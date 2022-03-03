Превью зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине на 8, 9, 10, 11 марта: ключевые соревнования, которые нельзя пропустить

Соревнования в Пекине продолжаются на зимних Паралимпийских играх 2022 года, где лучшие спортсмены мира постараются занять свое место на подиуме.

В следующие четыре дня соревнований будут разыграны медали в различных дисциплинах пяти видов спорта, в том числе в парагорнолыжном спорте, паралыжных гонках, парабиатлоне, следж-хоккее и керлинге на колясках. Игры группового этапа по следж-хоккею и керлингу на колясках продолжатся 8 и 9 марта.

Вторник (8 марта)

Американская паралимпийская чемпионка Оксана Мастерс будет стремиться к новым успехам в парабиатлоне на средней дистанции сидя, а украинка Людмила Ляшенко входит в число фаворитов в женской гонке на 10км стоя.

Пекин-2022 станет для Мастерс шестой Паралимпиадой после дебюта на летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, где она завоевала бронзу в парагребле в смешанных двойках.

Всего через шесть месяцев после завоевания двух золотых медалей в шоссейных велогонках в Токио-2020 (в 2021 году), Мастерс наконец-то сможет осуществить свою мечту – принять участие в Паралимпийских играх в Пекине.

«Я чувствую, что мой паралимпийский путь как спортсмена проходит полный круг. Я так хотела попасть на летние Игры 2008 года в Пекине. Но тогда мне это не удалось», – сказала Мастерс в интервью сайту IPC.

Соотечественник Ляшенко Тарас Радь нацелен на второе золото подряд в соревнованиях по биатлону сидя среди мужчин.

Немка Анна-Лена Форстер постарается взять третье золото в суперкомбинации сидя среди женщин в соревнованиях по горнолыжному спорту. Голландец Йерун Кампшрер будет выступать в мужских соревнованиях в качестве действующего чемпиона.

В соревнованиях среди женщин с нарушением зрения словачке Генриете Фаркашовой придется бороться с сильными соперниками, защищая свой титул.

Среда (9 марта)

В этот день Оксана Мастерс отложит винтовку ради медали в женском лыжном спринте сидя в Национальном биатлонном центре Чжанцзякоу. Спортсменка из США завоевала свое первое золото зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане четыре года назад именно в лыжных гонках.

Обратите внимание на 19-летнего бразильца Кристиана Вестемайера Рибера, который попытается завоевать первую в истории своей страны золотую медаль на зимних Паралимпийских играх.

42-летняя канадская легенда Брайан Маккивер отправляется на свои шестые Паралимпийские игры, чтобы взять четвертую золотую медаль подряд в спринте среди мужчин с нарушением зрения.

Маккивер, самый титулованный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам в истории с 17 медалями на пяти зимних Играх, включая 13 золотых, завершит свою блестящую карьеру после Пекина-2022.

«Олимпийские и Паралимпийские игры – это эксклюзивный клуб. Очень трудно стать чемпионом мира, чемпионом Паралимпийских игр, есть не так много людей, которым это удается. Параспорт дал мне возможность стать профессиональным спортсменом и следовать этой мечте. Я просто хотел быть лыжником, и вот уже 20 с лишним лет я им являюсь», – сказал Маккивер в интервью сайту IPC.

Четверг (10 марта)

В этот день на склонах пройдут соревнования по горным лыжам среди мужчин: три медали разыгрываются в гигантском слаломе в зоне Яньцин.

Главным среди претендентов является норвежец Йеспер Педерсен, который во второй раз будет отстаивать паралимпийский титул в зачете сидя.

Швейцарец Тео Гмюр будет защищать свой титул в соревнованиях стоя. В то же время итальянец Джакомо Бертаньолли надеется сохранить свое лидерство среди слабовидящих. Бертаньолли выиграл четыре медали в Пхёнчхане-2018, в том числе золото в гигантском слаломе.

Пятница (11 марта)

Японская суперзвезда Момока Мураока — ожидаемый претендент на золото в гигантском слаломе сидя, Мураока выиграла пять медалей четыре года назад в Пхенчхане.

Горнолыжницы выйдут на склон 11 марта, где они будут соревноваться за призовые места в категориях сидя, стоя и среди слабовидящих.

Французская лыжница Мари Боше надеется еще больше укрепить свой статус легенды, завоевав третью золотую медаль подряд в гигантском слаломе.

«От меня ждут хорошего выступления», — сказала она радио Mont Blanc в предвкушении Игр. «Я участвовала в своих первых Играх 12 лет назад, в 2010 году, и мы не вечны. Я чувствую давление? Нет, потому что каждый сезон — это новый сезон. Но в то же время, когда у тебя уже есть такие рекорды, люди хотят и дальше видеть тебя на пьедестале».

