бальцер, Сара Нуча, Каролин Кьероли и Малина Вонсавади) – с еще более убедительным перевесом 45:23.

В турнире мужчин-саблистов свою единственную золотую медаль на чемпионате Европы-2022 завоевала команда Венгрии (Тамаш Дечи, Чанад Гемеши, Андраш Шатмари и Арон Силаги), победившая в финале сборную Украины – 45:39.

Все результаты чемпионата Европы-2022 можно посмотреть здесь.