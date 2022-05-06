Борьба. Самый титулованный борец в истории: история Михаина Лопеса Нуньеса

На Олимпийских играх в Токио-2020 Михаин Лопес Нуньес из Кубы превзошел все рекорды, в 38 лет став самым титулованным борцом мужского пола в истории. Он взял свое четвертое золото Игр в греко-римской борьбе. Также в Токио-2020 он добился еще одного важного национального достижения, выйдя на первое место по олимпийским наградам среди кубинских спортсменов. Он обошел легендарных боксеров Феликса Савона и Теофило Стивенсона, сравнявшись с фехтовальщиком Рамоном Фонстом.

Михаин появился на свет в Пинар-дель-Рио — это небольшой кубинский город, подаривший миру нескольких легенд единоборств. Родители вспоминали, что в раннем возрасте их сын был очень активен, старался везде успеть и быть первым в любом деле. Поначалу он выбрал бейсбол, затем братья переманили его в бокс, но этот вид спорта не пришелся ему по душе. В итоге в 10 лет Михаин стал заниматься борьбой.

Уже в подростковом возрасте он столкнулся с серьезным испытанием, в 13 лет получив двойной перелом ноги. Отец даже хотел запретить ему дальнейшие занятия борьбой, но Михаин хотел продолжать. Тогда он уже побеждал на школьных чемпионатах, что ему очень нравилось. А еще у него были два прозвища: шуточное — Малыш — за гигантские размеры, и Ужасный — за упорство и уникальное стремление к победе.

В кубинскую национальную команду Лопес попал в 17 лет. На первом чемпионате мира в весовой категории до 120 кг он провалился, заняв место во второй десятке. Через год ситуация повторилась. Да и на своей первой Олимпиаде в Афинах-2004 спортсмен уступил в четвертьфинале.

Михаин Лопес Нуньес — четырехкратный олимпийский чемпион, самый титулованный борец-мужчина в истории Фото © 2016 Getty Images

Дела стали налаживаться с 2005 года. Тогда он первый раз стал чемпионом, а затем постоянно повторял этот успех. Первое олимпийское золото он взял в Пекине-2008 (до 120 кг), затем повторил достижение в Лондоне-2012 (до 120 кг) и Рио-2016 (до 130 кг). Везде он побеждал с огромным преимуществом.

Кубинец ждал Токио-2020 и специально продлил карьеру, чтобы взять четвертое золото (до 130 кг), что ему с успехом удалось. Так Михаин Лопес Нуньес стал самым титулованным борцом в истории и... решил не завершать карьеру. Он признался, что не говорит Парижу-2024 ни да, ни нет. А это значит, что через два года кубинец вполне может претендовать на свою пятую победу на Играх.