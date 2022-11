Rumo a Paris 2024: entenda o sistema de classificação Olímpico da natação

A natação tem uma longa e rica história nos Jogos Olímpicos modernos, tendo aparecido pela primeira vez no programa em Atenas 1896. As competições femininas foram adicionadas em Estocolmo 1912, onde as competidoras competiram em apenas duas provas.

Em Paris 2024, mulheres e homens serão elegíveis para competir nos mesmos programas, do mesmo modo que em Tóquio 2020.

Descubra tudo o que você precisa saber sobre o caminho para a classificação abaixo.

Quantos atletas competirão na natação em Paris 2024?

Um total de 852 atletas competirão na natação em Paris 2024 com um máximo de 26 vagas para homens e 26 para mulheres disponíveis para cada CON. Tanto para as competições masculina quanto feminina, para cada CON será elegível um máximo de dois atletas por prova individual e uma equipe de revezamento por prova de revezamento.

Até o momento, o número de vagas de Universalidade ainda não foi determinado, porém entende-se que todos os CONs que entrarem e competirem no Campeonato Mundial da FINA terão a oportunidade de competir em Paris 2024.

As vagas serão alocadas pelo nome dos atletas nas provas individuais e pelos CONs nas provas de revezamento.

Qual é o caminho de classificação para Paris 2024?

Uma ordem de prioridade de quatro pontos foi estabelecida para a classificação dos Jogos Olímpicos de Paris 2024:

Todos os atletas com Tempo de Classificação Olímpica (OQT) Atletas em revezamentos (atletas somente de revezamento) Lugares de universalidade Atletas convidados que alcançaram um Tempo de Consideração Olímpica (OCT)

Classificação individual

Para todos os eventos individuais, será considerado o Tempo de Classificação Olímpica e o Tempo de Consideração Olímpica, com este último sendo um pouco mais acessível.

O índice por prova deverá ser alcançado entre 1 de maio de 2023 e 23 de junho de 2024, com base em um calendário de eventos que será definido pela FINA.

Os atletas que conseguirem o Tempo de Classificação Olímpica em uma prova específica se classificarão automaticamente para a prova em Paris 2024, desde que o máximo de vagas por prova para seu CON não tenha sido excedida.

Os CONs podem inscrever dois atletas em uma prova, mas apenas se ambos os atletas alcançarem o Tempo de Classificação Olímpica.

Após o término do período de classificação e caso o número total de 852 atletas não seja alcançado após as três primeiras categorias da ordem de prioridade acima, os atletas que igualaram ou melhoraram o Tempo de Consideração Olímpica serão convidados a competir nos Jogos até que as 852 vagas sejam preenchidas.

Leia a secção sobre classificação individual no site do COI para uma análise completa do processo de convocação.

Classificação do revezamento

Um máximo de 16 equipes classificadas competirão em cada evento de revezamento de Paris 2024 com cada CON capaz de inscrever apenas uma equipe em cada prova de revezamento.

Três CONs por prova de revezamento serão classificados para a prova correspondente de Paris 2024 com base nos resultados finais do 20º Campeonato Mundial da FINA 2022 em Fukuoka, Japão, em julho de 2023. Em caso de empate para o terceiro lugar, todos os CONs envolvidos no empate serão convidados a competir em Paris 2024.

As 13 equipes restantes por evento serão alocadas com base nos resultados alcançados nas preliminares do Campeonato Mundial da FINA 2024 em Doha, no Catar, excluindo equipes já classificadas do 20º Campeonato Mundial da FINA 2022. Se houver empate para o terceiro lugar no 20º Campeonato Mundial da FINA 2022 em Fukuoka, apenas 12 equipes do 21º Campeonato Mundial da FINA 2024 serão convidadas a competir em Paris 2024.

Em caso de empate pelo terceiro lugar no 21º Campeonato Mundial da FINA 2024, todas as equipes envolvidas no empate participarão de uma nova prova para determinar o convite final.

Todos os atletas inscritos em eventos individuais podem ser utilizados em revezamentos, mesmo que não tenham atingido o Tempo de Consideração Olímpica para o estilo e distância do revezamento a qual estão inscritos.

