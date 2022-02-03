«Просто, безопасно и прекрасно»: Как пройдет церемония открытия в Пекине-2022

Время пришло.

Церемония открытия Олимпийских игр-2022 не за горами. Через 14 лет после летней Олимпиады Пекин готов принять зимнюю.

Весь мир будет следить за тем, как парад из представителей 91 национального олимпийского комитета откроет 24-е Олимпийские игры на Национальном стадионе.

Что известно о церемонии?

Рассказываем о главном:

Когда и где пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022?

Церемония открытия начнется в 20:00 CST в пятницу 4 февраля на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо».

В 2008 году стадион принимал церемонию открытия летней Олимпиады в Пекине.

Какой будет церемония открытия?

Как обычно на Олимпийских играх, детали церемонии открытия будут держать в секрете до ее начала.

Церемония продлится примерно 100 минут. Это обусловлено холодной погодой и пандемией Covid.

В шоу примут участие 3000 человек, причем 95% из них - это тинейджеры.

Знаменосцами сборной Китая на церемонии открытия будут скелетонистка Чжао Дань и конькобежец Гао Тинъюй.

Кто постановщик церемонии открытия?

Чжан Имоу, чьи фильмы трижды номинировались на премию «Оскар». Он также был главным постановщиком церемоний открытия и закрытия летних Олимпийских игр-2008 в Пекине.

71-летний Чжан Имоу - первый в истории постановщик церемоний и летних, и зимних Игр. Пекин - первый город, который принял и летние, и зимние Олимпийские игры.

Кроме того, Чжан Имоу был продюсером церемоний передачи олимпийских прав от организатора к организатору в Афинах-2004 и Пхенчхане-2018.

Какова концепция церемонии открытия?

В 2008-м идея заключалась в том, чтобы рассказать миру о Китае и его 5000-летней истории. Чжан Имоу отметил, что в 2022 году будет иначе.

По словам Чжана Имоу, Пекин намерен провести «простые, безопасные и прекрасные» Игры, и церемония открытия будет соответствовать этим принципам.

Смотрите интервью Чжана Имоу, в котором он рассказывает о своей идее подробнее.