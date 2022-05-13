Фехтование. Этапы Кубка мира в Германии и ОАЭ, Гран-при в Республике Корее. Расписание и результаты

На этой неделе поклонники фехтования получили настоящий подарок в виде сразу трех крупных международных событий. В немецком Хайденхайме 13 мая состоятся финальные состязания по шпаге у мужчин в рамках Кубка мира, а затем в субботу пройдут командные соревнования. В это же время в Фуджейре (ОАЭ) решающие поединки проведут женщины-шпажистки, которые начинаются свой турнирный путь на этапе КМ в пятницу. В воскресенье в Фуджейре медали разыграют команды. А еще с 13 по 15 мая в Инчоне (Республика Корея) ведущие рапиристки мира встретятся в рамках Гран-при.
Читайте по ссылке подробнее о том, чего ждать от этих соревнований и за кем следить.
Кубок мира по фехтованию 2022 (Хайденхайм, Германия). Расписание и результаты
12-13 мая. Шпага. Мужчины. Индивидуальные соревнования
14 мая. Шпага. Мужчины. Командные соревнования
Вся информация об этапе КМ Хайденхайме доступна здесь
Результаты соревнований в режиме онлайн смотрите по ссылке
Кубок мира по фехтованию 2022 (Фуджейра, ОАЭ). Расписание
13-14 мая. Шпага. Женщины. Индивидуальные соревнования
15 мая. Шпага. Женщины. Командные соревнования
Вся информация об этапе КМ в Фуджейре доступна здесь
Результаты соревнований в режиме онлайн смотрите по ссылке
Гран-при по фехтованию 2022 (Инчон, Республика Корея). Расписание
13-14 мая. Рапира. Женщины. Индивидуальные соревнования
15 мая. Рапира. Женщины. Командные соревнования
Вся информация о Гран-при в Инчоне доступна здесь
Результаты соревнований в режиме онлайн смотрите по ссылке
Также вы можете посмотреть более подробное расписание турниров и прямых трансляци на официальном сайте FIE.
Расписание главных соревнования по фехтованию в мире в 2022 году смотрите по ссылке.