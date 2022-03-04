Зимняя Паралимпиада: главные факты о 9 знаменосцах на церемонии открытия Пекина-2022

Церемония открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине обещает стать еще одним незабываемым событием. Парад атлетов, в котором принимают участие спортсмены из 46 стран со всего мира, всегда является одним из самых ярких событий.

Согласно официальному протоколу IPC, язык принимающей страны определяет порядок выступления наций. Первой страной будет Бельгия, а завершит парад Китайская Народная Республика.

Мы выделили девять знаменосцев и подобрали несколько важных фактов из их невероятных биографий.

США: Данелл Амстед и Тайлер Картер

Команда США выбрала двух горнолыжников в качестве знаменосцев на зимних Паралимпийских играх 2022 года. Данелл Амстед и Тайлер Картер были выбраны большинством голосов из 67 спортсменов делегации.

К Амстед присоединится ее муж Роб, который будет выступать в качестве ее сопровождающего. Они – единственная семейная пара в команде и катаются вместе с 2008 года. Для Данелл это будут четвертые Паралимпийские игры. Она является трехкратным бронзовым призером среди женщин с нарушением зрения.

«Я была очень удивлена. Они сделали прекрасную вещь – ко мне присоединится мой муж. Он всегда был рядом со мной. Он так гордится мной. Это большая честь, и я действительно потрясена», – сказала спортсменка.

Картер дважды принимал участие в Паралимпийских играх, а в настоящее время работает в Олимпийском и Паралимпийском музее США.

«Возможность нести флаг рядом с Данелл – это огромная честь. Я жил с ней несколько месяцев в начале моей карьеры. Она наставляла меня, и мы стали лучшими друзьями. Идти рядом с ней и представлять всю нашу страну и команду – я не могу представить никого лучше, с кем бы хотелось разделить этот момент», – признался Тайлер в интервью Team USA.

Данелл Амстед и Роб Амстед Фото © 2018 Getty Images

Италия: Джакомо Бертаньолли

Итальянская команда также выбрала горнолыжника своим знаменосцем на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

Джакомо Бертаньолли – двукратный паралимпийский чемпион, завоевавший золотые медали в категории слабовидящих на прошлых зимних Играх в Пхенчхане. Он выиграл мужской слалом и гигантский слалом вместе со своим проводником и школьным другом Фабрицио Казалем. Он также завоевал серебро в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.

Джакомо (или Джек, как он называет себя в Instagram) выиграл свой первый титул чемпиона мира в итальянском Тарвизио в сезоне-2016/17. Сейчас он соревнуется с новым наставником Андреа Равелли, который на семь лет старше 23-летнего спортсмена.

«Андреа – прирожденный тренер. Он катался рядом с теми, кого мы видим на Кубке мира, пока не получил травму. Я принял решение о сотрудничестве с ним, когда Фабрицио стал более занят в университете. У него много дел, а мне пришлось тренироваться ежедневно, потому что уровень в парагорнолыжном спорте растет. Мы так много выиграли вместе, но мне нужны были перемены, и я счастлив, что сделал это после всех медалей, которые мы завоевали», – сказал Джакомо sciaremag.it.

Франция: Бенжамен Давье

Выбор Бенжамена Давье паралимпийским знаменосцем Франции на церемонии открытия Пекина-2022 – это награда за образцовую карьеру на всех уровнях. 32-летний спортсмен из Савойи воплощает олимпийские ценности своей стойкостью, настойчивостью и чувством общности. В парабиатлоне и паралыжных гонках он также добился выдающихся результатов – 19 медалей на мировых первенствах и пять подиумов на зимних Паралимпийских играх.

Жизнь Давье изменилась в июле 2006 года, когда в возрасте 17 лет он попал в аварию на мопеде и получил перелом левого колена. После операции он заразился золотистым стафилококком, который разъел хрящ и сустав. Из-за этой инфекции он теперь не может сгибать левую ногу.

Он уже был заядлым спортсменом с широкими интересами, включая горные лыжи, беговые лыжи и футбол, но на несколько лет оставил спорт, пока в 2010 году не встал на лыжи своего дяди. Спустя всего несколько месяцев после этого решения Бенжамен присоединился к сборной Франции, в составе которой он до сих пор выступает в категории LW2.

Бенжамен Давье Фото © Naomi Baker/Getty Images

Аргентина: Энрике Планти

39-летний Энрике Планти – двукратный участник Паралимпийский игр, который с 11 лет пользуется инвалидной коляской.

Аргентинский горнолыжник также стремится разрушить табу, связанные со знакомствами, инвалидностью и сексом. Вместе со своей девушкой, медсестрой Трианой Серфати, они выпустили книгу и открыли страницу в Instagram в надежде ответить на некоторые неудобные вопросы. Пара вместе уже 10 лет.

«Было два мальчика 17 лет, оба с ограниченными возможностями, которые спрашивали, как они могут «сделать это». У них было много вопросов. Они хотели поговорить, потому что чувствовали, что мы можем сопереживать. Им всего по 17 лет, поэтому они находятся в том периоде жизни, когда начинаешь исследовать себя и задавать много вопросов. Один из парней спрашивал: «Как я могу на инвалидной коляской заговорить с девушкой в парке?» – рассказала Серфати.

Айна Форрест Фото © Linnea Rheborg/Getty Images

Канада: Айна Форрест и Грег Уэстлейк

Знаменосцами Канады будут Айна Форрест и Грег Уэстлейк. Эта пара – успешные паралимпийцы. Форрест – трехкратная призерка Паралимпиады в керлинге на колясках. Уэстлейк – один из самых титулованных канадских хоккеистов на санях.

После трудностей, связанных с пандемией, оба испытывают облегчение от того, что им удалось добраться до Китая, чтобы принять участие в соревнованиях. Они узнали, что им выпадет честь пронести флаг классическим для COVID-19 способом: по видеосвязи.

«Это был стресс, – сказал Уэстлейк в интервью TSN. – Мы могли бы соврать и сказать, что это было не так, но одной из самых больших проблем этих Игр было просто попасть на эти Игры. Но я чрезвычайно горд. Просто не могу дождаться момента, когда смогу выйти на старт вместе со своими товарищами по команде».

Ван Чжидун (номер 8) Фото © LingCheng Meng

Китай: Го Юйцзе и Ван Чжидун

Последней страной, которая войдет на культовый стадион «Птичье гнездо», будет принимающая страна – Китай. Обязанность нести флаг разделят два спортсмена. Го Юйцзе выступает в лыжных гонках и биатлоне. Ей 18 лет, и она будет соревноваться в биатлоне на дистанциях 6км, 10км, 12,5км (категория «стоя») и в лыжном спринте (категория «стоя»).

Ван Чжидун – 22-летний хоккеист, сыгравший важную роль в победе команды в турнире B на чемпионате мира 2021 года.