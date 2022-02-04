«Один мир, одна семья». Лучшие моменты церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине официально открыты. Торжественная церемония состоялась на Пекинском национальном стадионе, также известным как «Птичье гнездо», который стал первым в мире, где провели церемонии открытия летних и зимних Олимпийских игр.

Режиссером церемонии, как и в 2008 году, стал Имоу Чжан. Одной из главных особенностей церемонии стало то, что в ней не принимали участие профессиональные актеры, певцы или танцоры. Все участники – студенты, школьники и простые жители Пекина и провинции Хэбэй, которые принимают Олимпиаду-2022.

Тема церемонии – «Один мир, одна семья». В китайской культуре считается, что по-настоящему мудрый человек видит весь мир как семью. Это известная китайская поговорка 2000-летней давности. Организаторы Олимпиады надеются, что Пекин-2022 объединит весь мир, который вместе, как одна семья, проведет незабываемый китайский Новый год в Пекине.

Основным образом церемонии стала снежинка. Это стало отсылкой к стихам китайского поэта Ли Бая о снежинках в горах Яньшань, написанным почти 1300 лет назад, а также к западной пословице о том, что не бывает двух одинаковых снежинок. Идея в том, что все снежинки разные, но вместе они делают красивую зиму, как и люди разных культур, говорящие на разных языках, которые приезжают на Олимпийские игры и обретают общий дом.

Снежинка стала главным символом церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине Фото © 2022 Getty Images

В своем обращении президент МОК Томас Бах похвалил спортсменов за их стойкость и вдохновение, которое они несут миру через спорт.

«Вы прибыли сюда после того, как преодолели столько испытаний, пережили великую неопределенность. Но теперь настал ваш момент: момент, которого вы так долго ждали – момент, которого мы все ждали», – сказал Бах.

«Мы все с вами. Мы все поддерживаем вас. Мы все болеем за вас».

Бах подчеркнул, что спорт играет решающую объединяющую роль в обществе и отметил важность солидарности – ключевого принципа Олимпийского движения.

«Пусть это побудит вас идти быстрее, стремиться выше, становиться сильнее – вместе», – сказал он.

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Обратный отсчет начался с цифры 24, потому что традиционный китайский календарь делит год на 24 солнечных сезона, а также потому, что зимние Игры в Пекине – 24-е по счету.

Зимнюю Олимпиаду на арене олицетворял огромный светодиодный экран, который имитировал кристально чистую ледяную поверхность. На первых минутах церемонии на экране появились иероглифы 过年好, что переводится как «Счастливого китайского Нового года».

Поздравление с китайским Новым годом на «ледяной поверхности» Фото © GettyImages

Также на полу стадиона можно было увидеть большой китайский иероглиф «Счастье». В Китае во время Нового года люди украшают им свои окна и двери. Интересно, что часто иероглиф размещают вверх ногами, потому что тогда он читается как «Прибытие», а это означает, что счастье прибудет домой.

Китайский иероглиф «Счастье» Фото © 2022 Getty Images

Открытие зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине по китайскому лунному календарю совпало с началом весны, поэтому во время запуска фейерверков можно было увидеть китайские иероглифы, обозначающие праздник прихода весны и английское слово «spring» – весна.

Слово «весна» из фейерверков на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине Фото © 2022 Getty Images

После исполнения китайского гимна на арене «появились» река и ледяной блок, на котором перечислили города, принимавшие все предыдущие зимние Игры. Шесть хоккеистов взаимодействовали с виртуальной шайбой, которая сталкивалась со льдом. В конце он распался, обнажив кристаллы в форме олимпийских колец. Это символизировало разрушение барьеров, разрешение противоречий и понимание друг друга.

Олимпийские кольца на церемонии открытия Пекина-2022 Фото © 2022 Getty Images

В параде спортсменов приняла участие 91 команда. Знаменосцами сборной ROC стали хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Знаменосцы ROC Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина на церемонии открытия Пекина-2022 Фото © 2022 Getty Images

Волонтеры церемонии, которые несли таблички с названиями стран, были одеты в костюмы с ледяными и снежными узорами в стиле китайской живописи, а их шляпы были украшены традиционными мотивами головы тигра из народной культуры провинции Хэбэй. У каждой шляпы был уникальный дизайн в виде головы тигра еще и потому, что сейчас идет год тигра. У детей в это время есть обычай носить шапки с головой этого животного.

Волонтер в костюме с ледяными и снежными узорами в стиле китайской живописи Фото © 2022 Getty Images

Во время церемонии из маленьких снежинок была сформирована большая снежинка, которая состояла из плакатов с названиями национальных комитетов, участвующих в Олимпиаде. Снежинку обрамляли ветви оливы, символизирующие всех людей, живущих в мире и согласии.

Множество снежинок образовали одну большую Фото © GettyImages

Фейерверк в форме дерева на церемонии открытия имел особый смысл. В горах Китая растет сосна возрастом не менее 1300 лет. Она имеет красивую и уникальную форму с торчащими с одной стороны ветвями – как человек, протягивающий руку, чтобы приветствовать гостей издалека. Отсюда и название – «сосна для приветствия гостей». Это дерево давно стало в Китае символом приема высоких гостей.

Фейерверк в виде сосны, приветствующей гостей Фото © 2022 Getty Images

Под песню Джона Леннона Imagine группа конькобежцев словно расчистила светодиодный пол от снега, обнажив олимпийский девиз – «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Конькобежцы расчищают снег, чтобы показать олимпийский девиз Фото © 2022 Getty Images

После этого на сцене появились сотни детей со светящимися голубями в руках. Во время их выступления была применена уникальная технология захвата движения в реальном времени.

Дети со светящимися голубями Фото © 2022 Getty Images

Завершилась церемония открытия традиционным зажжением олимпийского огня. В финальном этапе эстафеты олимпийского огня приняли участие семь факелоносцев, а сам огонь зажгли два китайских спортсмена – лыжница Динигээр Иламуцзян и двоеборец Чжао Цзявэнь.