Итоги дня – главные новости, моменты и рекорды зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. День 9

В последний день Пекина-2022 были вручены последние медали, после чего состоялась церемония закрытия.

Были разыграны медали в трех дисциплинах горных лыж и в двух лыжных гонках. Завершились Игры хоккейным матчем, в котором США завоевали четвертую подряд золотую медаль, победив своих извечных противников – Канаду – со счетом 5:0. «Мы – семья», – сказал американский нападающий Броди Ройбал. – Мы сделали это друг для друга, и это просто потрясающе».

В горных лыжах снова блеснул легендарный норвежец Йеспер Пердерсен, который в четвертый раз занял первое место на Играх в Пекине – на этот раз в слаломе. Серебро завоевал голландец Нильс де Ланген, а бронзу – итальянец Рене Де Сильвестро, для которого следующая Паралимпиада пройдет на родной земле.

Напарник Де Сильвестро по команде Джакомо Бертаньолли выиграл наполненные драматизмом соревнования по слалому, взяв золото в категории для слабовидящих, опередив 16-летнего австрийца Йоханнеса Айгнера. Эти двое, несомненно, будут соревноваться в Италии через четыре года, причем Бертаньолли будет выступать перед своей родной публикой. В дисциплине «стоя» француз Артур Боше опередил Лян Цзинъи, а новозеландец Адам Холл завоевал бронзу.

В соревнованиях по лыжным гонкам 4х2,5 км было две дисциплины – открытая и смешанная. В открытых соревнованиях страны могут выставить двух, трех или четырех спортсменов в любой классификации. Лучшими в этом виде стали украинцы. Франция завоевала серебро, а Норвегия – бронзу.

В смешанной эстафете, в которой участвовали мужчины и женщины с высоким уровнем инвалидности, золото досталось США. Китайская Народная Республика получила серебро, а Канада взяла бронзу.

Момент дня

Категория горных лыж для людей с нарушением зрения снова подарила большую драму. В слаломе итальянец Джакомо Бертаньолли обошел 16-летнего австрийца Йоханнеса Айгнера, который добавил серебро в копилку медалей Пекина-2022. Йоханнес собрал пять медалей, включая две золотые. Итальянец – обладатель четырех медалей на этих Играх (два серебра и два золото). Он будет рад завершить карьеру после домашних Игр 2026 года.

Словак Мирослав Гараус воспользовался ошибкой британца Нила Симпсона в первом заезде и занял третье место. Тем не менее британец уезжает домой довольным – он завоевал первую в истории Великобритании золотую медаль для мужчин на зимних Паралимпийских играх.

Спортсмен дня

Йеспер Педерсен не только стал спортсменом дня по версии Olympics.com, но и покидает Пекин 2022 как самый успешный паралимпиец, завоевав четвертое золото Игр в дополнение к одной серебряной медали.

Педерсон в фирменном стиле одержал победу и выложился на максимум – после пересечения финишной черты он остался лежать на снегу,, пытаясь осознать тот факт, что он единственный спортсмен, завоевавший четыре золотые медали на Играх-2022 в Пекине.

Следующие зимние Паралимпийские игры

На церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр Пекин-2022 передал эстафету их следующим хозяевам. Зимние Игры-2026 пройдут в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо, а также в регионах Ломбардия и Венето, провинциях Тренто и Больцано.

Во время церемонии закрытия Пекина 2022 Джованни Малаго, президент Национального олимпийского комитета Италии, сказал: «Мы пройдем наш путь к Играм как одна команда. Я абсолютно оптимистичен в отношении нашей способности обеспечить незабываемый праздник спорта и его ценностей».

Все медали дня

Мужские соревнования

Парагорнолыжный спорт - слалом с нарушением зрения

Золото: Джакомо Бертальони (Италия)

Серебро: Йоханнес Айгнер (Австрия)

Бронза: Мирослав Гараус

Парагорнолыжный спорт - слалом стоя

Золото: Артур Боше (Франция)

Серебро: Лян Цзинъи (Китайская Народная Республика)

Бронза: Адам Холл (Новая Зеландия)

Парагорнолыжный спорт - слалом сидя

Золото: Йеспер Педерсен (Норвегия)

Серебро: Нилс де Ланген (Нидерланды)

Бронза: Рене де Сильвестро (Италия)

Смешанные соревнования

Паралыжные гонки - эстафета

Золото: США

Серебро: Китайская Народная Республика

Бронза: Канада

Паралыжные гонки - открытая эстафета

Золото: Украина

Серебро: Франция

Бронза: Норвегия

Парахоккей - матч за первое место

Золото: США

Серебро: Канада

Церемония закрытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине

«Различия здесь (в Пекине) не разделили нас», – сказал президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, выступая на церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. – Они объединили нас. Вместе ради общего будущего. Благодаря этому единству у нас есть надежда. Надежды на интеграцию, надежды на гармонию и, что очень важно, надежды на мир».

У некоторых спортсменов был особенно насыщенный день, поскольку некоторых из них выбрали в качестве знаменосцев своих стран на церемонии закрытия. Йоханнес Айгнер гордо держал флаг Австрии, суперзвездный биатлонист Виталий Лукьяненко нес флаг Украины, а Рене Де Сильвестро представлял хозяев следующих Игр – Италию.