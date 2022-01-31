StrongerTogether От роллердрома Окалы до олимпийского катка. Как три спидскейтера стали конькобежцами сборной США

Вы удивитесь, когда увидите заявку конькобежной сборной США на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

В ее составе сразу три атлета из теплой Флориды, и каждый – с претензиями на золото. Все из городка Окала, спрятанного между Орландо и Джексонвилем, где лед можно найти только в прохладительном напитке.

«У нас просто вода особенная», – улыбается семикратная чемпионка мира Бриттани Боу в интервью Olympics.com. Хотя спортсменка переехала из Солнечного штата в горный Солт-Лейк-Сити, она по-прежнему остается «девушкой из Флориды».

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В 33 года семикратная чемпионка мира и мировая рекордсменка на 1000м готовится к своим третьим Играм. Джой Мантиа в 35 лет третий раз попытается завоевать первую медаль на любимой дистанции 1500м. Еще одна претендентка на олимпийское золото – 29-летняя рекордсменка США на 500м Эрин Джексон. Для нее это будет вторая Олимпиада.

Секретное оружие Окалы – тренер-фанат и роллердромы

Как в городке с субтропическим климатом выросли три самых быстрых конькобежца на разных дистанциях? Там даже нет катка!

«Мама познакомилась с одной женщиной в закусочной. Выяснилось, она была всемирно известным тренером по спидскейтингу», ​​– рассказывает Эрин Джексон. Себя она называет «катковой крысой». В детстве Джексон любила тусоваться на обоих роллердромах Окалы. Там и начался ее окольный путь на Олимпийские игры.

«Мама сказала, мол, ее дочь обожает ролики. И новая знакомая предложила привести меня на тренировку», – продолжает Джексон. Впоследствии она стала 47-кратной чемпионкой страны по спидскейтингу и серебряным призером Панамериканских игр.

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Новой знакомой оказалась Рене Хильдебранд – один из лучших тренеров мира по спидскейтингу. Она искала талантливых детей с высокой скоростью бега, хорошей физической формой и перспективными задатками. В начале 90-х Хильдебранд не оставляла без внимания роллердромы Окалы и сделала трех местных ребят – Мантиа, Боу и Джексон – чемпионами по спидскейтингу.

Рене Хильдебранд и Эрин Джексон (фото Рене Хильдебранд)

«Мы отмечали день рождения на роллердроме, и она увидела, как я катаюсь, – рассказывает о первой встрече с Хильдебранд Боу, самая быстрая конькобежка на дистанции 1000м. – Она пригласила меня на занятие. Так все и началось».

Хильдебранд родилась во Флориде, по профессии она физиотерапевт. Говорит о роликах быстро и с нескрываемой страстью.

Первые воспоминания о восьмилетней Боу на пластиковых коньках занимают особое место в ее сердце. «У них были короткие гонки на один круг. Помню, как она летела по трассе, словно ракета», – говорит бывший тренер сборных Нидерландов и Бельгии по спидскейтингу, которая буквально «выросла на роллердроме». Хильдебранд занималась новаторским видом спорта роллер-дерби, где бегают на квадах – роликах с парными колесами спереди и сзади.

«Она не могла быстро проходить повороты или выполнять какие-то технические элементы, но в ней чувствовалась такая сила и драйв», – вспоминает Хильдебранд первые впечатления.

Гимнаст Мантиа

Мантиа, еще один спортсмен из трио Окалы, в Пекине будет фаворитом на дистанции 1500м. Его заметили в гимнастическом зале.

«Он был в одной команде по гимнастике с моей дочерью. Мне понравилось, как он работал на тренировках», – вспоминает Хильдебранд первую встречу с будущим участником двух Олимпиад. Недавно Мантиа стал самым возрастным победителем этапа Кубка мира в забеге на 1500м.

«На следующей неделе я увидела его на роллердроме. И вспомнила, что это тот малыш, который взбирался по канату. Я уже знала, какой он крепкий», – рассказывает Хильдебранд.

Тогда у него были только хорошие способности. Хильдебранд встречала талантливых детей практически каждый день. Предстояло главное – работа над собой. Тренер не церемонилась. Была жесткой, многого требовала от юных подопечных.

«Не помню, когда именно у меня появилась мысль поехать на Олимпиаду, – признался Мантиа. – Но мой тренер еще задолго до того внушала, что мне это по силам».

«Она была очень требовательной. Признавала только победы, – вспоминает Боу. Прежде чем стать чемпионкой мира по конькобежному спорту, она была сильной баскетболисткой в студенческой лиге. – Она выжимала из нас все соки и ожидала полной самоотдачи. Одним из наших лозунгов, даже когда мы были маленькими, был «к совершенству ведет не практика, а совершенная практика».

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«Бесконечно благодарна ей», – продолжает Боу. Тренер свозила ее на зимние Олимпийские игры-2002 в Солт-Лейк-Сити, когда ей было 13 лет. Там она увидела свою соотечественницу из Флориды, чемпионку мира по спидскейтингу Дженнифер Родригес и героическую победу американца Аполо Оно в забеге на 1500м. «Она прививала мне амбиции уже в таком юном возрасте».

«Настоящий талант ­– большая редкость. Он как жемчужина, – отмечает Хильдебранд, которая привела всех трех атлетов из Окалы на вершину спидскейтинга, после чего они перешли на лед. – Его надо постоянно оберегать и помогать стремиться к спортивным успехам».

Прощай ролики, привет коньки

У Хильдебранд и ее спидскейтеров пока нет возможности подняться так высоко. Несмотря на наклейку «Ролики. Следующая остановка: Олимпиада», которая висит у нее на бампере с 1980 года, конькобежный спорт остается единственной олимпийской дисциплиной для целеустремленных роллеров, которым хочется большего. На каком-то этапе, если у бегунов есть олимпийские амбиции, им приходится сменить ролики на коньки.

Это всегда тяжело. «Я никогда в жизни не была так напугана, – вспоминает Боу первый выход на лед. – Было очень страшно».

Нелегко и самой Хильдебранд, которая никогда не каталась на коньках. Ей приходится отпускать воспитанников, скрупулезно отобранных в Окале, и надеяться, что она подготовила их как нельзя лучше к непредсказуемой спортивной карьере.

Для тренера это тяжелый момент.

«Я не теряю с ними контакт, они все для меня как семья. Мы так долго были близки, теперь они выросли и стали замечательными людьми, – делится Хильдебранд. – Но на Олимпиаде я буду просто зрителем».