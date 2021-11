Tudo que você precisa saber sobre a temporada 2021/2022 do salto de esqui

Saltadores de esqui de todo o mundo voltam às montanhas depois de uma temporada prejudicada pela pandemia de COVID-19. A nova temporada terá um grande elenco de saltadores batalhando por pontos que valem vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 - que acontecem de 4 a 20 de fevereiro.

Batalha de titãs para o título masculino

Depois de uma temporada sensacional em 2020/2021, o norueguês Halvor Egner Granerud será um grande favorito na competição masculina, já que ele tentará sua primeira medalha Olímpica em Pequim.

Egner Granerud acumulou 1.572 pontos, com 11 vitórias na Copa do Mundo na temporada. O norueguês também ajudou seu país a ganhar a Copa das Nações, triunfando no Willingen Six e terminando em quarto no torneio de Four Hills.

O alemão Markus Eisenbichler, que já foi campeão mundial na pista longa e é atual campeão por equipes e equipes mistas, teve uma temporada excelente também, e tentará continuar em boa forma para superar o rival norueguês em Pequim. Nos Jogos de PyeongChang 2018, ele terminou em oitavo na pista normal e em décimo quarto na pista longa.

Atual campeão do Sky Flying, Karl Geiger pode ter terminado em sexto no geral na última temporada, mas seu potencial não pode ser questionado. Sua presença fortalece a equipe alemã na busca pelo título por equipes na pista longa nos Jogos de Inverno.

Na cola de Egner Granerud e Eisenbichler estará o astro polonês Kamil Stoch, um dos maiores saltadores de esqui de todos os tempos. O tricampeão Olímpico tem a distinção de ser o medalhista de ouro mais velho dos Jogos de Inverno.

A lenda polonesa ganhou a competição da pista longa em PyeongChang 2018, assim como o bronze por equipes na pista longa. Espera-se que ele seja um dos principais favoritos à medalha de ouro em fevereiro.

O japonês Kobayashi Ryōyū produziu boas apresentações na Copa do Mundo e nos Mundiais nos últimos anos e tentará sua primeira medalha Olímpica em 2022. O norueguês Robert Johansson, que venceu três medalhas nos Jogos em 2018 (um ouro, dois bronzes) tentará duas vitórias Olímpicas consecutivas, com uma excelente chance de vencer na disputa por equipes.

A competição da pista longa no masculino promete um embate épico entre Noruega e Alemanha, que contam com vários dos melhores saltadores do mundo em suas equipes.

Nos Jogos de 2018, o time norueguês (Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang, Robert Johansson) superou o quarteto alemão de Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag e Andreas Wellinger para ganhar a medalha de ouro.

Durante a temporada 2020/21, os noruegueses levaram a melhor na Copa das Nações, deixando a Polônia e a Alemanha para trás. Egner Granerud, Robert Johansson e Daniel-André Tande tentarão mais um título para o país nesta temporada.

Europeias e asiáticas na disputa no feminino

No feminino, a disputa deve ser um confronto direto entre saltadoras da Europa e da Ásia. Depois de uma temporada de sucesso em 2020/21, a jovem eslovena Nika Križnar tentará sua primeira medalha Olímpica.

A eslovena teve duas vitórias na Copa do Mundo no ano passado, superando nomes como Marita Kramer, Takanashi Sara e Silje Opseth para terminar no topo do ranking geral. Em Beijing 2022, ela fará sua segunda aparição no maior palco do esporte e será uma grande candidata à medalha de ouro.

A austríaca Kramer tomou o mundo na última temporada, com sete vitórias na Copa do Mundo - mais do que qualquer saltadora feminina. Ela tentará ser a primeira austríaca a vencer o ouro no salto de esqui e, depois da dominância da última temporada, o lugar mais alto do pódio parece estar dentro de suas possibilidades.

Marita Kramer Foto: 2021 Getty Images

A japonesa Takanashi será a responsável por desafiar a dominância das saltadoras europeias nesta temporada. Ela é uma das atletas de maior sucesso na história do esporte e terminou apenas nove pontos atrás de Križnar no ranking geral do último ano, com três vitórias na Copa do Mundo.

A medalhista de bronze em PyeongChang 2018 mira o ouro em Beijing 2022.

A norueguesa Opseth e a medalhista de prata de PyeongChang Katharina Althaus também estão entre os atletas para ficar de olho na próxima temporada.

Pela primeira vez na história da competição, o evento misto por equipes será disputado em Beijing 2022, prometendo um bom embate entre Noruega, Alemanha, Áustria e Eslovênia.

Calendário do salto de esqui em 2021/22