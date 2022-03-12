Блестящее прощание Брайана Маккивера на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине

Брайан Маккивер уходит эффектно.

Самый титулованный в истории канадский зимний паралимпиец в субботу (12 февраля) завоевал 16-ю золотую медаль Паралимпийских игр 2022 года в Пекине в мужской лыжной гонке на среднюю дистанцию для спортсменов с нарушениями зрения.

Соревнуясь с сопровождающим Грэхэмом Нисикавой, 42-летний Маккивер сравнялся с немецким паралимпийцем Гердом Шенфельдером, у которого до этого было наибольшее количество паралимпийских титулов среди мужчин – 16.

Третья золотая медаль в Пекине была выиграна в финальной индивидуальной гонке после двух титулов в спринте и на длинной дистанции для лыжников с нарушениями зрения.

Маккивер блестяще провел три личные гонки на четвертых Паралимпийских играх подряд: среди мужчин с нарушениями зрения на 20км классическим стилем, спринт 1,5км и 12,5км свободным стилем.

Это его 20-й подиум в блестящей паралимпийской карьере, которая началась еще с Солт-Лейк-Сити-2002.

И он еще не закончил.

Канадец может превзойти Шенфельдера в командной эстафете в воскресенье (13 марта), но рекорды — это не то, чем он одержим.

«Я продолжу не думать о них, а просто буду продолжать выходить на гонку и (постараюсь) получать от этого удовольствие», — сказал он ранее на этой неделе.

Сегодня Маккивер смеялся, как он часто делает, когда измученный Нисикава рухнул на снег после гонки, в то время как он остался на ногах, а потом протянул руку, чтобы помочь партнеру подняться.

«Грэхэм проделал потрясающую работу. Мы просто добились успеха с самого начала. Вы могли видеть, что это был правильный темп», — сказал Маккивер.

«Думаю, это из-за того, что сегодня мне дали правильный бип», — засмеялся спортсмен, выигравший свое 16-е золото под стартовым номером 16.

Брайан Маккивер выиграл 16-е паралимпийское золото

Стартовав под последним, 16-м номером, Маккивер и Нисикава показали время 33 минуты 6,6 секунды – почти на целую минуту быстрее, чем серебряный призер из Швеции Себастиан Модин (33:59,1) и Дмитрий Суярко из Украины (34: 8,1), который заработал бронзу.

Канадец обогнал лидера, американца Джейка Адикоффа на отметке 6 км, на полпути гонки на 12,5 км и ни разу не оглянулся.

«Мы много говорили о темпе, — сказал впоследствии Маккивер. — Темп на высоте — это самое важное. Если вы резко начнете на высоте, то уже не вернетесь назад».

«Как пара парней, которые выросли на высоте, мы знаем, что это такое. Если вы уйдете в красную зону на высоте, то не вернетесь. Мы позаботились о том, чтобы действовать сообща в этом смысле во время разминки, а также вчера».

Брайан Маккивер и Милан Кортина-2026?

Маккивер снова доминирует на зимних Паралимпийских играх, но уверен ли он, что не хочет продолжать до Милана Кортины-2026?

«Мы занимаемся этим долгое время. Мы возвращаемся к юношеским временам, мы долго тренировались вместе и навсегда остались друзьями», — сказал он после гонки.

«Однако с годами мы становимся старше. У нас намного больше седых волос и гораздо больше болячек и боли... Мы ломаемся! Нам все еще нравится проводить время вместе, но это становится все труднее».

«Я думаю, что если мы вернемся и попытаемся участвовать в гонках через четыре года, мы будем выступать с тростями!»

«Возможно, мы еще вернемся, но я уверен, что скорее, в тренерской роли или будем работать над смазкой лыж».

Маккивер: В погоне за рекордной 17-й золотой медалью в эстафете?

Так что же для него будет значить стать самым титулованным мужчиной в истории зимних Паралимпийских игр, если он выиграет 17-е золото в эстафете в воскресенье, 13 марта?

«Мы просто счастливы быть здесь. После 20 лет этой работы для меня большая честь участвовать в Паралимпийских играх».

«Так что мы выйдем и насладимся этим, и все же постараемся быть услышанными, продолжим идти и наслаждаться этой прекрасной погодой, которая у нас была, и будем с нетерпением ждать окончания веселого дня».

Момент Брайана Маккивера на Супербоуле

Маккивер, одно из самых узнаваемых лиц зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, снялся в рекламе Супербоула-2022, в которой рассказывается история его жизни и то, как он выиграл десять золотых медалей со своим старшим братом Робином.

В 19 лет Брайан начал терять зрение из-за болезни Штаргардта. Он начал тренироваться с Робином в качестве своего сопровождающего, братья вместе участвовали в зимних Паралимпийских играх до 2014 года.

Маккивер знает все о том, как быть #StrongerTogether (вместе сильнее).