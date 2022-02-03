Рекорды, достижения, пионеры. На кого обратить внимание на Играх-2022 в Пекине

Пекин – первая летняя и зимняя олимпийская столица

Столица Китайской Народной Республики 4 февраля 2022 года станет первым городом, который принял летние и зимние Олимпийские игры.

14 лет назад в Пекине прошла летняя Олимпиада. Теперь китайский город проведет зимние Игры и войдет в историю.

Пекинский национальный стадион, также известный как «Птичье гнездо», первым в истории примет церемонии открытия и закрытия летних и зимних Олимпийских игр. На Играх-2008 в Пекине там также проходили соревнования по легкой атлетике.

Ричардсон Виано Фото © Getty Images

Саудовская Аравия и Гаити в зимней олимпийской семье

На каждых зимних Олимпийских играх впервые выступают представители стран, которым зимние виды спорта совершенно не свойственны.

Пекин-2022 не будет исключением. Впервые на зимней Олимпиаде будут представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Горнолыжник Ричардсон Виана заслужил право представлять Гаити. Он примет участие в мужских соревнованиях по гигантскому слалому.

Другой горнолыжник Файик Абди станет первым представителем Саудовской Аравии на зимней Олимпиаде. Сама Саудовская Аравия станет первой страной Персидского залива, которая делегировала спортсмена на зимнюю Олимпиаду.

Сара Шлепер Фото © 2017 Getty Images

На что способна Сара Шлепер?

Сару Шлепер давно знают любители горнолыжного спорта. Она представляла на зимних Олимпиадах США и Мексику.

В Пекине 42-летняя Шлепер установит историческое достижение. Она станет третьим спортсменом и первой женщиной, которая выступала в горнолыжном спорте на шести Олимпиадах. Ранее на шести Олимпийских играх выступали только двое: мексиканец Хубертус фон Гогенлоэ и Марко Бюхель из Лихтенштейна.

Пока в 2014 году Шлепер не перешла под флаг Мексики, она представляла США на четырех Олимпиадах. Ее олимпийский дебют состоялся еще в 1998 году в Нагано.

Торгер Нергор Фото © 2014 Getty Images

С камнями, щетками, в ярких штанах

Керлинг дебютировал в официальной программе Игр в 1998 году. За все это время действующий олимпийский чемпион из США Джон Шустер и норвежец Торгер Нергор станут первыми, кто примет участие в пяти олимпийских турнирах по керлингу.

Формально для Нергора это будет даже шестая Олимпиада подряд. Он ездил с норвежской сборной в Турин-2006, но так и не вышел на лед. Зато с первой попытки взял золото Солт-Лейк-Сити-2002 как сменщик Пола Трульсена. С Ванкувера-2010 норвежцы выделяются не только мастерством, но и яркой формой. Особенный интерес у публики традиционно вызывают цветастые штаны. Смелый дизайн добавляет колорита и без того красочным соревнованиям.

Томока Такэути Фото © 2018 Getty Images

Такэути и Фишналлер на пороге рекорда

Японка Томока Такэути и итальянец Роланд Фишналлер в шестой раз примут участие в олимпийских соревнованиях по сноуборду.

Рекорд по числу Олимпийских игр среди сноубордистов единолично принадлежал Джейси-Джею Андерсону. Теперь у канадца будет достойная компания.

Такэути станет и первой японкой, выступившей на шести Олимпиадах. В Сочи- 2014 она взяла серебро в параллельном гигантском слаломе, завоевав для Японии первую олимпийскую медаль в женском сноуборде.

Мартинс Дукурс Фото © 2018 Getty Images

Мастера скелетона

Братья Мартинс и Томас Дукурсы, а также американка Кэти Юлендер станут самыми опытными скелетонистами в истории Олимпиад. Для всех Игры-2022 станут пятыми.

Мартинс – шестикратный чемпион мира. Кроме него, только три человека выигрывали в скелетоне две олимпийские медали. После двух серебряных латвиец надеется наконец взять в Пекине золотую медаль.

Экс-чемпионка мира Юлендер повторит рекорд США по участиям в зимних Олимпийских играх для женщин.

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Клаудия Пехштайн Фото © 2018 Getty Images

Пехштайн не намерена останавливаться

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн на Играх в Пекине покорит несколько невероятных рекордов. Она станет вторым спортсменом, который примет участие в восьми зимних Олимпийских играх, и повторит рекорд японца Нориаки Касая. Пехштайн дебютировала на Олимпиаде в Альбервиле-1992. В свои 49 она войдет в историю как самая возрастная участница зимних Игр. Через два дня после церемонии закрытия немке исполнится 50 лет. В коллекции Пехштайн девять олимпийских медалей по конькобежному спорту: пять золотых, две серебряных и две бронзовых.

Рекорды в шорт-треке

Арианна Фонтана и Юрий Конфортола из сборной Италии и канадец Шарль Амлен войдут в эксклюзивный клуб шорт-трекистов, которые ездили на пять Олимпиад. До Пекина-2022 таких было трое.

Фонтана дебютировала на Играх-2006 в Турине и попадала в призы на всех своих четырех Олимпиадах. У себя на родине она в 15 лет и 314 дней стала самой юной олимпийской призеркой в истории Италии. У Фонтаны восемь олимпийских наград в шорт-треке. Это повторение рекорда Аполо Оно и Виктора Ана.

Пятикратный олимпийский призер Амлен – самый титулованный зимний олимпиец в истории Канады наряду с другими шорт-трекистами Марком Ганьоном и Франсуа-Луи Трамбле и фигуристом Скоттом Моиром.

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Ли Чхэ Вон Фото © 2018 Getty Images

Шестая Олимпиада Ли

Кореянка Ли Чхэ Вон станет второй лыжницей, которая приняла участие в шести зимних Олимпиадах. Ее дебют состоялся в Солт-Лейк-Сити-2002. В Пекине она установит рекорд Южной Кореи по числу участий в зимних Олимпийских играх. Ли завершила карьеру после Пхенчхана-2018, но затем передумала и готова покорить новую веху.

Монтелл Дуглас Фото © 2008 Getty Images

И зимой, и летом

В мире мало спортсменов, которые заслужили особую честь - соревноваться и на зимних, и на летних Олимпийских играх. В Пекине-2022 этот эксклюзивный клуб пополнят несколько новичков.

Среди них британка Монтелл Дуглас. Она возвращается в Пекин, где в 2008 году дебютировала на летней Олимпиаде в легкой атлетике. Теперь бобслеистка станет первой британской спортсменкой, которая выступит на летних и зимних Играх. В 2008-м бывшая рекордсменка Великобритании на стометровке выступала в эстафете 4х100м. В этом году она участвует в бобслейных состязаниях двоек.