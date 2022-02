Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron sobre triunfo Olímpico: "É mais pela nossa história do que pela medalha em si"

Gabriella Papadakis estava tão nervosa antes de entrar na pista nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 que ela podia ouvir seu coração batendo.

“Honestamente, pensei que ia ter um ataque cardíaco”, disse a francesa ao Olympics.com, em entrevista exclusiva, após ganhar o ouro com o parceiro Guillaume Cizeron.

"Foi isso, 'tum, tum, tum, tum'. E eu estava tentando fingir que estava bem."

Mas Papadakis encontrou a mentalidade certa mesmo em meio à tempestade: “Estava tentando dizer a mim mesma quando estava pirando que costumo patinar melhor quando estou estressada. E eu nunca tinha estado tão estressada antes. Então [decidi] que vou patinar o meu melhor de todos os tempos. ”

Ela e Cizeron fariam exatamente isso na dança rítmica. Na verdade, eles estabeleceram um novo recorde mundial de 90,83 pontos para liderar com dois pontos na dança livre e, 36 horas depois, conquistaram a medalha de ouro que escapou deles em PyeongChang 2018, quando conquistaram a prata.

Ele encerrou um ciclo Olímpico inteiro de ansiedade, expectativa e pressão, e apenas dois grandes eventos internacionais nos 24 meses que antecederam Pequim.

Os problemas de 2018 ficaram para trás, e quatro títulos mundiais agora não são seu principal cartão de visita – e sim o ouro após 20 anos, desde que começaram a patinar juntos quando crianças.

Mas os últimos dias da patinação pelo ouro estiveram entre os mais desafiadores.

Guillaume Cizeron: 'É um jogo mental'

"Honestamente, é um jogo mental", confirmou Cizeron, 27 anos. “Eles deveriam ser chamados de Jogos Olímpicos mentais. ”

Enquanto Papadakis sentiria a pressão mais antes da dupla ir para o gelo para a dança rítmica (12 de fevereiro), o momento de Cizeron veio no dia anterior, quando eles terminaram seu segundo treino dentro do Estádio Indoor da Capital.

Ele mandou uma mensagem para sua equipe, incluindo os treinadores Romain Haguenauer e Marie-France Dubreuil.

“Devemos fazer isso? ” O texto lido, sobre a opção de usar o local de treinamento na noite anterior à dança rítmica. “Ou estou louco? Apenas me diga se eu sou louco, mas eu quero fazer isso. ”

E assim eles fizeram. Um treino noturno com apenas uma outra equipe, sem juízes, e uma chance de se estabelecer mais no gelo Olímpico depois de assistir alguns de seus rivais e companheiros de treinamento se apresentarem uma ou duas vezes no evento por equipes de patinação artística nos dias anteriores.

“Fiquei realmente surpreso, mas queria apenas me sentir com os pés no chão e ter um pouco da sensação que normalmente temos em Montreal”, continuou Cizeron. “Apenas ficar calmo e tranquilo. No dia seguinte, fiquei tão feliz por termos feito isso porque... tudo parecia melhor.”

Frente a frente com Sinitsina/Katsalapov

Enquanto trabalhavam com seus respectivos nervos, Papadakis, 26, disse que não estava gastando energia tentando observar o único time que os venceu desde 2018 - e em sua edição mais recente, embora pré-pandemia, o Campeonato Europeu de 2020 - a atual dupla campeã mundial Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov.

Vocês estavam prestando atenção na dupla do ROC nos dias que antecederam o evento de dança?

“Bem, eu não estava, ” Papadakis respondeu honestamente. "Eu não estou assistindo o que as outras pessoas estão fazendo e como as outras pessoas patinam. A única coisa que posso controlar é como nós patinamos. É a única coisa que importa para mim.

"A única coisa em que me concentro sou eu e [Guillaume] e nossa patinação. Nem mesmo ele, só eu. O que fazemos no gelo. E não me importo com o que as outras pessoas estão fazendo se patinamos bem e eles vencem, então tudo bem. ”

Enquanto Papadakis/Cizeron assistiam seus companheiros de treinamento de Montreal vencerem o ROC no evento por equipes (Madison Hubbell e Zach Donohue na dança rítmica; Madison Chock e Evan Bates na livre), eles mantiveram o foco único no que precisavam para fazer, o que – voltando ao treino extra e aos nervos da parte pré-dança rítmica – trouxe muitos obstáculos.

Papadakis continuou: “Não faz sentido ficar estressado ou ansioso com o que eles estão fazendo ou ficar aterrorizado quando os vejo. Não há nenhum motivo para isso. Eu realmente não estou assistindo eles.”

Papadakis e Cizeron comemoram com seus treinadores, Beijing 2022 Foto: Justin Setterfield

Escrevendo um novo final vs. 2018

Quatro anos antes, Papdakis/Cizeron foram para os Jogos com um confronto contra Tessa Virtue e Scott Moir, mas um defeito no figurino de Papadakis nos segundos iniciais da dança rítmica transtornou sua experiência Olímpica - e quase lhes garantiu um segundo lugar.

Eles se baseariam em sua brilhante dança rítmica em Pequim, sua dança livre “Elegie” também ganhando as melhores notas e ajudando-os a garantir um dos cinco ouros para a França nos Jogos, ao fazer as pazes por PyeongChang.

“Queríamos reescrever este capítulo de nossa carreira”, confirmou Cizeron. “É mais pela história do que pela medalha em si. Foi uma decepção conseguir a prata há quatro anos... queremos que a história diga que eles não venceram há quatro anos, mas venceram desta vez. Acho que é nisso que estamos pensando. ”

Papadakis disse que não tem certeza se pensou subconscientemente em PyeongChang enquanto patinavam em Pequim, mas esse defeito no guarda-roupa definitivamente não estava em sua mente.

"Não estou pensando em quatro anos atrás, quando entrei no gelo", disse ela. “Talvez haja uma parte do meu subconsciente que se sinta como me senti há quatro anos... sei que há uma parte de mim que está sentindo a decepção de quatro anos atrás, e isso não quer repetir.

"Mas não é sobre a roupa: é mais sobre não aproveitar o momento e não apenas viver os Jogos Olímpicos completamente. Porque há quatro anos, quando estava na pista de gelo, não estava vivendo os Jogos Olímpicos. Estava apenas tentando salvar minha performance. Não estava presente no meu corpo. Não queria repetir isso."

Cizeron disse que se sente como se fosse assim que as coisas deveriam acontecer – incluindo em 2018.

“Foi muito trabalho passar por isso”, disse ele, “mas parecia que ganhar o ouro aqui deu uma razão para isso acontecer. Acho que é melhor para nós terminar esse capítulo com a medalha de ouro.

"Não vencemos há quatro anos, mas isso nos estimulou a vencer desta vez. Não sabemos o que teria acontecido se tivéssemos vencido há quatro anos. Talvez não estivéssemos aqui. Talvez não tivéssemos tanta motivação, o impulso para vencer desta vez.

"Eu só... eu só estou feliz que foi isso que aconteceu."