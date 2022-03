Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron fazem 'volta Olímpica' em casa no Mundial de patinação artística

Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron poderão fazer uma verdadeira volta Olímpica em casa durante o Campeonato Mundial de Patinação Artística de 2022, que acontece de 23 a 27 de março, em Montpellier, na França.

Campeões Olímpicos da dança no gelo nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, os franceses buscam o pentacampeonato mundial.

“O Campeonato Mundial depois dos Jogos Olímpicos é sempre uma competição especial, porque ainda estamos naquela adrenalina das Olimpíadas. Estávamos totalmente prontos nos Jogos e temos que ficar em forma para o Mundial", afirmou Papadakis.

"É como uma última comemoração, mas é de qualquer forma uma competição importante, mas com menos pressão do que a anterior", concordou Cizeron. A dupla chegou pressionada a Pequim, já que em PyeongChang 2018 havia terminado com a medalha de prata. Desta vez, veio o ouro e os dois competirão relaxados.

"Certamente queremos ser campeões mundiais neste ano, é óbvio. Não é mais pressão do que geralmente sentimos, porque, nos últimos quatro anos, realmente queríamos ser campeões Olímpicos e agora somos. O resto é um bônus", disse Papadakis.

O Mundial permitirá a presença do público, ao contrário de Beijing 2022, em que apenas convidados estiveram nas arquibancadas.

"Para nossos pais, vai ser muito legal pode nos ver ao vivo. Foi um pouco chato que eles não pudessem estar lá (em Pequim) por causa do Covid, mas é bom apresentar nossos programas para nossos amigos, para as pessoas que nos apoiam, os fã-clubes que têm nos seguido há anos. Estamos felizes que esse campeonato é na França, em Montpellier. É o ano perfeito para termos o Mundial", comentou Cizeron.

"É legal vir para o nosso país natal, encontrar com nosso público, comemorar nosso título com eles, na França, com nossos amigos. É uma competição linda por muitos motivos", acrescentou Papadakis.

E o público poderá ver justamente os programas que deram aos franceses o título Olímpico.

"Não mudaremos os programas. Vamos curtir e fazer a França feliz. Acho que esse é mais nosso objetivo", revelou Cizeron.

Além de comemorar, a dupla francesa também quer inspirar.

"Esperamos que esse evento crie a paixão [pela patinação] entre os jovens para que eles continuem motivados", completou Papadakis.

Programação do Mundial de patinação artística

A Arena Sud de France em Montpellier é a casa do Mundial, marcando a primeira vez que a França sedia o evento desde 2012 em Nice.

Os horários seguintes são locais (Horário Central Europeu):

Quarta-feira - 23 de março

11:05 – 15:56 Programa curto feminino

18:30 – 21:28 Programa curto pares

Quinta-feira - 24 de março

11:00 – 15:51 Programa curto masculino

18:15 – 21:44 Programa livre pares

Sexta-feira - 25 de março

11:00 – 15:57 Dança rítmica da dança no gelo

18:00 – 21:55 Programa livre feminino

Sábado - 26 de março

10:55 – 14:50 Programa livre masculino

17:05 – 20:24 Dança livre da dança no gelo

Sábado - 27 de março

14:30 – 17:00 Exibição de gala

Onde assistir ao Mundial de patinação artística

O Campeonato Mundial é um evento da ISU, o que significa que não será transmitido necessariamente pelas mesmas emissoras que transmitiram os Jogos Olímpicos.

Confira aqui uma lista de emissoras.

Nos países em que não haverá transmissão na TV, caso do Brasil, é possível acompanhar pelo canal no YouTube da ISU.