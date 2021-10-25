Легенды объясняют: Эдгар Гроспирон помогает разобраться во фристайле

«Спорт для тех, кто любит повеселиться от души», – так Эдгар Гроспирон описывает фристайл.

Когда он выиграл Олимпийские игры почти 30 лет назад, в Альбервиле в 1992 году, он стал первым золотым медалистом в своем виде спорта. Это был дебют могула, который добавил олимпийской программе зрелищности.

Тогда могул был единственной дисциплиной, а в программе Пекина-2022 во фристайле будет шесть видов: могул, лыжная акробатика, ски-кросс, хафпайп, слоупстайл и биг-эйр, который в феврале дебютирует на Олимпиадах.

Эдгар Гроспирон, который называет себя «бунтарем» в серии Olympic Channel Legends live on, казался олицетворением уникальных характеристик этой дисциплины. Да, он шоумен, шутник и любитель вечеринок, но также яростный соперник и трехкратный чемпион мира (1989, 1991, 1995), который доминировал в спорте почти десять лет.

Французский спортсмен, который также выиграл бронзу в Лиллехаммере в 1994 году, рассказал Olympics.com об истоках своего вида спорта, о том, как различные дисциплины фристайла дополняют друг друга, что необходимо для достижения вершин в его виде и о многом другом.

Ниже приводится расшифровка интервью, слегка отредактированная для ясности и краткости.

Olympics.com: С чего началась ваша любовь к фристайлу? Почему вы решили стать профессиональным спортсменом?

Эдгар Гроспирон: Я открыл для себя фристайл в Ла Клюза во Франции после многих лет катания на горных лыжах. Я не был очень хорош и мне было не особо весело. При этом я видел, как веселятся мои друзья, которые занимались фристайлом. Мои тренеры были не особо довольны моими результатами в горных лыжах, поэтому предложили мне переключиться на фристайл.

Я сразу же влюбился во все, что его окружает. Мой тренер хотел, чтобы я исследовал весь курорт, развлекался в пухляке, прыгал через уступы и камни, катался между деревьями… это была постоянная игра.

OC: Что вас связывает с фристайлом после окончания карьеры? Катаетесь ли вы до сих пор?

ЭГ: На протяжении 10 лет фристайл был моей работой. Сейчас я им не занимаюсь, но по-прежнему катаюсь на лыжах, особенно, чтобы приятно проводить время с друзьями в ресторанах на высоте, наслаждаясь солнцем.

В настоящее время я провожу конференции для компаний, которые хотят вдохновить своих сотрудников. Спорт – это прекрасный способ поддержать людей и вдохновить их в своей работе.

Я также создал ассоциацию под названием En Piste, помогающую молодым людям, которые близки к тому, чтобы попасть в национальную сборную Франции, но не имеют финансовых ресурсов для продолжения тренировок и соревнований на высшем уровне. Я собираю средства от компаний, с которыми работаю, и это помогает поддерживать этих молодых спортсменов. Я также остаюсь частью Олимпийского движения, работая над миссиями МОК и Парижа 2024. У меня довольно насыщенная жизнь, а также у меня есть двое детей!

OC: Если бы вам нужно было в нескольких словах объяснить кому-то, что такое фристайл, то что бы вы сказали?

ЭГ: Это спорт для тех, кто любит повеселиться от души!

Вы должны понимать, что этот спорт называется фристайл и занимаются им свободные люди. Его изобрели безумцы, которые не вписываются в рамки. Им нравятся правила, но им также нравится играть с ними, выходить за пределы. Такова история этого спорта: горнолыжники предпочли делать трюки в пухляке и так появился фристайл.

Потом были лыжники, занимающиеся могулом, которые чувствовали себя застрявшими в своем виде спорта, поэтому они стали смотреть на хафпайп, который до этого существовал только в сноуборде. Они переняли эту культуру, сохранив две лыжи, а потом перешли и к биг-эйру и слоупстайлу.