Vagas de universalidade

CONs sem nenhum atleta ou equipe de revezamento classificados podem inscrever no máximo dois atletas - uma mulher e um homem - em uma prova cada. Além disso, os CONs que não possuam atletas que tenham alcançado um Tempo de Classificação Olímpica nem qualquer atleta convidado pela FINA através do Tempo de Consideração Olímpica podem inscrever no máximo uma mulher e um homem, desde que os atletas tenham competido em um ou mais dos Campeonatos Mundiais de 2022 e 2024.

CONs com um atleta classificado por gênero (através do Tempo de Classificação Olímpica ou do Tempo de Consideração Olímpica) podem inscrever um nadador do outro gênero por meio das vagas de universalidade. Além disso, atletas que tenham alcançado o Tempo de Consideração Olímpica e que não foram convidados por essa via devido ao contingente máximo de atletas, podem ser convidados através das vagas de Universalidade.

Tempo de Classificação Olímpica (OQT) e Tempo de Consideração Olímpica (OCT) para Paris 2024

OQT Masculino OCT Masculino Prova OQT Feminino OCT Feminino 21.96 22.07 50m livre 24.70 24.82 48.34 48.48 100m livre 53.61 53.88 1:46.26 1:46.79 200m livre 1:57.26 1:57.85 3:46.78 3:47.91 400m livre 4:07.90 4:09.14 7:51.65 7:54.01 800m livre 8:26.71 8:29.24 15:00.99 15:05.49 1500m livre 16:09.09 16:13.94 53.74 54.01 100m costas 59.99 1:00.29 1:57.50 1:58.09 200m costas 2:10.39 2:11.04 59.49 59.79 100m peito 1:06.79 1:07.12 2:09.68 2:10.33 200m peito 2:23.91 2:24.63 51.67 51.93 100m borboleta 57.92 58.21 1:55.78 1:56.36 200m borboleta 2:08.43 2:09.07 1:57.94 1:58.53 200m medley individual 2:11.47 2:12.13 4:12.50 4:13.76 400m medley individual 4:38.53 4:39.92

Qual é o formato e horário da competição de natação Paris 2024?

A competição de natação Paris 2024 acontecerá entre 27 de julho e 4 de agosto de 2024 na Arena Paris La Défense. Um total de 35 provas serão disputadas, divididas em eliminatórias, semifinais e finais.

As seguintes provas serão disputadas nos próximos Jogos Olímpicos em Paris:

50m livre (feminino / masculino)

100m livre (feminino / masculino)

200m livre (feminino / masculino)

400m livre (feminino / masculino)

800m livre (feminino / masculino)

1500m livre (feminino / masculino)

100m costas (feminino / masculino)

200m costas (feminino / masculino)

100m peito (feminino / masculino)

200m peito (feminino / masculino)

100m borboleta (feminino / masculino)

200m borboleta (feminino / masculino)

200m medley individual (feminino / masculino)

400m medley individual (feminino / masculino)

Revezamento 4x100m livre (feminino / masculino)

Revezamento 4x200m livre (feminino / masculino)

Revezamento 4x100m medley (feminino / masculino / misto)

LEIA MAIS: Calendário dos Jogos Olímpicos Paris 2024 revelado

Nadadores para assistir em Paris 2024

Na competição feminina, a Austrália produziu algumas performances radiantes durante a última edição dos Jogos Olímpicos, com Emma McKeon deixando Tóquio com quatro medalhas de ouro e três de bronze, incluindo os títulos dos 50m e 100m livre.

Ao lado dela, Kaylee McKeown teve um astronômico Jogos de Tóquio com três ouros nos 100m costas, 200m costas e 4x100m medley, dos quais somou com o ouro nos 200m costas no Campeonato Mundial deste ano. Outra ótima nadadora do ranking australiano é Ariarne Titmus, que ganhou o ouro olímpico nos 200m e 400m livre.

A canadense Summer McIntosh, de 16 anos, conquistou quatro medalhas no Mundial de 2022, incluindo ouro nos 200m borboleta e 400m medley. Também fique de olho no destaque da natação norte-americana Katie Ledecky, vencedora de dois ouros em Tóquio 2020 e quatro no Rio 2016. Recentemente, ela adicionou mais quatro à sua coleção no Campeonato Mundial em Budapeste.

Outros nomes para ficar de olho incluem a campeã mundial dos 100m peito Benedetta Pilato, de 17 anos, e a multicampeã mundial da Suécia, Sarah Sjostrom.

