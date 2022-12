Controlar o que é controlável é um mantra geralmente usado pelos atletas. Mas os participantes do Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta (25m), em Melbourne, na Austrália, entre 13 e 18 de dezembro, terão que lidar com o clima no primeiro mundial outdoor de natação desde 2009. O astro adolescente David Popovici, bicampeão mundial aos 17 anos, e os tricampeões olímpicos Kaylee McKeown and Adam Peaty são algumas das estrelas que participam do evento no Centro Aquático Esportivo de Melbourne, que pode ser afetado por vento e baixas temperaturas, mesmo com o verão se aproximando. Veja abaixo quais são os principais nomes da competição, qual é a equipe do Brasil, a programação e onde assistir ao Mundial.

David Popovici e Adam Peaty têm forte concorrência Os recordistas mundiais dos 100m livre masculino em piscina longa (Popovici, que superou a marca do brasileiro César Cielo neste ano) e curta (Kyle Chalmers) se enfrentam. Em junho, no Mundial de piscina de 50m em Budapeste, Popovici levou dois ouros. "É bom estar aqui sabendo que ainda não sou o melhor na piscina curta", disse Popovici à World Aquatics (novo nome da FINA). "Às vezes é bom não ser o favorito, e com certeza não serei o favorito do público. Estou bem com isso e muito animado para a competição", afirmou o romeno. Tricampeão olímpico e dono de dois recordes mundiais, o britânico Adam Peaty tirou um tempo do esporte após Tóquio 2020 e não disputou o Mundial de longa por lesão. Ele esteve nos Jogos da Comunidade Britânica (Commonwealth) em julho, mas não subiu ao pódio nos 100m, primeira vez em uma década que não medalhou no evento. Nic Fink é figura dominante na Copa do Mundo, vencendo as nove provas que fez no nado peito. O americano também defende o título mundial nos 50m peito na piscina curta. Já o japonês Seto Daiya está em busca do sexto título seguido nos 400m medley, e Dylan Carter, de Trinidad e Tobago, é o líder do ranking dos 50m livre do ano, enfrentando o britânico Ben Proud.

A nadadora australiana Kaylee McKeown. (2022 Getty Images)

Brasileiros no Mundial de Natação de Piscina Curta O Brasil conta com 10 atletas em Melbourne, incluindo o "vovô garoto" Nicholas Santos, que possui nada menos de 11 medalhas na competição, sendo cinco de ouro. Com 10 medalhas nos Jogos Sul-americanos de 2022, Giovanna Diamante também chega em alta à competição, bem como a jovem Stephanie Balduccini, de 18 anos. Leonardo Coelho Santos, Breno Correia e João Gomes Júnior já subiram ao pódio da competição em revezamentos (e João também no individual, com bronze no 50m peito em 2021). Portugal terá um nadador em Melbourne, João Costa. Confira a equipe brasileira: Feminino Gabrielle Roncatto - 400m livre, 800m livre, 400m medley Giovanna Diamante - 50m borboleta, 200m borboleta, 100m borboleta, 200m livre Stephanie Balduccini - 200m medley, 100m livre, 100m medley, 50m livre, 200m livre Aline Rodrigues - revezamentos Masculino Nicholas Santos - 50m borboleta Pedro Spajari - 100m livre, 50m livre Gabriel Santos - 50m borboleta, 100m livre João Gomes Júnior - 50m peito Leonardo Coelho Santos - 200m medley, 100m medley, 400m medley, 100m borboleta Caio Pumputis - 200m medley, 100m peito, 100m medley, 200m peito. Breno Correia - 400m livre, 200m livre Lucas Peixoto - revezamentos Revezamentos 4x100m livre feminino, 4x100m livre masculino, 4x200m livre feminino, 4x50m livre masculino, 4x50m livre feminino, 4x200m livre masculino, 4x50m medley masculino, 4x100 medley masculino.

Giovanna Diamante com suas medalhas dos Jogos Sul-americanos 2022. (Wander Roberto/COB)

Programação do Mundial de Natação de Piscina Curta 2022 Horário de Brasília (14 horas atrás de Melbourne). As eliminatórias começam 21h do dia anterior no Brasil. Ou seja, o evento tem início na noite de 12 de dezembro no país. Já as finais começam às 5:30 da manhã. Terça-feira, 13 de dezembro 1500m livre masculino 400m livre feminino 200m medley feminino 200m medley masculino Revezamento 4x100m livre feminino Revezamento 4x100m livre masculino Quarta-feira, 14 de dezembro 800m livre feminino Revezamento 4x50m medley misto 800m livre feminino 100m costas feminino 100m costas masculino 50m borboleta feminino 50m borboleta masculino Revezamento 4x200m livre feminino Quinta-feira, 15 de dezembro 100m livre feminino 100m livre masculino 200m borboleta feminino 200m borboleta masculino 100m peito feminino 100m peito masculino 400m livre masculino Revezamento 4x50m livre feminino Revezamento 4x50m livre masculino Sexta-feira, 16 de dezembro 1500m livre feminino Revezamento 4x50m livre misto 200m peito feminino 200m peito masculino50m costas feminino 50m costas masculino 100m medley feminino 100m medley masculino 1500m livre feminino Revezamento 4x200m livre masculino Sábado, 17 de dezembro 800m livre masculino Revezamento 4x50m medley feminino 800m livre masculino 400m medley feminino 50m livre feminino 50m livre masculino Domingo, 18 de dezembro 100m borboleta feminino 100m borboleta masculino 50m peito feminino 50m peito masculino 200m costas feminino 200m costas masculino 200m livre feminino 200m livre masculino Revezamento 4x100m medley feminino Revezamento 4x100m medley masculino