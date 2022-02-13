Невероятная история олимпийской чемпионки Эрин Джексон при поддержке Бриттани Боу

Все начала Бриттани Боу. Эрин Джексон завершила дело.

Если бы не щедрый жест Боу на олимпийском квалификационном турнире за право поехать в Пекин-2022 в составе сборной США, Джексон легко могла бы остаться без старта на дистанции 500м в воскресенье, 13 февраля.

Но она была там и показала результат 37:04 -–на 0,08 секунды быстрее японки Михо Такаги – и стала первой в истории темнокожей олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте.

Бронзовая медаль досталась представительнице ROC Ангелине Голиковой.

«Моя мечта стала реальностью. Я не могла бы предсказать ничего подобного даже год назад. По-прежнему чувствую себя новичком в этом виде спорта и невероятно рада, что все так сложилось. Надеюсь, в будущем у меня появятся другие победы.Сейчас просто старалась отключиться от всего и пробежать дистанцию на автомате», – отметила Джексон.

«Свой забег не особо помню. Просто знаю, что пересекла финишную черту и была очень рада». –

чемпионка на дистанции 500м Эрин Джексон.

Джексон – первая американка, победившая на дистанции 500м, после Бонни Блэйр в Лиллехаммере-1994. Не так уж плохо для спортсменки, которая сменила роликовые коньки на обычные всего пять лет назад.

Боу заняла лишь 16-е место с результатом 38:04, но совсем не была этим разочарована. Она была, пожалуй, самой радостной подругой Джексон по команде.

«У меня нет слов, – говорит Боу. – Было большой честью дать кому-то такую возможность... Я знала, что она способна на что-то большое. Так в итоге и произошло, ведь она стала олимпийской чемпионкой.

Невероятно горжусь тем, что вместе с Эрин выступаю за сборную США. Рада быть частью общего пазла. Это невероятно. Просто удивительно!»

История с участием Боу и Джексон сложилась следующим образом.

Джексон, первая темнокожая женщина, в 2018-м впервые попавшая в сборную США по конькобежному спорту, была мировым лидером на дистанции 500м. Однако в январе на отборочном турнире за право представлять свою родину на Играх-2022 в Пекине она показала только третий результат.

Боу финишировала первой, но понимала, что у партнерши по команде будет намного больше шансов блеснуть на Олимпиаде.

Момент, когда Эрин Джексон стала олимпийской чемпионкой. Фото © Richard Heathcote/Getty Images

Уже обеспечив себе право стартовать на дистанциях 1000м и 1500м, Боу решила отдать место на 500-метровке подруге по команде.

«Я действительно показала тогда лучшее время, но прекрасно знаю, каковы мои позиции в мире на этой дистанции. Эрин же – лидер сезона, а теперь ещё и олимпийская чемпионка. Только так и нужно было поступать», – говорит она.

«Очень горжусь ей. Ждала этого момента. Эрин все это заслужила и теперь может праздновать. Так я ей и сказала»,– добавила Боу.

В итоге на 500м смогла выступить и сама Боу – сборная США получила дополнительное место после отказа некоторых команд выставлять на дистанцию своих спортсменок.

Теперь Джексон надеется, что в четверг Боу сможет победить на дистанции 1000м, где ей принадлежит мировой рекорд.

«Надеюсь, это еще не все. Впереди 1000м, и я надеюсь, что мы сможем отметить наши золотые медали вместе», – подчеркнула 29-летняя Джексон, которая на четыре года моложе Боу.

«Сегодня я не чувствовала себя идеально, но состояние было хорошим. Рада, что смогла выдать хороший забег».

«Даже до нескольких последних сезонов было очень здорово выступать в одной команде с такой партнершей, которая была моим наставником».