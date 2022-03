Resumo do dia: os principais acontecimentos, os recordes e grandes momentos desta quinta-feira nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022

Esquiadores alpinos brilham no sexto dia de competições em Beijing 2022

Nove medalhas foram dadas no sexto dia dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022, todas elas no Para esqui alpino.

A sensação austríaca de 16 anos Johannes Aigner foi o primeiro campeão do dia, com tempo combinado de 1min49s34 para superar o campeão de 2018 Giacomo Bertagnolli, da Itália, no slalom gigante para atletas com deficiência visual. O bronze foi do eslovaco Miroslav Haraus.

Na prova para atletas em pé, o finlandês Santeri Kiiveri triunfou com tempo de 1min55s40, apenas quatro centésimos mais rápido que o americano Thomas Walsh. O terceiro lugar foi do francês Arthur Bauchet, que levou sua terceira medalha nos Jogos depois dos ouros no downhill e no super combinado.

Na última prova do dia, o slalom gigante para atletas sentados, Jesper Pedersen continuou a mostrar por que é uma das estrelas dos Jogos, ganhando sua terceira medalha de ouro e quarta no geral. O norueguês foi 3s30 mais rápido que o medalhista de prata Rene de Silvestro, da Itália, e do chinês Liang Zilu.

Momento do dia

A América Latina teve seu melhor resultado da história dos Jogos Paralímpicos de Inverno nesta quinta-feira, 10 de março, com o argentino Enrique Plantey. No slalom gigante para atletas sentados, o sul-americano ficou na quarta colocação, quase conquistando a primeira medalha argentina da história do evento.

Plantey superou o brasileiro Cristian Ribera, que tinha o melhor resultado da região até então, o sexto lugar nos 15km sentados do Para esqui cross-country em PyeongChang 2018.

O argentino se tornou cadeirante aos 11 anos de idade, após sua família ser atropelada, acidente que tirou a vida de seu pai e de seu irmão. Ele descobriu o esqui durante uma viagem, quando foi convidado para participar de uma semana de treinamentos de esqui adaptado. Beijing 2022 é a terceira participação paralímpica de Plantey.

Atleta do dia

O norueguês Jesper Pedersen tem sido incansável em Pequim, ganhando seu terceiro ouro no dia 6 no slalom gigante para atletas sentados. Aos 22 anos, Pedersen já tem seis medalhas Paralímpicas, defendendo seu título no evento nesta quinta.

A chave para o sucesso de Pedersen é a sua habilidade de ser consistente no nível mais alto, como ele disse após o evento:

"Eu sou o esquiador mais consistente do circuito. Nós treinamos muito. Provavelmente temos o maior número de dias esquiando do circuito. Temos as condições de ter geleiras até durante o verão na Noruega.

"Já passamos por tudo, treinamos demais para esta temporada e sabíamos o que esperar. Hoje mostramos que fizemos tudo certo".

Pedersen ainda tem a chance de aumentar sua coleção de medalhas no slalom no sábado.

Eventos para assistir amanhã

O dia 11 de março terá eventos que foram remarcados do Para esqui alpino, do Para biatlo e do Para snowboard. Também terá a definição da medalha de bronze do curling em cadeira de rodas. Serão 14 medalhas em disputa.

O Brasil terá o Para snowboarder André Barbieri na disputa do banked slalom. A competição inicia às 11:00 locais (0:00 de Brasília), com a classe de Barbieri (SB-LL1) sendo a terceira a descer. A soma de duas descidas definirá a classificação final. No Brasil, é possível acompanhar os Jogos pelo Sportv 2 e pelo canal do YouTube Paralympic Games.

Todas as medalhas de 10 de março

Masculino

Para esqui alpino - Slalom gigante deficiência visual

Ouro: Johannes Aigner (AUT)

Prata: Giacomo Bertagnolli (ITA)

Bronze: Miroslav Haraus (SVK)

Para esqui alpino - Slalom gigante atletas em pé

Ouro: Santeri Kiiveri (FIN)

Prata: Thomas Charles Walsh (USA)

Bronze: Arthur Bauchet (FRA)

Para esqui alpino - Slalom gigante atletas sentados