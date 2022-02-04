Главные модники церемонии открытия Пекина-2022
От итальянского триколора до приталенных плащей сборной Китая – рассказываем о самых эффектных костюмах на церемонии открытия Пекина-2022
Олимпиада-2022 в Пекине официально началась. На Национальном стадионе, также известном как «Птичье гнездо», состоялась церемония открытия и зажгли чашу с олимпийским огнем.
В рамках зрелищной церемонии открытия представители 91 страны прошли по знаменитому стадиону, построенному специально к летней Олимпиаде 2008 года.
Температура опустилась значительно ниже нуля, поэтому костюмы национальных сборных приобрели еще большее значение, чем обычно. Одни команды вышли в традиционной одежде, другие совместили модные течения с практичностью.
Olympics.com присмотрелся к стилю участников и попытался определить, кто претендует на награды за моду.
Мода давно занимает важное место в культуре Италии. Здесь ценят стиль, качество и индивидуальность.
Сборная Италии не отступила от традиционных ценностей.
Итальянцы вышли на стадион то ли в плащах, то ли в мантиях в цветах национального флага – с тремя широкими вертикальными полосами зеленого, белого и красного цветов.
Брюки их были окрашены в синий. Такой цвет – савойский синий или савойский голубой – назван по имени цвета Савойского дома, итальянской королевской династии.
Эффектный выход сборной Колубмии
Сборную Колумбии вывели на арену конькобежка Лаура Гомес и лыжник Карлос Андрес Кинтана.
Команду выделяли традиционные руаны – колумбийские пончо – с акцентом на темно-бордовый цвет.
Дополняли образ колумбийские шляпы – сомбреро-сандоненьо.
Нигерия в белом
В Пекине дебютируют на зимних Олимпиадах нигерийские мужчины. До этого страну на зимних Играх представляли только женщины – в Пхенчхане.
Пусть сборная Нигерии еще не завоевывала медалей, по части моды она точно никому не уступила. Белые костюмы с зеленым искусственным мехом смотрелись эффектно.
Традиционные нигерийские головные уборы выполнены из того же материала и в том же цвете нигерийского флага.
Сборная Китая в красных плащах
Сборная Китая появилась перед зрителями в длинных приталенных плащах традиционного красного цвета.
Собранные в талии наряды выглядели стильно, подходили любому росту и фигуре, а также ярко контрастировали с белой обувью.
Красные вязаные шапки удачно сочетали в себе тепло, практичность и стиль.
Эффектный дебют Саудовской Аравии
Сборная Саудовской Аравии на парад дебютных зимних Олимпийских игр тоже вышла в эффектных плащах.
Цвет отличался от китайского, но наряды выглядели не менее стильно.
Бежевые плащи длиной по щиколотку с молнией посередине вполне могут стать последним писком моды.
Флаг Саудовской Аравии нес первый и пока единственный зимний олимпиец страны горнолыжник Файик Абди.
Очаровательный детский хор
Наконец, последняя по счету, но никак не по значению деталь – детский хор, который очаровал всех зрителей. И дело не только в его музыкальности.
Во вторник (1 февраля) в Китае отмечали наступление года Тигра, традиционно считающегося символом силы и смелости.
Недавнее празднование Нового года нашло отражение в костюмах детей, на куртках и сапожках которых был изображен тигр.
Завершали милый образ красные шапки и короткие вязаные шарфы.