Scotty James expressa admiração por Shaun White em entrevista emocionante - Beijing 2022

Na neve, eles são competidores ferozes. Rivais que estão no caminho do ouro Olímpico.

Os 12 homens finalistas do snowboard halfpipe de sexta-feira (11 de fevereiro) nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 se esforçaram durante todo o processo.

"Iria ser sempre um desafio muito bom o dia de hoje. Todo mundo, os outros 11 na pista, estavam todos andando super bem”, disse o medalhista de prata Scotty James, da Austrália. “E para mim, estou sem palavras e muito honestamente muito feliz por estar no pódio. É um grande feito. Quero dizer, todos estão andando super bem, eu tinha outros planos de como terminar o dia de hoje. Mas você sabe, é o que é, e estou muito feliz com o resultado”.

Ainda fora da neve, James diz que o respeito é verdadeiro e competir contra seu ídolo no esporte – o tricampeão Olímpico Shaun White – nem sempre foi fácil.

“Andar aqui e competir com ele e também se tornar seu rival ao longo dos anos foi insano”, disse James, logo após conquistar a medalha de prata na final do halfpipe masculino, onde White ficou em quarto lugar. “O que eu nunca disse antes, é uma situação muito difícil e interessante onde você se depara com um cara como Shaun White, que eu admirava quando era mais jovem e que aspirava ser como.”

“Tem esse nível que eu chego, onde me torno competitivo e tenho muito respeito por ele. Mas como competidor, quase tenho que me livrar desse respeito porque estamos aqui tentando ganhar”, continuou ele, “Foi uma jornada incrível para mim sentir essa emoção e vê-lo fazer seu trabalho e eu depois me tornando seu rival. Honestamente, foi incrível estar aqui com você nesta final e em PyeongChang. Foi tudo de bom.”

White estava por perto quando James expressou seu respeito e rapidamente acrescentou: “Eu não imaginava de outra maneira. Eu teria feito o mesmo”, disse.

Os dois compartilham uma rivalidade há anos. James foi bronze há quatro anos, quando White conquistou seu terceiro ouro olímpico.

Com White planejando se afastar do esporte após esses Jogos, ele se emocionou ao falar sobre seu amigo e competidor.

"Estou tão orgulhoso de você. Mesmo na classificação me perguntando sobre os meus favoritos, você sabe, você esteve no meu pé a cada passo do caminho e eu... Desculpe, foi uma noite emocionante”, disse ele, segurando as lágrimas. “Estou orgulhoso de você cara. De verdade. Eu estava fazendo aqueles switch back doubles, e caramba, e você simplesmente manda ver sem esforço. Ver você arrasando é simplesmente incrível.”

E assim esses dois competidores impulsionaram o esporte juntos.