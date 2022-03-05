Настоящая дружба Томаса Уолша и Микаэлы Шиффрин

Горные лыжи прочно вошли в жизнь паралимпийского спортсмена Томаса Уолша. Почти 12 лет назад он мог лишиться того драгоценного времени, которое проводил за занятиями любимым видом спорта.

«Я прошел через химиотерапию, облучение, операции и так далее. И в разгар всего этого мне сказали, что я больше никогда не буду кататься на лыжах», – сказал он Olympics.com.

Теперь он двукратный призер чемпионата мира по паралимпийским лыжам. Уолш также выиграл желанный Хрустальный глобус в слаломе и сейчас готовится представлять США на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине – вторых в его карьере.

После всего, через что он прошел, американец благодарен за возможности, которые дал ему спорт.

«Я очень люблю этот вид спорта и до сих пор люблю его, и я никогда, никогда не буду считать день катания на лыжах чем-то само собой разумеющимся. Это действительно спасло мне жизнь… Это то, для чего я был рожден, и это то, чем я буду заниматься так долго, как только смогу».

Томас Уолш на соревнованиях по слалому на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

Уолшу было 14 лет, когда у него диагностировали форму рака, которая называется «Саркома Юинга». Заболевание затрагивает кости и области вокруг них.

В этот период его поддерживала подруга детства Микаэла Шиффрин. Двукратная олимпийская чемпионка даже пообещал пойти с ним на выпускной после того, как выздоровеет.

«То, как боролся, действительно вдохновляет, — сказала Шиффрин Olympics.com еще в 2018 году. – То, что он выжил, было почти чудом, но в каком-то смысле это вовсе не чудо, потому что, зная, какой он, я ожидала от него именно этого».

Томас Уолш и Микаэла Шиффрин: семейная связь

Гоняя вниз с горы в возрасте пяти-шести лет, Уолш и Шиффрин демонстрировали всем, кто мог их заметить на кресельной канатной дороге в Вейле, штат Колорадо, что это отличное развлечение. Обе семьи активно участвовали в лыжной жизни знаменитого курорта. Оба шли к тому, чтобы быть талантливыми подростками, поэтому, когда Шиффрин узнала, что жизнь Уолша находится под угрозой, она была потрясена.

«Это был самый большой шок, самая неожиданная вещь, которая со мной когда-то случалась, – говорила Микаэла Team USA. – Это было просто непостижимо».

Ее отец, Джефф, был одним из анестезиологов Уолша.

«Он сыграл очень важную роль в моем лечении и том, что я выжил, – сказал Уолш Team USA. – Он был в операционной во время моей самой серьезной операции. Он посвятил дополнительное время тому, чтобы убедиться, что со мной все в порядке, и чтобы я получал уход и лечение, в которых нуждался».

Отец Шиффрин неожиданно скончался в феврале 2020 года. Для Микаэлы это стало большим потрясением. Настала очередь Уолша, живущего всего в 10 минутах от того места, где она базировалась, поддержать ее.

Связь не исчезла и сейчас. «Мы оба в дороге, в разных местах, в разных часовых поясах, в разных странах и на разных континентах. Но, поскольку я люблю кататься на лыжах, и я знаю, что она любит кататься на лыжах, мы всегда следим за результатами друг друга, поддерживаем друг друга и посылаем друг другу позитивные сообщения».

Томас Уолш: Его карьера в парагорнолыжном спорте до этого момента

Карьера Томаса Уолша включает в себя две медали чемпионата мира и Хрустальный глобус, который он выиграл в слаломе в 2019 году. Несмотря на множество трофеев, его любимым моментом в карьере был более личный случай.

Во время лечения он надел лыжи и покатался по склонам. У него не было особой цели. Он просто хотел что-то сделать.

«[Это] был самый важный момент, когда я смог доказать себе, что действительно могу кататься на лыжах тогда, когда я понятия не имел, что собираюсь вернуться к соревнованиям. Я понятия не имел, что попаду в сборную или даже буду участвовать в Паралимпийских играх, выиграю Хрустальный глобус или медали чемпионата мира. Однако это был первый шаг».

Цели Томаса Уолша на Пекин-2022

Он получил несколько травм и испытывал ментальные проблемы после Пхенчхана-2018, но Уолш считает, что у него есть хорошие шансы успешно выступить на зимних Паралимпийских играх в Китае.

«Я никогда не был по-настоящему ориентирован на результат… [Но] я верю, что у меня есть шанс подняться на подиум, и я действительно хочу стоять на высшей ступени. Вот почему мы все здесь. Это то, чего все хотят… Я знаю, что подхожу к этим Играм с большим опытом, лучше понимаю, как все устроено и знаю, что я буду лучше справляться с давлением».

Томас Уолш: Больше всего я благодарен просто за то, что жив

Учитывая то, чего уже добился Уолш, его взгляд на соревнования очень обоснован. Его большие цели и высокие амбиции уравновешиваются сдержанной задумчивостью.

«Я очень благодарен за то, что просто живу. Я благодарен за возможность просыпаться по утрам. Ходить, вставать на лыжи и наслаждаться миром и возможностями, которые мне даны… Каждый может соревноваться в спорте, это может выглядеть по-другому, но мы делаем то же самое»