Нельзя сказать, что могул настолько сильно отличается от слоустайла. Когда я открыл для себя фристайл, в нем было только три дисциплины: могул, лыжная акробатика и лыжный балет. Балет не прижился, а остальные виды остались. Если вы посмотрите внимательнее, то поймете, что эти дисциплины были изобретены заново. Для меня, балет – это смесь хафпайпа и слоупстайла, биг-эйр похож на лыжную акробатику, а могул – это что-то вроде ски-кросса.

Фристайл за 1 минуту

Основы: Фристайл – один из самых увлекательных видов спорта в программе зимних Олимпийских игр. Спортсмены должны выполнить трюки в пяти из шести олимпийских дисциплин (могул, лыжная акробатика, слоупстайл, хафпайп и биг-эйр) и выиграть гонку после нескольких этапов в ски-кроссе – дисциплине, аналогом которой на летних Играх являются BMX-гонки. В пяти «артистических» дисциплинах фристайла спортсмены должны выполнять трюки, такие как трипл-корк, сальто назад и скольжение с высокой степенью риска.

Фристайл – один из самых увлекательных видов спорта в программе зимних Олимпийских игр. Спортсмены должны выполнить трюки в пяти из шести олимпийских дисциплин (могул, лыжная акробатика, слоупстайл, хафпайп и биг-эйр) и выиграть гонку после нескольких этапов в ски-кроссе – дисциплине, аналогом которой на летних Играх являются BMX-гонки. В пяти «артистических» дисциплинах фристайла спортсмены должны выполнять трюки, такие как трипл-корк, сальто назад и скольжение с высокой степенью риска. Олимпийская история: Впервые фристайл был представлен на Олимпиаде-1988 в Калгари как показательный вид спорта, который включал могул, лыжную акробатику и лыжный балет. Спустя четыре года в олимпийскую программу Альбервиля-1992 включили могул и лыжную акробатику. Ски-кросс появился на Играх-2010 в Ванкувере , соревнования по хафпайпу и слоупстайлу впервые провели в Сочи в 2014 году , а биг-эйр дебютирует на Олимпиаде-2022 в Пекине .

Впервые фристайл был представлен на как показательный вид спорта, который включал могул, лыжную акробатику и лыжный балет. Спустя четыре года в олимпийскую программу включили могул и лыжную акробатику. Ски-кросс появился на , соревнования по хафпайпу и слоупстайлу впервые провели в , а биг-эйр дебютирует на . Страны-лидеры по олимпийским медалям* :* Канада и США доминируют в олимпийском рейтинге по фристайлу. Канада с 12 золотыми медалями и 25-ю в сумме является самой успешной страной. В активе США также 25 медалей, но только девять золотых. Швейцария замыкает тройку, имея в активе восемь медалей, из которых четыре золотые.

:* Канада и США доминируют в олимпийском рейтинге по фристайлу. Канада с 12 золотыми медалями и 25-ю в сумме является самой успешной страной. В активе США также 25 медалей, но только девять золотых. Швейцария замыкает тройку, имея в активе восемь медалей, из которых четыре золотые. Лидеры по количеству медалей среди спортсменов*:* Александр Билодо из Канады и Дэвид Уайз из США возглавляют рейтинг медалистов с двумя золотыми наградами. Билодо выиграл свои медали в могуле с 2006 по 2014 год, а Уайз – в хафпайпе в 2014 и 2018 годах. Кари Тро из Норвегии занимает третье место с тремя медалями в могуле: в период с 1998 по 2006 годы она выиграла золото, серебро и бронзу.

OC: Что вы любите больше всего во фристайле и что в нем самое сложное?

ЭГ: Несколько дней назад я общался со своим бывшим тренером, и он заметил, что в этом виде спорта нужно быть очень талантливым.

