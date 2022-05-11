Фехтование. Кубок мира в Германии и ОАЭ, Гран-при в Республике Корее. Что ждать, где смотреть

Нынешняя неделя полна событий по фехтованию. С 12 по 13 мая в немецком Хайденхайме пройдет этап Кубка мира по шпаге среди мужчин, а 14 мая состоятся командные соревнования. Почти в это же время с 13 по 14 в Фуджейре (ОАЭ) будут состязаться женщины-шпажистки, а 15-го здесь выступят пары. Наконец, с 13 по 15 мая в Инчоне (Республика Корея) женщины-рапиристки разыграют Гран-при.

Саблисты на этой неделе отдыхают, так как на прошлой неделе этапы Кубка мира в этой дисциплине прошли в Испании и Тунисе. Шпажисты успели восстановиться после КМ в Каире, где у мужчин победил француз Янник Борель, а у женщин сильнейшей стала кореянка Инчжон Чой. У рапиристов последний этап КМ в Белграде прошел в середине апреля, где лучше всех выступили итальянец Томмазо Марини, немка Анна Зауэр, а также команды Италии и Франции.

Шпажист Янник Борель, победивший на предыдущем этапе КМ, примет участие и в этом, а всего Франция заявила более 10-ти участников. Хозяева из Германии пошли дальше — за победу будут бороться более 20 немецких спортсменов. Также отметим спортсменов из команд Казахстана, Украины и Азербайджана, которые постараются завоевать медали на очередном этапе Кубка мира.

Состав в Хайденхайме смотрится внушительно, но не менее эффектным выглядит список участниц турнира в Дубае. Инчжон Чой тоже в строю. В этом сезоне она, можно сказать, пытается отыграться за неудачное выступление на Олимпийских играх в Токио-2022. Тогда она уступила в 1/8 финала, хотя была вторым номером мирового рейтинга, а посеяна на Играх была и вовсе под первым. Но стечение обстоятельств и неожиданно сильное выступление соперницы, которая находилась вне топ-200 рейтинга, не позволило кореянке добраться до мечты. Тогда она призналась, что даже на своей третьей Олимпиаде не смогла сдержать волнение и не справилась с эмоциями. В этом сезоне у Инчжон Чой все складывается по плану и без потрясений.

А ее соотечественники в Республике Корее будут принимать этап по другой дисциплине — рапире. И здесь тоже соберется вся элита, так что праздник фехтования одновременно будет проходить в трех странах.

Когда пройдут соревнования Кубка мира и Гран-при и где смотреть

Кубок мира по фехтованию 2022 (Хайденхайм, Германия)

12-13 мая. Шпага. Мужчины. Индивидуальные соревнования

14 мая. Шпага. Мужчины. Командные соревнования

Кубок мира по фехтованию 2022 (Фуджейра, ОАЭ)

13-14 мая. Шпага. Женщины. Индивидуальные соревнования

15 мая. Шпага. Женщины. Командные соревнования

Гран-при по фехтованию 2022 (Инчон, Республика Корея)

13-14 мая. Рапира. Женщины. Индивидуальные соревнования

15 мая. Рапира. Женщины. Командные соревнования

Смотрите подробное расписание и прямые трансляции на официальном сайте FIE.