Фехтование. Расписание главных соревнований в мире в 2022 году

В фехтовании в постолимпийском сезоне 2022 года запланировано немало крупных международных стартов. Главными из них, конечно же, станут июльский чемпионат мира в Каире и чемпионат Европы, который пройдет в середине июня в Анталии. Также запланированы несколько чемпионатов континентов, Всемирная Универсиада в Китае и целый ряд этапов серии Гран-при и Кубка мира, и чемпионаты мира в разных возрастных категориях – от кадетов до ветеранов.

Отметим, что российские и белорусские фехтовальщики временно отстранены по решению FIE от участия в международных соревнованиях. Olympics представляет календарь главных соревнований по фехтованию в мире и Европе в 2022 году.

Фехтование. Расписание главных соревнований в 2022 году (с апреля)

2 – 10 апреля. Чемпионат мира среди юниоров и кадетов. Дубай, ОАЭ

15 – 16 апреля. Challenge Monal (шпага, мужчин). Париж, Франция

15 – 18 апреля. Кубок мира (рапира). Белград, Сербия

29 апреля – 1 мая. Гран-при (шпага). Каир, Египет

29 – 30 апреля. Reinholt-Wurth Cup (рапира, женщины). Таубербишофсхайм, Германия

1 мая. Кубок мира (рапира, мужчины). Пловдив, Болгария

6 – 8 мая. Кубок мира (сабля, женщины). Тунис, Тунис

6 – 8 мая. Villa de Madrid (сабля, мужчины). Мадрид, Испания

12 – 14 мая. Кубок мира (шпага, мужчины). Хайдерхайм, Германия

13 – 15 мая. Гран-при (рапира). Сеул, Республика Корея

13 – 15 мая. Кубок мира (шпага,женщины). Дубай, ОАЭ

20 – 22 мая. Гран-при (сабля). Падуя, Италия

27 – 31 мая. Чемпионат Европы U23. Таллин, Эстония

27 – 28 мая. Кубок мира (шпага, женщины). Катовице, Польша

27 – 28 мая. Кубок мира (шпага, мужчины). Тбилиси, Грузия

1 – 8 июня. Панамериканский чемпионат. Асунсьон, Парагвай

10 – 15 июня. Чемпионат Азии. Сеул, Республика Корея

17 – 22 июня. Чемпионат Европы. Анталия, Турция

20 – 27 июня. Чемпионат Африки. Касабланка, Морокко

27 июня – 2 июля. Всемирная Универсиада. Чэнду, Китай

2 – 4 июля. Средиземноморские Игры. Оран, Алжир

15 – 23 июля. Чемпионат мира. Каир, Египет

6 – 12 октября. Чемпионат мира среди ветеранов. Задар, Хорватия