Легенда объясняет: Аполо Оно помогает разобраться в шорт-треке

Аполо Оно, самый титулованный американский спортсмен зимних Олимпийских игр, очень разносторонний человек. Опыт его невероятной спортивной карьеры мотивирует людей во всем мире. Знаменитый конькобежец, завершивший спортивную карьеру, теперь мотивационный оратор, писатель и телеведущий.

Оно поговорил с Olympics.com о красоте и непредсказуемости шорт-трека, своей постолимпийской карьере и прогнозах на Пекин-2022.

Части интервью были отредактированы в целях краткости и ясности материала.

Olympics.com: С чего началась ваша любовь к шорт-треку? Почему вы решили стать профессиональным спортсменом?

Аполо Оно: Я влюбился в шорт-трек в 1992 году, когда вместе с отцом смотрел Зимние Олимпийские игры. Я действительно увидел в нем что-то особенное. Спортсмены были одеты почти как супергерои, разгоняясь на коньках на льду до 30 миль в час, с 17-дюймовыми самурайскими мечами на ногах. Это выглядело безумно круто. Это то, что меня в нем привлекло. Это то, чем я тоже хотел заниматься. Когда мне было 14 лет, меня пригласили принять участие в программе развития юношеского олимпийского резерва в Лейк-Плэсиде.

Аполо Оно на дистанции 500 метров в Турине-2006

OC: Есть ли спортсмен, который вас вдохновляет или которого вы считаете легендой в своем виде спорта?

АО: Человеком, который меня вдохновил, был Марк Ганьон из Канады. Мне мне нравился его стиль катания. У него был не самый лучший тип телосложения для шорт-трека, он был выше большинства спортсменов, но это ему не мешало. Он казался мне очень сконцентрированным. Он был моим любимым спортсменом, у которого я учился. И мне посчастливилось даже много раз соревноваться с ним.

OC: Если бы вам нужно было в нескольких словах объяснить кому-то, что такое шорт-трек, то что бы вы сказали?

АО: Шорт-трек динамичный, хаотичный, взрывной и веселый.

Шорт-трек за одну минуту

_· _Основы: Шорт-трек – это соревнование на выбывание, в котором шорт-трекисты пытаются обойти соперников в заездах скоростью, техникой и стратегией.

· Олимпийская история: Шорт-трек дебютировал на Олимпийских играх с двумя индивидуальными соревнованиями и двумя эстафетами в Альбервиле-1992. После Олимпийских игр 2006 года в Турине программа этой дисциплины включала восемь видов соревнований (с включением смешанной командной эстафеты в Пекине их число увеличится до девяти).

· Страны-лидеры по олимпийским медалям: Республика Корея лидирует в шорт-треке с 48 медалями (в том числе 24 золотыми). Китай и Канада занимают второе и третье места соответственно, с 33 медалями у каждой (у Китая 10 золотых медалей против девяти у Канады).

· Лидеры по количеству медалей среди спортсменов : Виктор Ан, выступавший за Республику Корею и Российскую Федерацию, и Арианна Фонтана из Италии — самые успешные шорт-трекисты в истории Олимпийских игр, каждый из которых завоевал по восемь медалей.

OC: Что вы любите больше всего в шорт-треке и что в нем самое сложное?

АО: Что мне больше всего нравится в шорт-треке, так это уровень сосредоточенности и концентрации, которые требуют выступления на высоком уровне. В этом спорте тысячные секунды играют роль. Шорт-трек — это систематичность, сосредоточенность на одной цели, и стремление быть лучшим.

OC: Назовите три самых запоминающихся момента вашей карьеры.

АО: Каждые из трех Олимпийских игр, на которых я побывал, были, наверное, кульминацией моей карьеры, потому что я сталкивался с разными сложностями, соперниками, разными условиями на каждой из них. Я многое пережил как физически, так и психологически, чем никогда не делился со многими людьми. И я чувствовал, что несмотря ни на что я все еще мог выступать и показывать результаты.

OC: Какие основные качества и навыки нужны, чтобы добиться успеха в шорт-треке?

Лучшее качество — психологическая устойчивость. Систематичность – как физически во время тренировок, так и психологически. Вместе с этим, очевидно, физические качества, сила и динамичность, великолепная техника, продуманный подход к стратегии, вера в себя. Так много всего, что делает шорт-трек таким сложным видом спорта.

OC: Что для вас значит участие в Олимпийских играх?

АО: Я всегда шучу: «Послушайте, эта гонка такая же, как и любые другие гонки, в которых участвовали тысячи раз. Ничего особенного. Просто здесь больше камер. Здесь больше людей, и вы находитесь в другом месте. Здесь такие же спортсмены. Применяется та же стратегия. Ваше снаряжение не изменилось. Лед в основном такой же. Так в чем различие?» Реальность в другом. Энергия ощущается иначе. Ожидания другие. И тот факт, что, если вы не получите желаемого, вам придется ждать еще четыре года, чтобы добиться этого.

OC: Чего ждать от шорт-трека на Олимпиаде-2022 в Пекине? Кто будет кандидатами на медали в шорт-треке?

АО: Спорт сегодня сильно отличается от того, что был даже четыре года назад. Показатели конкурентоспособности и результативности сейчас очень велики, и есть много спортсменов, которые могут выйти в финал, и много спортсменов, которые могут завоевать медали. Очевидными претендентами всегда являются Южная Корея, Китай, Канада, но также нельзя сбрасывать со счетов Россию, Венгрию, Италию, Японию, США... Это будет видно за две недели до Игр, по окончанию предолимпийского сезона.