O primeiro dia de ação também teve recorde mundial para a Austrália no revezamento 4x100m livre feminino, com Emma McKeon fazendo 49.96 na última perna da prova, primeira vez que uma mulher nada 100 metros abaixo de 50 segundos.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Programação do Mundial de Natação em Piscina Curta 2022

Horário de Brasília (14 horas atrás de Melbourne).

As eliminatórias começam 21h do dia anterior no Brasil. Já as finais começam às 5:30 da manhã.

Quarta-feira, 14 de dezembro

800m livre feminino

Revezamento 4x50m medley misto

800m livre feminino

100m costas feminino

100m costas masculino

50m borboleta feminino

50m borboleta masculino

Revezamento 4x200m livre feminino

Quinta-feira, 15 de dezembro

100m livre feminino

100m livre masculino

200m borboleta feminino

200m borboleta masculino

100m peito feminino

100m peito masculino

400m livre masculino

Revezamento 4x50m livre feminino

Revezamento 4x50m livre masculino

Sexta-feira, 16 de dezembro

1500m livre feminino

Revezamento 4x50m livre misto

200m peito feminino

200m peito masculino50m costas feminino

50m costas masculino

100m medley feminino

100m medley masculino

1500m livre feminino

Revezamento 4x200m livre masculino

Sábado, 17 de dezembro

800m livre masculino

Revezamento 4x50m medley feminino

800m livre masculino

400m medley feminino

50m livre feminino

50m livre masculino

Domingo, 18 de dezembro

100m borboleta feminino

100m borboleta masculino

50m peito feminino

50m peito masculino

200m costas feminino

200m costas masculino

200m livre feminino

200m livre masculino

Revezamento 4x100m medley feminino

Revezamento 4x100m medley masculino

Onde assistir ao Mundial de Natação de Piscina Curta 2022

O Sportv 2 transmite as finais do Mundial a partir de 5:30 da manhã no horário de Brasília. Confira aqui a transmissão em outros países.