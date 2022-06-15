Фехтование. Чемпионат Европы — 2022, что ждать и где смотреть

С 17 по 22 июня в Анталье пройдет чемпионат Европы по фехтованию. Что ждать от турнира и где его смотреть — читайте в обзоре Olympics.

Из очевидных новшеств стоит отметить, что шпага впервые пройдет во второй день соревнований. У женщин рейтинг возглавляет бронзовый призер Токио-2020 Катрина Лехис из Эстонии. Она брала титул чемпионки Европы в 2018 году, затем выигрывала Гран-при. Конкуренцию ей составит француженка Мари-Флоренс Кандассами — опытная спортсменка, призерка ЧЕ, проводящая отличный сезон. Кандассами дважды брала серебро Европы и на этот раз мечтает о медали другого достоинства. Двукратная чемпионка мира Розелла Фьяминго в этом году не блещет, но все равно числится в Анталье под третьим номером. Регалий у итальянки хватает, она традиционно будет претендовать на награды. Также отметим, что в этом сезоне еще несколько эстонок и француженок имеют подиумы международных соревнований и представляют угрозу для фавориток.

В командном турнире претендентками на золото выглядят Италия и Франция, у Германии тоже был подиум в этом сезоне, а вот у Эстонии нет, но олимпийские чемпионки Токио вряд ли согласны отдавать медали соперницам.

У мужчин в мировом рейтинге лидирует француз Ромен Каннон — чемпион Олимпийских игр и в Турции будет главным претендентом на победу. Помешать ему постарается серебряный призер Рио-2016 Андреа Сантарелли из Италии. Венгр Гергей Шиклоши — третий сеяный. Эта троица явно не будет чувствовать себя спокойно рядом с Янником Борелем из Франции, который выиграл два из трех этапов Гран-при этого сезона. На счету Бореля три чемпионских европейских титула, а как раз последний он упустил, проиграв в 2019 году израильтянину Ювалю Фрейлиху.

В команде на награды претендуют Франция, Венгрия, Италия, не стоит сбрасывать со счетом и немцев со швейцарцами.

В женской сабле великолепного выступления ждут поклонники от Анны Башты из Азербайджана. Основную конкуренцию ей, вероятно, составит француженка Манон Апити-Брюне. В командах фаворитками смотрятся Франция и Италия. Впрочем, у Азербайджана, Венгрии и Испании тоже есть подиумы в этом сезоне.

У мужчин очевидным фаворитом трехкратный олимпийский чемпион, венгр Арон Силадьи. Скорее всего, его ждет и личное, и командное золото ЧЕ.

В женской рапире отметим итальянку Алису Вольпи, да и в команде она будет претендовать на золото. У мужчин золото тоже, скорее всего, разыграют итальянцы — в личном турнире сразу трое спортсменов из этой страны могут добыть победу. Почти нет сомнений, что и в команде они станут чемпионами.