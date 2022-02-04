Главные модники церемонии открытия Пекина-2022

Олимпиада-2022 в Пекине официально началась. На Национальном стадионе, также известном как «Птичье гнездо», состоялась церемония открытия и зажгли чашу с олимпийским огнем.

В рамках зрелищной церемонии открытия представители 91 страны прошли по знаменитому стадиону, построенному специально к летней Олимпиаде 2008 года.

Температура опустилась значительно ниже нуля, поэтому костюмы национальных сборных приобрели еще большее значение, чем обычно. Одни команды вышли в традиционной одежде, другие совместили модные течения с практичностью.

Olympics.com присмотрелся к стилю участников и попытался определить, кто претендует на награды за моду.

Мода давно занимает важное место в культуре Италии. Здесь ценят стиль, качество и индивидуальность.

Сборная Италии не отступила от традиционных ценностей.

Итальянцы вышли на стадион то ли в плащах, то ли в мантиях в цветах национального флага – с тремя широкими вертикальными полосами зеленого, белого и красного цветов.

Брюки их были окрашены в синий. Такой цвет – савойский синий или савойский голубой – назван по имени цвета Савойского дома, итальянской королевской династии.

Эффектный выход сборной Колубмии

Сборную Колумбии вывели на арену конькобежка Лаура Гомес и лыжник Карлос Андрес Кинтана.

Команду выделяли традиционные руаны – колумбийские пончо – с акцентом на темно-бордовый цвет.

Дополняли образ колумбийские шляпы – сомбреро-сандоненьо.

Знаменосцы Лаура Гомес и Карлос Андрес Кинтана во главе сборной Колумбии на церемонии открытия Пекина-2022 Фото © 2022 Getty Images

Нигерия в белом

В Пекине дебютируют на зимних Олимпиадах нигерийские мужчины. До этого страну на зимних Играх представляли только женщины – в Пхенчхане.

Пусть сборная Нигерии еще не завоевывала медалей, по части моды она точно никому не уступила. Белые костюмы с зеленым искусственным мехом смотрелись эффектно.

Традиционные нигерийские головные уборы выполнены из того же материала и в том же цвете нигерийского флага.

Сборная Нигерии на церемонии открытия Пекина-2022 Фото © Getty Images

Сборная Китая в красных плащах

Сборная Китая появилась перед зрителями в длинных приталенных плащах традиционного красного цвета.

Собранные в талии наряды выглядели стильно, подходили любому росту и фигуре, а также ярко контрастировали с белой обувью.

Красные вязаные шапки удачно сочетали в себе тепло, практичность и стиль.

Сборная Китая и ее красные плащи на церемонии открытия Фото © 2022 Getty Images

Эффектный дебют Саудовской Аравии

Сборная Саудовской Аравии на парад дебютных зимних Олимпийских игр тоже вышла в эффектных плащах.

Цвет отличался от китайского, но наряды выглядели не менее стильно.

Бежевые плащи длиной по щиколотку с молнией посередине вполне могут стать последним писком моды.

Флаг Саудовской Аравии нес первый и пока единственный зимний олимпиец страны горнолыжник Файик Абди.

Знаменосец Файик Абди во главе делегации Саудовской Аравии на церемонии открытия Пекина-2022 Фото © 2022 Getty Images

Очаровательный детский хор

Наконец, последняя по счету, но никак не по значению деталь – детский хор, который очаровал всех зрителей. И дело не только в его музыкальности.

Во вторник (1 февраля) в Китае отмечали наступление года Тигра, традиционно считающегося символом силы и смелости.

Недавнее празднование Нового года нашло отражение в костюмах детей, на куртках и сапожках которых был изображен тигр.

Завершали милый образ красные шапки и короткие вязаные шарфы.