Время, проведенное нами в воздухе и за занятиями могулом, ничтожно по сравнению с тем, сколько мы тренируемся. Например, спуск по трассе в могуле занимает около 30 секунд. Мы делаем это около десяти раз за четырехчасовую тренировку. Шесть минут действия на три часа 54 минуты бездействия, очереди на подъем, получение обратной связи, разминка… Шесть минут в день в течение 200 дней, то есть 20 часов. Если вы сравните это с японскими мастерами, которые говорят, что вам нужно 10 тысяч часов, чтобы научиться точить катану – мы можем стать олимпийскими чемпионами всего за 20 часов. Так что у вас должен быть талант, как и в других акробатических видах спорта.

OC: Назовите три самых памятных момента в вашей карьере.

ЭГ: Первый – когда я сказал родителям, чем хочу заниматься в жизни: кататься на лыжах. Тогда я понял, что родители доверяют мне, что в спорте случается нечасто.

Второе – когда меня взяли в сборную Франции два года спустя после того, как мне помог Нано Пуртье, который трижды выигрывал Кубок мира в могуле (1979, 1981, 1982). Он стал моим наставником и принял эстафету от отца в плане спорта и профессионализма. Он передал мне свою культуру, научил своим ценностям и помог мне понять, что побеждать – это круто, но преуспеть – лучше.

Победа ощутима: медаль, счет, результат. Успех нематериален. Поэтому как в победах, так и неудачах, мне нужно было научиться добиваться успеха.

Моя золотая медаль в Альбервиле была величайшим моментом в карьере. Но я бы сказал, что третий и последний момент – когда я закончил карьеру с золотой медалью на чемпионате мира 1995 года в Ла Клюза – в моих родных местах, где все началось. Тогда словно замкнулся круг.

Эдгар Гроспирон на Олимпийских играх в Альбервиле Фото © Getty/Rick Stewart/Allsport

OC: Что для вас значит участие в Олимпийских играх?

ЭГ: Это Святой Грааль. Также это личное путешествие. Если вы занимаетесь спортом, то вы мечтаете об Играх. Олимпийская деревня, парад наций, национальные гимны… все это захватывающе. Когда ты олимпиец, ты олимпиец на всю жизнь, а это требует уважения. Это самое престижное в спорте. Эта цель оправдывает каждый раз, когда вы просыпаетесь рано в то время, как ваши друзья спят. Мы делаем работу, которая для некоторых кажется жертвой, но мы делаем ее, потому что нас ждет жизнь, полная возможностей.

OC: Как вы можете объяснить успешность Франции во фристайле?

ЭГ: В свое время, 30 лет назад в Альбервиле, у нас была очень сильная команда, но после этого мы стали испытывать некоторые трудности, и результаты были не такими хорошими. У нас всегда были французские спортсмены, которые выступали хорошо, но не так, как раньше, когда четыре француза входили в десятку лучших в мире.

Затем мы восстановили некоторую структуру и около 10 лет назад мы обратились к программе МОК «Олимпийская солидарность» с просьбой создать женскую команду. В нее вошла 14-летняя Перрин Лаффон, которой требовалась поддержка для продолжения карьеры. Наше обращение было принято, и Перрин соревновалась на Олимпиаде-2014 в Сочи, а потом выиграла золото Пхенчхана-2018.

Сегодня у нас более хорошая структура, у нас есть средства, хорошие тренеры и спортсмены, которые хотят усердно работать и хорошо выступать, в том числе, когда встречаются с канадцами, которые сейчас доминируют.

OC: Чего ждать от фристайла на Олимпиаде-2022 в Пекине? Есть ли молодой спортсмен в вашем виде спорта, за которым стоит следить?

ЭГ: У женщин фаворитом является Перрин Лаффон. Она действующая олимпийская чемпионка, победительница Кубка мира и чемпионка мира... Она завершила суперский сезон и является королевой спорта. Я разговаривал с ней, она чувствует себя прекрасно физически, и ей нравится то, что она делает. Это признак хорошей подготовки.

Что касается мужчин, я бы назвал Бенджамина Каве. Он выигрывал этапы Кубка мира и был одним из немногих, кто победил Микаэля Кингсбери, спортсмена, которого в могуле считают эталоном. Бенджамин готов, ему нравится то, что он делает, и он становится лучше. Если кто и может удивить мир, так это он.

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