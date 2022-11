Antes do título mundial dos 400m com barreiras no Mundial de Oregon de 2022, Alison dos Santos já estava impressionado com a velocidade que tudo mudou na sua vida nos últimos anos no atletismo.

"Se você me falasse em 2018, como imagina sua vida? Eu queria ir pro Mundial juvenil e brigar por alguma coisa. Em 2019, pelo Pan juvenil, nem sonhava chegar no Pan adulto. Queria fazer o índice Olímpico para sentir a energia dos Jogos Olímpicos. Ganhamos o Pan e fizemos final do Mundial em 2019 e depois disso tudo era possível. Mas não competi em 2020 por causa da pandemia, então não sabia como estava minha forma. Não imaginava brigar por medalha. Mas assim que voltamos, comecei a sonhar com 46. A gente evoluiu muito rápido", ele disse ao Olympics.com em maio.

Em Tóquio 2020, em 2021, o brasileiro de 22 anos alcançou o pódio, mas ainda parecia estar um patamar abaixo do norueguês Karsten Warholm, o recordista mundial, e do americano Rai Benjamin. Um ano depois, ele passou de forma invicta pela temporada, superando os dois rivais.

É fato que Warholm não estava no seu auge físico em 2022. O norueguês se lesionou poucas semanas antes do Mundial e, apesar de recuperado, teve a sua preparação prejudicada antes de correr em Oregon. Uma grande preocupação de Alison, inclusive, é treinar de uma maneira que evite lesões.

"Tocamos muito no ponto da longevidade. Entender que eu sou um atleta, mas não sou um robô. Se a gente pular etapas, posso correr mais rápido esse ano ou ano que vem, mas em 2025 e 2026 eu já não vou ter o mesmo rendimento, porque extraí tudo que tinha para extrair. Então é ter calma no trabalho, porque sou jovem", comentou.