Генриета Фаркашова из Словакии также стремится войти в историю, четвертый раз подряд претендуя на медаль в гигантском слаломе для слабовидящих.

Постепенно привыкаем к склону. Это не то, чтобы впечатляюще, но достаточно весело... Всегда нелегко осваивать новый склон, но этот действительно прекрасен.

Мари Боше пишет в Твиттере из Пекина.

Расписание 8 марта

Парагорнолыжный спорт

14:15. Первое медальное соревнование — женская суперкомбинация с нарушением зрения. Далее следует:

Женская суперкомбинация стоя

Женская суперкомбинация сидя

Мужская суперкомбинация с нарушением зрения

Мужская суперкомбинация стоя

Мужская суперкомбинация сидя

Парабиатлон

Медальные соревнования на средних дистанциях:

10:00. Женщины сидя

10:30. Мужчины сидя

12:00. Женщины стоя

12:30. Мужчины стоя

14:00. Женщины с нарушением зрения

14:30. Мужчины с нарушением зрения

Следж-хоккей

13:05. Предварительный раунд, группа А: Канада – Республика Корея

16:35. Предварительный раунд, группа В: Италия – Китайская Народная Республика

20:05. Предварительный раунд, группа В: Чехия – Словакия

Керлинг на колясках

09:35. Круговая сессия 9: Швейцария – Латвия

09:35. Круговая сессия 9: Великобритания – Эстония

09:35. Круговая сессия 9: Республика Корея – Канада

14:35. Круговая сессия 10: Республика Корея – Словакия

14:35. Круговая сессия 10: Швеция – Эстония

14:35. Круговая сессия 10: Латвия – Норвегия

19:35. Круговая сессия 11: Великобритания – Швеция

19:35. Круговая сессия 11: Канада – Словакия

19:35. Круговая сессия 11: Китайская Народная Республика – США

19:35. Круговая сессия 11: Норвегия – Швейцария

Расписание 9 марта

Паралыжный спорт

Медальные соревнования в спринте:

13:45. Мужчины сидя

13:59. Женщины сидя

14:13. Мужчины стоя. Свободный стиль

14:27. Женщины стоя. Свободный стиль

14:41. Мужчины с нарушением зрения. Свободный стиль

14:55. Женщины с нарушением зрения. Свободный стиль

Следж-хоккей

16:35. Отборочные финалы

20:05. Отборочные финалы

Керлинг на колясках

09:35. Круговая сессия 12: Норвегия – Швеция

09:35. Круговая сессия 12: Эстония – Республика Корея

09:35. Круговая сессия 12: Китайская Народная Республика – Словакия

14:35. Круговая сессия 13: Швеция – Словакия

14:35. Круговая сессия 13: США – Швейцария

14:35. Круговая сессия 13: Норвегия – Китайская Народная Республика

14:35. Круговая сессия 13: Канада – Великобритания

19:35. Круговая сессия 14: Республика Корея – Великобритания

19:35. Круговая сессия 14: Эстония – Канада

19:35. Круговая сессия 14: США – Латвия

Расписание 10 марта

Паралыжный спорт

Медальные соревнования в гигантском слаломе:

14:00. Мужчины с нарушением зрения. Заезд 2

Мужчины стоя. Заезд 2

Мужчины сидя. Заезд 2

Паралимпийский хоккей

18:05. Классификационная игра 7-8

Керлинг на колясках

09:35. Круговая сессия 15: Канада – Норвегия

09:35. Круговая сессия 15: Китайская Народная Республика - Великобритания

09:35. Круговая сессия 15: Словакия – Швейцария

09:35. Круговая сессия 15: Швеция – США

14:35. Круговая сессия 16: Швейцария – Эстония

14:35. Круговая сессия 16: Республика Корея – США

14:35. Круговая сессия 16: Великобритания – Латвия

19:35. Круговая сессия 17: Латвия - Китайская Народная Республика

19:35 Круговая сессия 17: Республика Корея – Швеция

19:35 Круговая сессия 17: Словакия – Эстония

Расписание 11 марта

Паралыжный спорт

Медальные соревнования в гигантском слаломе:

13:15. Женщины с нарушением зрения. Заезд 2

Женщины стоя. Заезд 2

Женщины сидя. Заезд 2

Парабиатлон

Медальные индивидуальные соревнования:

10:00. Женщины сидя

10:30. Мужчины сидя

12:20. Женщины стоя

12:40. Мужчины стоя

14:05. Женщины с нарушением зрения

14:25. Мужчины с нарушением зрения

Паралимпийский хоккей

12:05. Полуфиналы

16:05. Классификационные игры 6-6

20:05. Полуфиналы

Керлинг на колясках

14:35. Полуфинал

14:35. Полуфинал

19:35. Игра за бронзу