Voltando-se para os homens, destacam-se o sete vezes medalhista de ouro olímpico dos EUA, Caeleb Dressel, o campeão mundial dos 1500m livre Gregorio Paltrinieri da Itália e o tricampeão olímpico da Grã-Bretanha Adam Peaty, todos deverão brilhar em Paris 2024.

No entanto, a emoção está crescendo para novos e emergentes talentos como o romeno David Popovici, de 18 anos - vencedor dos 100m e 200m livre no último Campeonato Mundial, o campeão mundial dos 200m e 400m da França, Leon Marchand, e o medalhista de ouro olímpico dos 200m borboleta da Hungria, Kristof Milak, que mostraram ser alguns dos destaques mais notáveis na liderança dos próximos Jogos Olímpicos.

Cronograma da classificação de natação para Paris 2024

Maio de 2022: FINA confirma os índices de classificação para todas as provas. Índices serão distribuídos a todos os CONs

FINA confirma os índices de classificação para todas as provas. Índices serão distribuídos a todos os CONs 15 de janeiro de 2023: Lista dos eventos de classificação a serem estabelecidos, publicados e atualizados em www.fina.org 1 de março a 23 de junho de 2024: Período para atingir os índices de tempo para classificação em eventos individuais

Lista dos eventos de classificação a serem estabelecidos, publicados e atualizados em www.fina.org Período para atingir os índices de tempo para classificação em eventos individuais 14 - 30 de julho de 2023: 20º Campeonato Mundial da FINA 2022, Fukuoka (JP)

20º Campeonato Mundial da FINA 2022, Fukuoka (JP) 2 - 18 de fevereiro de 2024: 21º Campeonato Mundial da FINA 2024, Doha (QA)

21º Campeonato Mundial da FINA 2024, Doha (QA) 3 de junho de 2024: FINA informa aos CONs as equipes de revezamento classificadas

FINA informa aos CONs as equipes de revezamento classificadas 7 de junho de 2024: CONs confirmam a participação de suas equipes de revezamento à FINA

CONs confirmam a participação de suas equipes de revezamento à FINA 14 de junho de 2024: FINA realoca vagas de equipes de revezamento não usadas

FINA realoca vagas de equipes de revezamento não usadas 23 de junho de 2024: Fim do período para atingir os índices de classificação para provas individuais

Fim do período para atingir os índices de classificação para provas individuais 24 de junho de 2024: CONs confirmam os atletas somente de revezamento à FINA

CONs confirmam os atletas somente de revezamento à FINA 24 de junho de 2024: Prazo final para que os CONs submetam à FINA sua inscrição para as vagas de Universalidade

Prazo final para que os CONs submetam à FINA sua inscrição para as vagas de Universalidade 3 de julho de 2024: FINA informa aos CONs os atletas com Tempo de Classificação Olímpica e emite os convites dos atletas com Tempo de Consideração Olímpica

FINA informa aos CONs os atletas com Tempo de Classificação Olímpica e emite os convites dos atletas com Tempo de Consideração Olímpica 3 de julho de 2024: FINA confirma aos CONs a distribuição das vagas de Universalidade

FINA confirma aos CONs a distribuição das vagas de Universalidade 4 de julho de 2024: CONs confirmam os atletas com Tempo de Classificação Olímpica e os convites dos atletas com Tempo de Consideração Olímpica para a FINA

CONs confirmam os atletas com Tempo de Classificação Olímpica e os convites dos atletas com Tempo de Consideração Olímpica para a FINA 4 de julho de 2024: CONs confirmam a atribuição das vagas de Universalidade

CONs confirmam a atribuição das vagas de Universalidade 5 de julho de 2024: FINA realoca os convites não usados pelos atletas com Tempo de Consideração Olímpica

FINA realoca os convites não usados pelos atletas com Tempo de Consideração Olímpica Até 5 de julho de 2024: FINA realoca todas as vagas não usadas

FINA realoca todas as vagas não usadas Até 5 de julho de 2024: FINA informará o Departamento de Inscrições Esportivas de Paris 2024 sobre todas as vagas alocadas

FINA informará o Departamento de Inscrições Esportivas de Paris 2024 sobre todas as vagas alocadas 6 de julho de 2024: Prazo para inscrições esportivas de Paris 2024

Prazo para inscrições esportivas de Paris 2024 26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024

Saiba mais sobre o sistema de classificação para outros esportes que estarão em Paris 2024.